Gold Candle fera l’acquisition du gisement de Larder de Pan American Silver et renforcera ainsi sa présence en Abitibi

(Tous les montants exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire)

TORONTO, 08 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gold Candle Ltd. (« Gold Candle », ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui qu’elle avait conclu un accord exécutoire d’achat d’actifs avec Pan American Corp. (« Pan American »), daté du 7 mai 2026 (l’« Accord »), en vertu duquel elle acquerra tous les actifs qui composent le gisement de Larder de Pan American en échange de 15 millions d’actions ordinaires dans le capital de Gold Candle, ce qui fera en sorte que Pan American détiendra environ 6 % de Gold Candle sur une base pro forma (la « Transaction »).

La Transaction permet à Gold Candle de renforcer sa base d’actifs en Abitibi grâce à l’ajout du gisement de Larder, qui comprend trois gisements minéraux – Bear, Cheminis et Fernland – qui possèdent collectivement 388 000 onces de ressources minérales aurifères indiquées (5,1 millions de tonnes à 2,39 grammes par tonne d’or) et 933 000 onces de ressources minérales aurifères présumées (6,9 millions de tonnes à 4,21 grammes par tonne d’or), qui toutes sont de nature historique (consulter plus bas la section « Ressources historiques »). Le gisement de Larder est contigu au gisement de Kerr-Addison de Gold Candle à l’ouest et s’étend sur plus de 6 400 hectares le long de la faille de Cadillac-Larder Lake.

Rick Howes, chef de la direction de Gold Candle, a déclaré : « Nous venons tout juste de conclure notre acquisition de Minière Fokus, nous sommes très heureux de cette nouvelle transaction, qui ne fera qu’améliorer davantage notre patrimoine foncier déjà important et à haut potentiel de la faille de Cadillac-Larder Lake. L’ajout du gisement de Larder nous offre une option supplémentaire en ce qui concerne l’exploration, le développement et, éventuellement, l’exploitation. Nous sommes impatients d’intégrer immédiatement ce gisement dans nos plans alors que nous déterminons le moyen de maximiser le potentiel de valeur de notre enveloppe foncière, désormais à l’échelle du district, et de notre base croissante de ressources minérales en Abitibi. »

Faits saillants de la Transaction

Augmentation des ressources en or : le gisement de Larder ajoute 388 000 onces de ressources minérales aurifères historiques indiquées (5,1 millions de tonnes à 2,39 grammes par tonne d’or) et 933 000 onces de ressources minérales aurifères historiques présumées (6,9 millions de tonnes à 4,21 grammes par tonne d’or) au portefeuille de Gold Candle. À la suite de l’acquisition récente de Minière Fokus, les ressources historiques du gisement de Larder et les ressources actuelles de Gold Candle portent le total des ressources minérales aurifères de Gold Candle à 3,7 millions d’onces de ressources indiquées et à 4,7 millions d’onces de ressources présumées.

le gisement de Larder ajoute 388 000 onces de ressources minérales aurifères historiques indiquées (5,1 millions de tonnes à 2,39 grammes par tonne d’or) et 933 000 onces de ressources minérales aurifères historiques présumées (6,9 millions de tonnes à 4,21 grammes par tonne d’or) au portefeuille de Gold Candle. À la suite de l’acquisition récente de Minière Fokus, les ressources historiques du gisement de Larder et les ressources actuelles de Gold Candle portent le total des ressources minérales aurifères de Gold Candle à 3,7 millions d’onces de ressources indiquées et à 4,7 millions d’onces de ressources présumées. Renforcement de la position stratégique du territoire : ajout de plus de 6 400 hectares à l’enveloppe foncière de Gold Candle dans la faille de Cadillac-Larder Lake, augmentant les concessions totales de la Société à plus de 27 000 hectares.

ajout de plus de 6 400 hectares à l’enveloppe foncière de Gold Candle dans la faille de Cadillac-Larder Lake, augmentant les concessions totales de la Société à plus de 27 000 hectares. Augmentation des options d’exploration : le gisement de Larder fournit à Gold Candle un ensemble supplémentaire et à haut potentiel d’objectifs d’exploration où la présence de ressources minérales notables a déjà été établie.





