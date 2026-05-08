Aduro ernennt Branchenveteran zur Förderung von Anwendungen im Erdölbereich

LONDON, Ontario, May 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Clean-Tech-Unternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute die Ernennung von Scott Smith, M.A.Sc., P.Eng., zum Programmdirektor für Petroleum Technology Solutions bekannt gegeben. Scott Smith wird die Erdölanwendungen des Unternehmens vorantreiben und die technische Entwicklung von Lösungen auf Basis der Hydrochemolytic™-Technologie (HCT) zur Aufbereitung von Bitumen und paraffinischem Rohöl unterstützen.

Die Ernennung folgt auf den Abschluss von Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, durch die die Anwendung der HCT-Technologie auf paraffinische und wachsartige Rohöle ausgeweitet wurde. Damit werden die Erdölaktivitäten des Unternehmens über den bisherigen Schwerpunkt auf Bitumen hinaus erweitert und die Bewertung neuer potenzieller kommerzieller und branchenrelevanter Anwendungen unterstützt.

Wichtigste Highlights

Hochrangige Ernennung in der Branche. Scott Smith kommt mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der Entwicklung von Prozess- und Energietechnologien zu Aduro, darunter 17 Jahre bei Cenovus Energy, wo er zuletzt ein unternehmensweites Innovationsportfolio für den Upstream- und Downstream-Bereich leitete.

Im Einklang mit dem jüngsten technischen Meilenstein. Baut auf den jüngsten technischen Meilensteinen im Zusammenhang mit der Einreichung von Aduros Teilfortsetzungsanmeldung (CIP) auf, darunter die Charakterisierung der Ausgangsstoffe, Produktanalysen und Tests durch unabhängige Dritte, die die Anwendbarkeit von HCT über die Bitumenveredelung hinaus auch auf paraffin- und wachsartige Rohöle nachgewiesen haben.

Aufgabenbereich. Scott Smith wird sich auf die Anwendung von HCT bei der Aufbereitung von paraffinischem Rohöl und Bitumen konzentrieren, einschließlich der Erarbeitung möglicher Ansätze zur Technologieintegration an bestehenden Standorten, und dabei Pilotprojekte leiten, die eine lokalisierte Skalierung unterstützen.

Plattformkontext. Die Anwendungen im Erdölbereich schreiten parallel zu den anderen Kernprogrammen von Aduro voran, darunter das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Skalierung der Pilotanlage für den Next Generation Process (NGP) und die Entwicklung der weltweit ersten (FOAK) Industrieanlage.

Scott Smith bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Industrie- und Energietechnologien mit, wobei sein Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung von Prozessen von der frühen Forschungsphase bis hin zu Pilot- und Demonstrationsprojekten liegt. Er war 17 Jahre lang bei Cenovus Energy in Positionen mit zunehmender Verantwortung tätig, zuletzt als Senior Manager für Betriebsinnovation, wo er ein unternehmensweites Innovationsportfolio für den Upstream- und Downstream-Bereich leitete. Zu seinen Erfahrungen gehört die technische Leitung im Bereich der Teilveredelungstechnologien, wo er multidisziplinäre Pilot- und Demonstrationsprogramme leitete und die technische sowie wirtschaftliche Bewertung neuer Verfahren unterstützte. Zu Beginn seiner Karriere war er bei NOVA Chemicals in Funktionen tätig, die sich auf die Prozessentwicklung im Bereich der Petrochemie konzentrierten, und ist als Erfinder in mehreren Patenten genannt. Derzeit ist er Vizepräsident der Canadian Crude Quality Technical Association (CCQTA) und als Ingenieur in Alberta zugelassen.

Scott Smith tritt bei Aduro ein, während das Unternehmen sein Programm für Erdölanwendungen weiter vorantreibt. Dabei schreitet die Bitumenveredelung durch die Entwicklung von Durchflussverfahren und die Skalierung voran, während die jüngsten Laborversuche die HCT-Technologie auf paraffinische Rohöle ausweiten. In enger Zusammenarbeit mit Eric Appelman, Chief Revenue Officer, und unterstützt von den Forschungs- und Entwicklungsteams von Aduro wird Scott Smith die Entwicklungsaktivitäten für Anwendungen zur Aufbereitung von Bitumen und paraffinischem Rohöl leiten und HCT dabei unterstützen, den Weg von der Prozessbewertung und der Entwicklung im Pilotmaßstab hin zu kommerziell relevanten Betriebsbedingungen, Überlegungen zur Integration in die Industrie und möglichen Einsatzmöglichkeiten innerhalb der bestehenden Erdölinfrastruktur zu beschreiten.

Aufgrund seiner umfassenden Branchenerfahrung in den Bereichen Rohölveredelung, Pilotbetriebe und Innovationsumsetzung wird Scott Smith Pilotprojekte leiten und dabei helfen, die technischen und wirtschaftlichen Grundlagen für künftige Skalierungsmaßnahmen zu schaffen. Zu seinen Aufgaben gehört auch die Zusammenarbeit entlang der gesamten Erdöl-Wertschöpfungskette, wobei er gemeinsam mit Produzenten, Raffinerien und Midstream-Betreibern prüfen wird, wie sich HCT an die sich wandelnden betrieblichen Anforderungen, Raffineriebedingungen und Marktanforderungen anpassen lässt. Mit diesen Aktivitäten will Aduro die Kommerzialisierungsplanung und die Marktentwicklungsmöglichkeiten für HCT in Erdölanwendungen weiter vorantreiben.

