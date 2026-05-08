Tulikivi Oyj osavuosikatsaustiedote 1-3/2026: Strategiset hankkeet edenneet hyvin ja luovat pohjaa tulevaisuuden kasvulle

TULIKIVI OYJ OSAVUOSIKATSAUS 8.5.2026 klo 13.00

- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 6,3 Me (6,0 Me 1-3/2025).

- Tulikivi-konsernin liiketulos oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä -0,8 (-0,7) ja tulos ennen veroja oli -1,0 (-0,9) Me.

- Omavaraisuusaste oli 45,1 % (49,4 %) katsauskauden päättyessä.

- Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,5 (4,3) Me.

- Suomussalmen talkkihanke eteni hyvin.

- Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2026 liikevaihdon arvioidaan kasvavan ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan paranevan vuoteen 2025 verrattuna.



Avainluvut 1-3/26 1-3/25 Muutos, % 1-12/25 Liikevaihto, Me 6,3 6,0 3,8 29,5 Liiketulos, Me -0,8 -0,7 -21,9 -0,6 Vertailukelpoinen liiketulos, Me -0,8 -0,7 -16,1 -0,1 Tulos ennen veroja, Me -1,0 -0,9 -11,2 -1,3 Katsauskauden laaja tulos, Me -1,1 -0,9 -23,2 -1,1 Osakekohtainen tulos, e -0,02 -0,01 -0,02 Liiketoiminnan nettorahavirta, Me -0,6 -0,8 2,9 Vertailukelpoinen liiketulos, % -12,8 -11,4 -0,4 Omavaraisuusaste, % 45,1 49,4 48,6 Nettovelkaantumisaste, % 76,7 66,8 66,1 Sijoitetun pääoman tuotto, % -12,6 -9,9 -2,0

Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi hieman edellisestä vuodesta, mutta pysyi alhaisella tasolla toimialalle tyypillisen kausivaihtelun vuoksi. Heikko kannattavuus johtui alhaisesta volyymista sekä myynnin jakaumasta.

Matalan kuluttajaluottamuksen ja yleisen epävarmuuden jatkuminen päämarkkina-alueilla saivat kuluttajat siirtämään saneeraus- ja uudisrakennushankkeitaan myöhempään ajankohtaan. Toisaalta kohonneet energian hinnat ovat lisänneet kuluttajien kiinnostusta puulämmityksen taloudellisiin hyötyihin ja riippumattomuuteen energialähteenä. Ensimmäisen vuosineljänneksen tilausvirta oli 6,8 (7,8) miljoonaa euroa.

Venäjän liiketoiminta lopetettiin katsauskaudella ja toiminta siellä päättyi 1.4.2026.

Katsauskaudella edistettiin Tulikiven strategisia hankkeita suunnitelmien mukaisesti. Strategisiin hankkeisiin kuuluvat markkinaosuuden kasvattaminen Keski-Euroopan tulisijamarkkinoilla, saunaliiketoiminnan liikevaihdon kasvattaminen, toiminnanohjausjärjestelmän ja -prosessien uudistaminen sekä Suomussalmen talkkiprojektin saattaminen investointivaiheeseen.

Keski-Euroopassa jatkettiin uuden kompaktin Jero-malliston myynti- ja jakeluverkoston laajentamista. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita, ja uuden Jero-malliston avulla voidaan tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä. Tavoitteena on kasvattaa tulisijaviennin jälleenmyyntipisteiden kokonaismäärä vuoden 2023 lopun tasosta (330 myyntipistettä) vuoden 2026 loppuun mennessä 500 myyntipisteeseen. Myyntipisteiden määrä katsauskauden lopussa oli noin 460. Jero-malliston suosion kasvu on jatkunut edelleen asiakkaiden myönteisten kokemusten myötä.

Saunaliiketoiminnassa on jatkettu uuden Kevo-sähkökiuasmalliston lanseerausta käynnistämällä yhteistyö uusien jälleenmyyjien kanssa kotimaassa ja viennissä. Saunaliiketoiminnan tuotekehityksessä keskityttiin valmistelemaan Pohjois-Amerikan myynnin käynnistämistä tekemällä UL-turvallisuusstandardien edellyttämät testit. Tavoitteena on käynnistää myynti vuoden 2026 aikana. Mallistossa korostuvat Tulikivi-kiukaiden hyvät ominaisuudet: korkealuokkainen muotoilu, energiatehokkuus, omat vuolu- ja valukivimateriaalit sekä turvalliset, kuumenemattomat ulkopinnat. Nämä tuoteominaisuudet tarjoavat kasvumahdollisuuksia myös Pohjois-Amerikan saunamarkkinoilla.

Suomussalmen talkkihanke on edennyt kokonaisuudessaan hyvin. Katsauskauden jälkeen Lupa- ja valvontavirasto (LVV) kuulutti 2.4.2026 Suomussalmen talkkihankkeen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksen. Tulikivi hakee ympäristönsuojelulain mukaista lupaa talkkivarantojen hyödyntämiselle, talkkimalmin rikastamolle, talkin jauhatukselle, uusien sivukivialueiden perustamiselle nykyisen sivukivialueen yhteyteen, rikastushiekan läjitykselle sekä rikastushiekan toimittamiselle jatkojalostukseen.

TULIKIVI OYJ

Hallitus

Lisätietoja: toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen, 040 524 5593

