SATO Oyj, osavuosikatsaus 8.5.2026 klo 9.00

SATO Oyj:n osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2026: SATOn kasvu jatkuu

Tämä on tiivistelmä SATOn tammi–maaliskuun osavuosikatsauksesta, joka on julkaistu kokonaisuudessaan tiedotteen liitteenä sekä osoitteessa www.sato.fi. Katsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.

Yhteenveto ajalta 1.1.–31.3.2026 (1.1.–31.3.2025)

Taloudellinen vuokrausaste oli 95,3 % (95,0).

Liikevaihto oli 80,1 milj. € (77,2).

Nettovuokratuotto oli 46,2 milj. € (46,8).

Tulos ennen veroja oli 17,1 milj. € (18,3).

Tulokseen sisältyvä realisoitumaton sijoituskiinteistöjen

käyvän arvon muutos oli 1,0 milj. € (1,4).

käyvän arvon muutos oli 1,0 milj. € (1,4). Asuntoinvestoinnit olivat 105,5 milj. € (3,9).

Sijoitettu pääoma katsauskauden lopussa oli 4 903,9 milj. € (4 687,6).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 3,1 % (3,3).

Oma pääoma oli 2 680,4 milj. € (2 615,1), 31,57 €/osake (30,81).

Osakekohtainen tulos oli 0,16 € (0,17).

Vuokra-asuntoja hankittiin 612 (0).

SATOkotien määrä kasvoi lähes 27 500 vuokra-asuntoon.

Toimitusjohtaja Antti Aarnio

SATOn kasvu jatkui ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Ostimme maaliskuun lopussa OP Vuokrakoti Ky:ltä 602 vuokra-asuntoa, joiden taloudellinen vuokrausaste oli viime vuonna yli 97 %. Kohteet ovat uusia, energiatehokkaita ja erinomaisessa kunnossa ja ne täydentävät mainiosti jo entisestään laajaa asuntoportfoliotamme Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa. Vuokrakotiemme määrä kasvoi kaupan myötä lähes 27 500:aan.

SATOn asuntoportfolion taloudellinen vuokrausaste koheni vuoden takaiseen verrattuna. Koko portfolion vuokrausaste oli katsauskauden lopussa 95,3 % (95,0), ilman OP:lta hankittujen asuntojen vaikutusta. Myös SATOn keskineliövuokra nousi ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja pysyi samalla tasolla viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Keskineliövuokra oli katsauskauden lopussa 18,53 euroa/m2/kk (18,53).

Liikevaihto kasvoi katsauskaudella vuoden takaiseen verrattuna ja oli 80,1 miljoonaa euroa (77,2). Nettovuokratuotto kuitenkin heikkeni pääosin vertailukautta korkeampien lämmityskustannusten vuoksi ja oli 46,2 miljoonaa euroa (46,8).

Asuntomarkkinan ylitarjonnan vuoksi uusien markkinaehtoisten vuokra-asuntojen rakentaminen on edelleen historiallisen alhaisella tasolla ja valtion tukema vuokra-asuntotuotanto on pitkittänyt ylitarjontatilannetta. Uudisrakentamisen matalasuhdanteesta huolimatta on tärkeää huolehtia siitä, että kasvukeskusten aluekehitystä ja kaavoitustyötä jatketaan. Vain siten pystymme vastaamaan asumisen monimuotoisiin tarpeisiin myös tulevaisuudessa ja käynnistämään asuntotuotannon tehokkaasti, kun markkinatilanne sen jälleen sallii.

Asiakkaamme arvostavat vuokrauksen sujuvuutta ja satolaisten henkilökohtaista palvelua asumisensa aikana. Mittaamme onnistumistamme kaikissa asiointitilanteissa SATOn omalla kohtaamismittarilla. Asiakaspalaute ylsi vuosineljänneksen lopussa erinomaiselle tasolle ja kohtaamismittarin rullaavan 12 kuukauden tulos oli 4,23/5.

Satolaisten työtyytyväisyys koheni entisestään. Tuoreessa henkilöstökyselyssä SATOn eNPS eli henkilöstön halukkuus suositella SATOa työnantajana oli 67 (63,5). Uskomme korkean työtyytyväisyyden korreloivan vahvasti prosessien sujuvuuden ja asiakastyytyväisyyden kanssa.

Kiitän satolaisia ja yhteistyökumppaneitamme hyvästä startista vuoteen 2026.

