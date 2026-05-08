SATOn työntekijäkokemus vahvistui – vaikutukset näkyvät myös asiakkaiden arjessa

SATO Oyj, Lehdistötiedote 8.5.2026 klo 14.00

Satolaisten tyytyväisyys työpaikkaansa on vahvistunut entisestään. Tuoreen henkilöstökyselyn tulosten perusteella satolaiset arvostavat työyhteisönsä lämmintä ja rentoa ilmapiiriä ja helposti lähestyttäviä kollegoja. Henkilöstön suositteluindeksi (eNPS*) oli poikkeuksellisen korkea, 67.

”Tulosten mukaan satolaiset arvostavat juuri niitä asioita, joita olemme pitkäjänteisesti rakentaneet: Luotettavaa ja sujuvaa yhteistyötä, inhimillistä kulttuuria ja arvojemme mukaista työarkea. Tulokset osoittavat, että olemme tehneet monta asiaa oikein”, SATOn toimitusjohtaja Antti Aarnio sanoo.

Aarnion mukaan työtyytyväisyys heijastuu voimakkaasti myös asiakaskokemukseen ja asiakaspalvelun laatuun.

”Kun työntekijät voivat hyvin ja yhteistyö toimii, se näkyy väistämättä asiakkaalle asti. Vuokramarkkinassa asiakaskokemuksella on valtavan iso merkitys ja olemme panostaneet siihen jo vuosia. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä eri kohtaamispisteissä ja datan perusteella henkilöstö- ja asiakastyytyväisyydessä on meillä erittäin vahva, positiivinen korrelaatio”, Aarnio sanoo.

Satolaisten halukkuus suositella omaa työpaikkaansa läheisilleen nousi lähes neljällä pisteellä edelliseen kyselyyn verrattuna. Nouseva trendi näkyy myös asukastyytyväisyydessä.

”SATOn oma kohtaamismittari on osoittautunut parhaaksi tavaksi indikoida asukkaiden kokemusta onnistumisestamme. Sillä on iso merkitys, millaisen tunnejäljen jätämme, kun kohtaamme asiakkaamme eri asiointitilanteissa. Viisiportaisella asteikolla asiakasarvioiden keskiarvo on tällä hetkellä 4,2. Parannettavaakin vielä löytyy ja sen eteen teemme joka päivä töitä.”

Entä sitten asiakkaiden suositteluhalukkuus? Yltääkö se yhtä korkealle kuin satolaisten halu suositella työnantajaansa? ”Kyllä, lähes yhtä korkealle. Kohtaamistilanteissa mitattu NPS eli asukkaidemme halu suositella SATOa vuokranantajana on tällä hetkellä 59. Huipputulos sekin”, Aarnio hymyilee.

*eNPS = Työtyytyväisyyttä mitataan usein kansainvälisestikin käytetyllä eNPS-mittarilla (Employee Net Promoter Score), joka kertoo, kuinka halukkaita työntekijät ovat suosittelemaan työnantajaansa läheisilleen. Yleisesti ottaen jo 30 tasolla olevaa suositteluhalukkuutta pidetään korkeana ja vain ani harvan yrityksen tulokset yltävät SATOn tasolle. NPS-mittauksissa asteikko on -100 ja +100 välillä.

SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 27 500 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.

