VICTORIA, Seychelles, 08 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , la plus grande bourse universelle (UEX) au monde, a lancé aujourd’hui sa nouvelle campagne communautaire intitulée « Bitget Fan Story: UEX Through Your Eyes ». Elle invite les utilisateurs éligibles du monde entier à partager leur parcours avec Bitget sur les réseaux sociaux afin de tenter de remporter une part de la cagnotte d’une valeur maximale de 100 000 USDT, ainsi que des produits dérivés exclusifs du Bitget Fan Club.

La campagne, qui se déroule du 7 au 20 mai 2026, vise à mettre en lumière les témoignages des utilisateurs de Bitget, des premiers utilisateurs et traders de longue date jusqu’aux contributeurs de la communauté en passant par les testeurs de fonctionnalités, dont les expériences reflètent l’évolution et l’expansion mondiale de la plateforme. Les participants sont invités à partager leurs expériences concrètes avec l’écosystème tout-en-un de la bourse universelle (UEX) de Bitget, en décrivant la manière dont elle leur permet d’accéder à un plus grand nombre de produits, de types d’actifs et d’opportunités de trading, le tout depuis une interface unique. Le montant de la cagnotte augmentera avec la participation de la communauté, grâce à un système de paliers qui alimente le fonds pour chaque tranche de 500 nouveaux participants, jusqu’à un total de 100 000 USDT.

« La communauté Bitget rassemble des utilisateurs de tous horizons, non seulement des traders chevronnés, mais aussi toutes les personnes qui s’engagent, contribuent et évoluent avec nous », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget. « Avec cette campagne, nous souhaitons mettre en lumière les témoignages de celles et ceux qui rendent notre bourse universelle possible. Ce sont leurs histoires qui définissent notre communauté et qui inspirent l’avenir de Bitget. »

« Chaque transaction, chaque actif détenu, chaque histoire compte », a déclaré Bitget dans l’annonce de sa campagne. « Nous voulons savoir comment nos utilisateurs ont découvert de nouvelles opportunités, comment ils ont élargi leurs horizons de trading et évolué avec Bitget dans chaque cycle de marché. »

Pour participer, les utilisateurs sont invités à :

Partager l’histoire de leur utilisation de Bitget sur une plateforme sociale comme X, Telegram, Reddit, LinkedIn ou Discord, au format texte + image/vidéo. Inclure le hashtag #BitgetFanStory dans leur publication. Soumettre leur contribution via ce formulaire .





Bitget précise que des outils d’IA peuvent être utilisés pour améliorer les visuels, comme la génération d’images ou le montage vidéo, mais que le récit lui-même doit être basé sur l’expérience réelle de l’utilisateur. Les contributions écrites entièrement générées par IA ne seront pas acceptées.

La campagne propose plusieurs niveaux de récompenses :

Pour les 3 premiers gagnants : de 1 000 à 3 000 USDT chacun

de 1 000 à 3 000 USDT chacun Pour les 20 premiers gagnants : un minimum de 100 USDT chacun

un minimum de 100 USDT chacun Pour les mentions honorables illimitées : 50 USDT chacun

50 USDT chacun Pour tous les gagnants : des produits dérivés exclusifs du Bitget Fan Club





Pour consulter l’intégralité des conditions générales et les modalités de participation, veuillez vous référer à l’annonce officielle de Bitget ici .

À propos de Bitget

Bitget est la première bourse universelle (UEX) du monde. Au service de plus de 125 millions d’utilisateurs, elle donne accès à plus de 2 millions de jetons crypto et à plus de 100 actions tokenisées, ETF, matières premières, devises et métaux précieux comme l’or. L’écosystème vise à aider les utilisateurs à faire du trading de manière plus avisée grâce à son agent IA qui accompagne l’exécution des ordres. Bitget entend promouvoir l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques conclus avec LALIGA et MotoGP™ . En accord avec sa stratégie d’impact mondial, Bitget s’est associée à l’ UNICEF pour soutenir la formation à la blockchain auprès de 1,1 million de personnes d’ici à 2027. Actuellement leader sur le marché de la finance traditionnelle tokenisée, Bitget offre les frais les plus bas du secteur et la liquidité la plus élevée dans plus de 150 régions à travers le monde.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : Site Internet | X | Telegram | LinkedIn | Discord

Pour les demandes médias, veuillez contacter : media@bitget.com