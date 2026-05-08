Le Consortium international de recherche sur le cancer de l’ovaire annonce une nouvelle bourse pour des recherches propulsées par l’IA, visant à faire progresser les découvertes fondées sur les données

TORONTO, 08 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la Journée mondiale du cancer de l’ovaire, le Consortium international de recherche sur le cancer de l’ovaire, dont Cancer de l’ovaire Canada est membre fondateur, annonce le lancement de sa deuxième Bourse pour des recherches propulsées par l’IA, d’une valeur d’un million de dollars. Cette initiative porteuse vise à tirer profit de l’intelligence artificielle et des données à grande échelle pour accélérer les progrès dans le domaine de la lutte contre le cancer de l’ovaire et promouvoir la collaboration internationale.

Les Bourses du Consortium sont conçues pour soutenir des projets de recherche innovants, qui traitent un grand volume de données et adoptent des approches computationnelles de pointe pour relever certains des défis les plus pressants dans le domaine du cancer de l’ovaire, notamment la prévention, l’initiation et le dépistage précoce, l’écosystème tumoral, la résistance aux traitements et les disparités en matière de survie. Cette initiative fait écho à la mission du Consortium, soit de mettre en commun l’expertise et les ressources internationales pour accélérer et raffiner les percées, et améliorer la survie et les pronostics pour les patientes du monde entier.

L’intelligence artificielle révolutionne déjà le diagnostic du cancer – que ce soit le cancer du sein, du cerveau, de la peau ou de la glande thyroïde – et permet des avancées spectaculaires. Mais le cancer de l’ovaire n’a pas encore profité de tout le pouvoir de cette transformation. Le financement de la recherche sur le cancer de l’ovaire accuse un retard par rapport à celui d’autres maladies, malgré les taux de mortalité élevés et la hausse des diagnostics. Le Consortium s’est engagé à faire bouger les choses en lançant sa première bourse de recherche d’une valeur d’un million de dollars l’an dernier. Vingt et une équipes internationales, composées de chercheurs australiens, canadiens, américains et britanniques, ont participé à la compétition, et le premier lauréat de la bourse a été annoncé plus tôt cette année.

« Grâce à cette bourse, nous pourrons exploiter la puissance de l’intelligence artificielle pour comprendre le cancer de l’ovaire et son impact sur les femmes plus rapidement que jamais auparavant », a déclaré Tania Vrionis, directrice générale de Cancer de l’ovaire Canada, la seule œuvre de bienfaisance nationale vouée à transformer la vie des femmes ayant reçu un diagnostic de cancer de l’ovaire. « Notre partenariat philanthropique mondial, le soutien d’Amazon Web Services et les collaborations internationales pour la recherche sont essentiels pour accélérer le changement. Après des décennies sans progrès réels, les femmes atteintes du cancer de l’ovaire méritent des percées le plus rapidement possible. »

La bourse prévoit également des crédits d’utilisation des services infonuagiques d’Amazon Web Services (AWS), que les chercheurs pourront utiliser sur la plateforme de recherche collaborative internationale propulsée par l’IA de l’Ovarian Cancer Research Alliance. En ancrant son travail dans cet écosystème partagé, le Consortium s’assure que la recherche financée par sa Bourse est menée dans un environnement évolutif, qui permet l’analyse des données en temps réel, la collaboration entre les institutions et l’intégration de jeux de données variés. Le Consortium contribue à faire évoluer la recherche en remplaçant les initiatives menées en vase clos par un modèle de découverte international et connecté.

Le Consortium international de recherche sur le cancer de l’ovaire réunit quatre organisations internationales de premier plan : l’Ovarian Cancer Research Alliance des États-Unis, l’Ovarian Cancer Research Foundation de l’Australie, Cancer de l’ovaire Canada, et Ovarian Cancer Action, au Royaume-Uni. Il invite les acteurs du cancer de l’ovaire à unir leurs forces pour faire progresser la collaboration et l’innovation, stimuler l’investissement dans des projets transformateurs, faire la promotion du partage de données, répondre aux besoins non comblés et corriger les lacunes d’accès aux traitements.

Les chercheurs souhaitant soumettre leur candidature à la Bourse pour des recherches propulsées par l’IA peuvent déposer leur lettre d’intention à compter d’aujourd’hui, le 8 mai 2026. En savoir plus.

À PROPOS DE CANCER DE L’OVAIRE CANADA

Nous sommes la seule œuvre de bienfaisance nationale canadienne vouée à faire des découvertes importantes qui peuvent changer la réalité d’un diagnostic de cancer de l’ovaire. Nous améliorons la capacité de recherche, nous obtenons de l’information précieuse sur des formes plus rares de la maladie, nous répondons à des besoins urgents et nous suscitons l’espoir pour des personnes d’un bout à l’autre du pays. Après des décennies sans changement réel, il est enfin possible d’améliorer le pronostic.

Les 3 000 Canadiennes qui reçoivent un diagnostic de cancer de l’ovaire chaque année méritent notre attention. Elles méritent que nous exigions de l’action, que nous suscitions des changements et que nous transformions leur vie. Nous ne nous arrêterons pas tant que les femmes ne pourront pas vivre librement, pleinement, sans crainte du cancer de l’ovaire. Et nous poursuivons cet objectif avec acharnement. Apprenez en plus à ovairecanada.org.

À propos du Consortium international de recherche sur le cancer de l’ovaire

Le Consortium international de recherche sur le cancer de l’ovaire regroupe des organisations internationales de premier plan pour créer des initiatives collaboratives à fort impact. En mettant en commun l’expertise, les ressources et les données de chacun de ses membres, le Consortium vise à accélérer les percées et à améliorer les pronostics pour les femmes atteintes du cancer de l’ovaire partout dans le monde.