„Scott Smith bringt eine Kombination aus fundiertem Fachwissen und Branchenerfahrung mit, die genau auf die nächste Phase unserer Anwendungen im Erdölbereich zugeschnitten ist“, so Ofer Vicus, Geschäftsführer von Aduro. „Dank der jüngsten Fortschritte bei der Ausweitung des HCT-Verfahrens auf paraffinisches Rohöl sowie der laufenden Arbeiten zur Bitumenveredelung gehen unsere Aktivitäten im Erdölbereich nun in strukturierte Pilotprogramme über. Scott Smiths Erfahrung in der Veredelung von Schweröl und der Leitung multidisziplinärer Entwicklungsprojekte wird die laufenden Fortschritte unserer Forschungs- und Ingenieurteams hervorragend ergänzen. Diese zielen darauf ab, die Technologie in realen Systemen anzuwenden, Integrationsansätze zu definieren und Pilotprojekte durchzuführen, die den Ausbau zu Demonstrationsanlagen und eine mögliche zukünftige kommerzielle Integration in die Industrie unterstützen.“

„Die Hydrochemolytic™-Technologie bietet einen einzigartigen Ansatz zur Aufbereitung von Erdölströmen, insbesondere durch ihre Fähigkeit, bei niedrigeren Temperaturen mit selektiver Chemie zu arbeiten, wodurch die gewünschten Produkteigenschaften erhalten bleiben“, so Scott Smith. „Das eröffnet echte Chancen, neu darüber nachzudenken, wie paraffinreiches Rohöl und Bitumen verarbeitet und in bestehende Wertschöpfungsketten integriert werden können. Die Priorität liegt nun darauf, die aktuellen Arbeiten in Daten im Pilotmaßstab umzusetzen und die Leistung unter für die Industrie wichtigen Bedingungen nachzuweisen, während gleichzeitig Anwendungen entwickelt werden, die in großem Maßstab eingesetzt werden können. Ich freue mich darauf, diese Arbeit gemeinsam mit Partnern voranzutreiben, um zu evaluieren, wie sich HCT in bestehende Produktions-, Transport- und Verarbeitungsprozesse einfügen lässt und sein kommerzielles Potenzial erschließen kann.“

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl sowie erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Business Development and Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, darunter unter anderem Aussagen zu den erwarteten Beiträgen von Scott Smith zum Unternehmen, zur Weiterentwicklung und zum Ausbau der Hydrochemolytic™-Technologie (HCT) in Erdölanwendungen, einschließlich der Aufbereitung von paraffinischem Rohöl und Bitumen, zum Fortschritt dieser Anwendungen von der Validierung im Labor- und Pilotmaßstab hin zu Pilot- und Demonstrationsprojekten, die Fähigkeit des Unternehmens, potenzielle Prozesskonfigurationen zu definieren, Testkampagnen im Pilotmaßstab durchzuführen und potenzielle Wege zur Skalierung zu bewerten, die Bewertung potenzieller Integrationswege mit Produzenten, Raffinerien und Midstream-Betreibern sowie das Potenzial für zukünftige kommerzielle Anwendungen von HCT auf den Erdölmärkten.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der weiteren Entwicklung und Leistungsfähigkeit der Technologie des Unternehmens, die erfolgreiche Durchführung von Pilot- und Demonstrationsprogrammen, die Verfügbarkeit von technischem Personal, Partnern, Einrichtungen, Ressourcen und Infrastruktur zur Unterstützung der Entwicklungsaktivitäten, die Fähigkeit, mit Branchenakteuren zusammenzuarbeiten, um Integrations- und potenzielle Kommerzialisierungswege zu evaluieren, die Fähigkeit des Unternehmens, Schutz für sein geistiges Eigentum zu erlangen und aufrechtzuerhalten (unter anderem durch Patentanmeldungen), sowie die Stabilität der regulatorischen und marktbezogenen Rahmenbedingungen, die die Einführung der Technologie unterstützen.

Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, darunter unter anderem: das Risiko, dass technische Ergebnisse im Labor-, Versuchs- oder Pilotmaßstab nicht im Demonstrations- oder kommerziellen Maßstab reproduziert werden können, Herausforderungen bei der Skalierung der Technologie oder der Festlegung praktikabler Prozesskonfigurationen oder Integrationsansätze für Anwendungen in der Erdölindustrie, Verzögerungen oder Schwierigkeiten bei der Durchführung von Pilot- oder Demonstrationsprogrammen, die Verfügbarkeit und Bereitschaft von Industriepartnern, an Tests, Integrationsbewertungen oder potenziellen Kommerzialisierungsaktivitäten teilzunehmen, Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen oder der Marktbedingungen sowie die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Finanzmittel und Ressourcen zur Weiterführung seiner Entwicklungsprogramme zu sichern. Weitere Risiken und Ungewissheiten sind in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen erheblich abweichen. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.





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