Antti Aarnio, SATOn toimitusjohtaja

Avainluvut

1–3/2026 1–3/2025 1–12/2025 Liikevaihto, milj. € 80,1 77,2 316,1 Asuntojen lukumäärä, kpl 27 398 25 848 26 786 Sijoituskiinteistöt, milj. € 5 344,4 4 973,9 5 237,4 Investoinnit asunto-omaisuuteen, milj. € 105,5 3,9 239,8 Keskivuokra kauden lopussa, €/m2/kk 18,53 18,53 18,48 Operatiivinen kassavirta (CE), milj. € 18,4 22,8 91,8 Oma pääoma, milj. € 2 680,4 2 615,1 2 685,2





Näkymät

Suomen Pankin maaliskuussa julkaiseman väliennusteen mukaan Iranin sodan aiheuttama energian hintojen nousu jarruttaa Suomen talouden kasvua. BKT:n kasvun arvioidaan jäävän tänä vuonna 0,6 prosenttiin. Näkymiä heikentävät erityisesti suuri epävarmuus Lähi-idän konfliktista ja edelleen jatkuva Ukrainan sota.

Maaliskuussa kuluttajien luottamus oli alimmillaan sitten huhtikuun 2024. Arviot oman talouden nykytilasta sekä odotukset omasta ja Suomen taloudesta olivat maaliskuussa erittäin huonot ja kuluttajien arviot työttömyydestä pysyivät synkkinä. Suomen Pankin ennusteen mukaan vuonna 2026 työttömyysasteen arvioidaan olevan 10,2 prosenttia, mutta työllisyystilanteen odotetaan kohenevan, mikäli suhdanne paranee. Vuonna 2027 työttömyysasteen ennustetaan laskevan 9,7 prosenttiin ja edelleen 9,2 prosenttiin vuonna 2028.

Rakennusteollisuus RT ennakoi maalikuun suhdannekatsauksessaan, että asuntotuotannossa aloitusmäärät laskevat tänä vuonna edelleen ja jäävät ensi vuonna lähes ennalleen historiallisen matalalle tasolle noin 15 000 asuntoon sekä tänä että ensi vuonna. Määrä on jo kolmena edellisenä vuotena alittanut 20 000 asuntoa, kun pitkän aikavälin tarve on 31 000 – 35 000 asuntoa vuodessa. Valmistuvien asuntojen määrä on romahtanut 1950-luvun tasolle.

Talouskehityksen epävarmuus ja sitä varjostavat kauppa- ja geopolitiikan nopeat muutokset hidastavat kysynnän kasvua ja uudisrakentamisen elpymistä. Myymättömien uusien asuntojen määrä on edelleen korkealla tasolla. Vuokramarkkinalla kilpailu hyvistä vuokralaisista jatkuu myös kuluvan vuoden aikana, eikä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino luo edellytyksiä vuokra-asuntojen uudisrakentamisen laajamittaiselle käynnistämiselle.

Tulevina vuosina vuokra-asuntomarkkinan kysynnän ja tarjonnan välinen epätasapaino korjaantuu valtion tukeman asuntotuotannon supistuessa samalla, kun kaupungistuminen ja maahanmuutto lisäävät kysyntää. Kaupunkikehittämisen sekä monimuotoista asumista tukevan kaavoituksen jatkaminen on keskeistä, jotta kasvukeskukset kykenevät vastaamaan asukkaiden moninaisiin tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Väestön elämäntilanteiden muutokset, työn liikkuvuus ja taloudellinen epävarmuus lisäävät vuokra-asumisen houkuttelevuutta. Lisäksi korkea korkotaso ja yleinen talouden epävarmuus heikentävät halukkuutta suuriin omistusasumiseen liittyviin investointeihin. Vuokra-asumisen vaivattomuus ja joustavuus korostuvat erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa.

Enemmistöomistajansa toimintamallin mukaisesti SATO Oyj ei julkista ohjeistusta vuoden 2026 tuloksesta. Balder Finska Otas AB:n emoyhtiö on Tukholman pörssissä noteerattu Fastighets AB Balder.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Antti Aarnio, p. 020 134 4200, etunimi.sukunimi@sato.fi

Talousjohtaja Markku Honkasalo, p. 020 134 4226, etunimi.sukunimi@sato.fi



Liitteet

Osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2026

Osavuosikatsaus esitysmateriaali 1.1.–30.3.2026

Jakelu

Euronext Dublin, keskeiset tiedotusvälineet, www.sato.fi

SATO Oyj



SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 27 500 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa.

SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla. Vuonna 2025 SATO täytti 85 vuotta. www.sato.fi

Liitteet