Aduro nomme un expert chevronné du secteur pour accélérer le développement de ses applications pétrolières

LONDON, Ontario, 08 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (ci-après « Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui recycle chimiquement les matières premières de moindre valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, a annoncé ce jour la nomination de Scott Smith, M.A.Sc., P.Eng., au poste de directeur de programme, Solutions technologiques pétrolières. M. Smith sera chargé de faire progresser les applications pétrolières de la Société et de soutenir le développement technique des solutions fondées sur la technologie Hydrochemolytic™ (HCT) pour la valorisation du bitume et des bruts paraffiniques.

Cette nomination intervient à la suite de travaux de recherche et développement ayant permis d’étendre l’application de la technologie HCT aux pétroles bruts paraffiniques et cireux, élargissant ainsi les activités pétrolières de la Société au-delà de son domaine historique centré sur le bitume et ouvrant la voie à l’évaluation de nouvelles applications commerciales et industrielles potentielles.

Principaux atouts

Nomination d’un expert industriel de haut niveau. Scott Smith rejoint Aduro avec plus de 25 ans d’expérience dans le développement de procédés et de technologies énergétiques, dont 17 années chez Cenovus Energy où il dirigeait récemment un portefeuille d’innovation à l’échelle de l’entreprise couvrant les activités amont et aval.

Une nomination alignée sur une récente avancée technique. Cette arrivée s’inscrit dans le prolongement des récents progrès techniques liés au dépôt par Aduro d’une demande de brevet continuation-in-part (CIP), notamment en matière de caractérisation des matières premières, d’analyse des produits et d’essais réalisés par des tiers ayant démontré l’applicabilité de la technologie HCT au-delà de la valorisation du bitume, y compris aux pétroles bruts paraffiniques et cireux.

Champ d’intervention du poste. M. Smith se concentrera sur l’application de la technologie HCT à la valorisation des bruts paraffiniques et du bitume, notamment en définissant des approches potentielles d’intégration technologique au sein des installations existantes, tout en supervisant des campagnes pilotes destinées à soutenir un déploiement local à plus grande échelle.

Contexte de la plateforme technologique. Les progrès réalisés dans les applications pétrolières s’inscrivent parallèlement aux autres programmes clés d’Aduro, notamment le recyclage chimique des déchets plastiques, la montée en puissance de l’usine pilote Next Generation Process (NGP) et le développement de la première installation industrielle de ce type (« First-of-a-Kind » ou FOAK).

M. Smith possède plus de 25 ans d’expérience dans le développement de technologies industrielles et énergétiques, avec une expertise centrée sur le passage des procédés depuis la recherche initiale jusqu’aux phases pilotes et de démonstration. Il a travaillé pendant 17 ans chez Cenovus Energy dans des fonctions à responsabilité croissante, occupant récemment le poste de directeur principal de l’innovation opérationnelle, où il supervisait un portefeuille d’innovation à l’échelle du groupe couvrant les opérations amont et aval. Son expérience comprend également la direction technique de technologies de valorisation partielle du pétrole lourd, dans le cadre de laquelle il a piloté des programmes pilotes et de démonstration multidisciplinaires et contribué à l’évaluation technique et commerciale de procédés émergents. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé des fonctions chez NOVA Chemicals axées sur le développement de procédés dans les applications pétrochimiques et figure comme inventeur sur plusieurs brevets. Il occupe actuellement les fonctions de vice-président de la Canadian Crude Quality Technical Association (CCQTA) et est ingénieur professionnel agréé en Alberta.

M. Smith rejoint Aduro alors que la Société poursuit le développement de son programme d’applications pétrolières, avec des travaux de valorisation du bitume progressant via des activités de développement en flux continu et de mise à l'échelle, parallèlement à une récente validation en laboratoire étendant la technologie HCT aux pétroles bruts paraffiniques. En étroite collaboration avec Eric Appelman, directeur financier, et avec le soutien des équipes de recherche et d’ingénierie d’Aduro, M. Smith dirigera les activités de développement liées aux applications de valorisation du bitume et des bruts paraffiniques, afin d’accompagner la technologie HCT depuis l’évaluation des procédés et le développement à l’échelle pilote jusqu’à des conditions d’exploitation pertinentes sur le plan commercial, en tenant compte des problématiques d’intégration industrielle et des voies potentielles de déploiement au sein des infrastructures pétrolières existantes.

S’appuyant sur sa vaste expérience du secteur en matière de valorisation du brut, d’opérations pilotes et de déploiement de l’innovation, M. Smith supervisera les campagnes pilotes et contribuera à établir les bases techniques et commerciales des futures activités de mise à l'échelle. Son rôle comprendra également des échanges avec les différents acteurs de la chaîne de valeur pétrolière, notamment les producteurs, les raffineurs et les opérateurs intermédiaires (« midstream »), afin d’évaluer dans quelle mesure la technologie HCT peut répondre à l’évolution des exigences opérationnelles, des environnements de raffinage et des besoins du marché. Par le biais de ces initiatives, Aduro entend affiner sa stratégie de commercialisation et identifier de nouvelles opportunités de développement de marché pour la technologie HCT dans les applications pétrolières.

