AirX met en service le Challenger 604, un avion destiné à bousculer le segment super-midsize

LONDRES, 08 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AirX, deuxième opérateur européen de jets privés, a mis en service son premier Bombardier Challenger 604, immatriculé 9H-ATGT , dans le cadre d’une stratégie plus large visant à développer sa flotte et à renforcer sa position sur plusieurs segments de marché.

Au lieu d’accroître la capacité au sens traditionnel du terme, le Challenger 604 est déployé en vue d’introduire une capacité long-courrier sur le marché super-midsize, permettant ainsi à AirX de proposer une rentabilité unitaire plus efficace dans les catégories voisines.

Cet appareil marque la première étape d’une stratégie que le fondateur John Matthews décrit comme la « Course vers les 50 » appareils, stratégie qui vise à soutenir l’expansion continue de la flotte et l’échelle opérationnelle de l’entreprise.

Récemment rénové et repeint en avril 2026, le 9H-ATGT entre en service dans un état flambant neuf, doté d’une cabine spacieuse permettant de se tenir debout, parfaitement adaptée à 8 à 10 passagers, d’un système Airshow amélioré et de deux écrans de 18 pouces (45 cm).

« Le Challenger 604 nous permet d’élargir notre gamme à une catégorie de cabines plus petites tout en maintenant une gestion rigoureuse de l’exploitation de cet appareil », a déclaré M. Matthews. « Chaque appareil a un rôle bien défini, et ce rôle est d’ordre économique. Il s’agit d’exercer une pression sur les prix sur plusieurs segments, et non de se limiter à un seul. »

L’introduction de cet appareil fait suite à une levée de fonds réussie de 115 millions d’euros sous forme d’obligations garanties, ce qui renforce la situation financière d’AirX dans un contexte de croissance continue de la société.

« Au niveau de chaque appareil, l’objectif est simple : minimiser les dépenses, optimiser l’EBITDA par appareil et convertir le tout en liquidités réelles », a ajouté M. Matthews.

AirX exploite une flotte diversifiée couvrant aussi bien les avions VIP de grande taille que les appareils aux cabines plus petites, ce qui lui permet de répondre à un large éventail de demandes de vols charter tout en conservant un modèle d’exploitation cohérent.

La société continue de privilégier une approche axée sur les courtiers. Elle travaille en étroite collaboration avec son réseau mondial de partenaires et se concentre sur des opérations de charter transparentes et axées sur les transactions.

À propos d’AirX

Fondée en 2011, AirX est un opérateur européen de jets privés, avec une flotte composée de 20 avions long-courriers et appareils VIP. Avec plus de 450 professionnels, l’entreprise répond aux besoins mondiaux en matière de charters grâce à un modèle opérationnel multi-segment axé sur les courtiers.

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Jack Roberts

Responsable du marketing – AirX

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