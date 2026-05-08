Marimekko Oyj, Lehdistötiedote 8.5.2026 klo 9.20



Marimekko-päivää vietetään 22.5. Esplanadin puistossa – ulkoilmanäytösten artistina Ruusut

Marimekko juhlistaa kesän alkua viettämällä perinteistä Marimekko-päivää Esplanadin puistonäytöksissä ja myymälöissä ympäri Suomen. Marimekko-päivän näytös järjestettiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1992.



Marimekko-päivänä 22.5. iloiset kuviot täyttävät Esplanadin, kun Marimekko kutsuu yhteisönsä nauttimaan kesästä, ystävistä ja värikkäästä kesämuodista. Ulkoilmanäytös on tuttuun tapaan avoin kaikille, ja sen musiikista vastaa elektronisen popmusiikin ikoni Ruusut. Tapahtuman juontavat Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko ja toimittaja Maria Veitola.

“Marimekon missio on alusta asti ollut tuoda iloa ihmisten jokapäiväiseen arkeen rohkeiden kuvioiden ja värien kautta, ja edelleen tänä 75. juhlavuotenamme tämä missio tuntuu hyvin merkitykselliseltä. Marimekko-päivä on meille tärkeä perinne, jonka kautta saamme tuoda positiivista henkeä kesän alkuun inspiroivan muodin, lämpimän tunnelman ja upeiden esiintyjien kautta. Toivottavasti mahdollisimman moni Marimekon ystävä pääsee juhlimaan kanssamme ilon kuvioita Esplanadin puistoon,” kertoo Marimekon markkinointijohtaja Sanna-Kaisa Niikko.

Näytöslavalla nähdään Marimekon vuoden 2026 kesämallisto, joka on eloisa kokonaisuus leikkisillä mittasuhteilla, näyttävillä kuoseilla ja rohkealla värinkäytöllä. Mallisto yhdistelee Marimekon uusia ja entuudestaan tuttuja kukkakuoseja sekä dynaamisia raitoja ja esittelee Marimekolle tyypillisiä siluetteja aivan uudella tavalla. Uusista kukkakuoseista mallistossa näkyvät esimerkiksi Erja Hirven vuonna 2024 suunnittelemat Kukasta kukkaan sekä Lemmitty.



Marimekon kesänäytökset Esplanadin puistossa perjantaina 22.5.2026 klo 12, 13.30, 16 ja 18.



Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 190 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali 17,1 prosenttia. Marimekko-myymälöitä on yli 170 eri puolilla maailmaa, ja verkkokauppa palvelee asiakkaita 39 maassa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Aasian-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. Konsernin palveluksessa on noin 490 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com