« Scott apporte une combinaison de connaissances techniques approfondies et d’expérience industrielle parfaitement alignée avec la prochaine phase de développement de nos applications pétrolières », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Grâce aux récents progrès ayant permis d’étendre la technologie HCT aux bruts paraffiniques, parallèlement aux travaux en cours sur la valorisation du bitume, nos activités pétrolières entrent désormais dans une phase de programmes pilotes structurés. L’expérience de Scott dans la valorisation des pétroles lourds et dans la direction de programmes de développement multidisciplinaires viendra fortement compléter les avancées déjà réalisées par nos équipes de recherche et d’ingénierie afin d’appliquer cette technologie dans des systèmes réels, de définir des approches d’intégration et de mener des campagnes pilotes soutenant une mise à l'échelle vers des démonstrateurs et une éventuelle intégration commerciale future avec l’industrie. »

« La technologie Hydrochemolytic™ offre une approche distincte pour la valorisation des flux pétroliers, notamment grâce à sa capacité à fonctionner à des températures plus basses avec une chimie sélective préservant les qualités souhaitables des produits », a souligné Scott Smith. « Cela ouvre de réelles perspectives pour repenser la manière dont les bruts paraffiniques et le bitume peuvent être traités et intégrés dans les chaînes de valeur existantes. La priorité consiste désormais à traduire les travaux actuels en données à l’échelle pilote et à démontrer les performances dans des conditions pertinentes pour l’industrie, tout en préparant des applications pouvant être déployées à grande échelle. Je me réjouis de faire avancer ces travaux aux côtés de nos partenaires afin d’évaluer comment la technologie HCT peut s’intégrer dans les filières existantes de production, de transport et de traitement, et révéler son potentiel commercial. »

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’informations, veuillez contacter :

Abe Dyck, Responsable du développement commercial et des relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice-président principal

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives et des informations prospectives au sens des lois canadiennes et américaines applicables sur les valeurs mobilières, notamment, sans s’y limiter, des déclarations concernant les contributions attendues de M. Smith à la Société ; le développement et l’avancement de la technologie Hydrochemolytic™ (HCT) dans les applications pétrolières, y compris la valorisation des pétroles bruts paraffiniques et du bitume ; la progression de ces applications depuis la validation en laboratoire et à l’échelle du banc d’essai jusqu’aux phases pilotes et de démonstration ; la capacité de la Société à définir des configurations de procédés potentielles, à mener des campagnes d’essais pilotes et à évaluer des voies potentielles de mise à l'échelle ; l’évaluation de voies potentielles d’intégration avec des producteurs, des raffineurs et des opérateurs intermédiaires (« midstream ») ; ainsi que le potentiel de futures applications commerciales de la technologie HCT sur les marchés pétroliers.

Les déclarations prospectives reposent sur les attentes, estimations et hypothèses actuelles de la direction, notamment concernant le développement et les performances continus de la technologie de la Société ; l’exécution réussie des programmes pilotes et de démonstration ; la disponibilité du personnel technique, des partenaires, des installations, des ressources et des infrastructures nécessaires au soutien des activités de développement ; la capacité à collaborer avec les acteurs industriels afin d’évaluer les possibilités d’intégration et de commercialisation ; la capacité de la Société à obtenir et maintenir une protection de propriété intellectuelle pour sa technologie (notamment via des dépôts de brevets) ; ainsi que la stabilité des cadres réglementaires et des conditions de marché favorables à l’adoption de la technologie.

Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques et d’incertitudes, notamment, sans s’y limiter : le risque que les résultats techniques obtenus en laboratoire, sur banc d’essai ou à l’échelle pilote ne puissent être reproduits à l’échelle de démonstration ou commerciale ; les difficultés liées à la mise à l'échelle de la technologie ou à la définition de configurations de procédés viables ou d’approches d’intégration adaptées aux applications pétrolières ; les retards ou difficultés dans l’exécution des programmes pilotes ou de démonstration ; la disponibilité et la volonté des partenaires industriels de participer aux essais, aux évaluations d’intégration ou aux activités potentielles de commercialisation ; les changements des cadres réglementaires ou des conditions de marché ; ainsi que la capacité de la Société à obtenir des financements et des ressources suffisants pour faire progresser ses programmes de développement. D’autres risques et incertitudes sont décrits dans les dossiers publics de la Société, disponibles sur www.sedarplus.ca et www.sec.gov.

Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prospectives. La Société décline toute obligation de les actualiser ou de les réviser publiquement, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres circonstances, sauf si le droit l’exige.





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