Détails de la Transaction

En vertu de la Transaction, Pan American recevra 15 millions d’actions ordinaires dans le capital de Gold Candle en échange de tous les actifs qui composent le gisement Larder de Pan American. Dans le cadre de la Transaction, Pan American a également reçu certains droits de participation lui permettant de conserver sa propriété au prorata de tout financement éventuel en actions effectué par Gold Candle aux conditions habituelles de ces droits.

La Transaction doit être réalisée selon les modalités d’un accord exécutoire d’achat d’actifs. En supposant que toutes les conditions de clôture soient satisfaites en temps opportun, la Transaction devrait être conclue au cours du troisième trimestre de 2026.

Renseignements techniques

Les renseignements scientifiques et techniques concernant Gold Candle contenus dans le présent communiqué se fondent sur l’information comprise dans le rapport NI 43-101 Technical Report and Mineral Resource Estimate for the Kerr-Addison and Geminid Properties, Ontario (en anglais seulement), préparé par InnovExplo Inc. et Libertas Metallurgy Ltd., daté du 26 mai 2025 et entré en vigueur le 19 février 2025, et déposé dans le profil de Gold Candle dans SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Les autres renseignements techniques (autres que les ressources historiques) ont été examinés et approuvés par Kerry Sparkes, géologue, vice-président principal, Exploration, qui est une personne qualifiée au sens du Règlement 43-101 – Information concernant les projets miniers.

Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et n’ont pas de viabilité économique avérée. Les ressources présumées sont considérées comme trop spéculatives sur le plan géologique pour qu’on leur applique les considérations économiques qui permettraient de les classer dans la catégorie des réserves minérales, et il n’y a aucune certitude que les ressources présumées seront réalisées.

Ressources historiques

Ressources indiquées totales du projet Larder Ressources aurifères indiquées totales de Larder Tonnes Teneur en or

(g/t) Onces d’or contenues Dans la fosse 3 827 000 1,54 182 000 À l’extérieur de la fosse (sous terre) 1 306 000 4,89 206 000 Total général

des ressources indiquées 5 133 000 2,39 388 000





Ressources présumées totales du projet Larder Ressources aurifères présumées totales de Larder Tonnes Teneur en or

(g/t) Onces d’or contenues Dans la fosse 771 000 1,05 26 000 À l’extérieur de la fosse (sous terre) 6 119 000 4,61 907 000 Total général

des ressources présumées 6 890 000 4,21 933 000



* Remarques accompagnant l’estimation historique

1. Les renseignements concernant les ressources historiques du projet aurifère Larder proviennent du rapport intitulé : Updated Mineral Resource Estimates, Larder Lake Gold Project, Larder Lake, Ontario, Canada, préparé pour Gatling Exploration Inc., entré en vigueur le 2 septembre 2021.

2. Personnes qualifiées pour le projet : Allan Armitage, Ph. D., géographe, de SGS Canada Inc., et Olivier Vadnais-Leblanc de SGS Geological Services.

3. Toutes les estimations des ressources pour le projet Larder Lake sont maintenant considérées comme historiques et se fondent sur des données et des rapports antérieurs préparés par les anciens propriétaires du gisement.

4. Aucune personne qualifiée n’a encore fait suffisamment de travail pour classer les estimations historiques comme des ressources courantes conformément aux catégories actuelles de l’ICM et la Société ne traite pas les estimations historiques comme des ressources courantes. Une personne qualifiée pourrait devoir faire une importante compilation de données, de nouveaux forages, un nouvel échantillonnage et une vérification des données avant que les estimations historiques du projet puissent être classées comme une ressource courante.

5. Rien ne garantit que l’une ou l’autre des ressources minérales historiques, en tout ou en partie, sera un jour économiquement viable. Par ailleurs, les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et n’ont pas de viabilité économique avérée. Même si elles sont classées comme des ressources actuelles, il n’y a aucune certitude quant à la possibilité que d’autres explorations entraînent la valorisation de ressources minérales présumées dans une catégorie de ressources indiquée ou mesurée.

À propos de Gold Candle Ltd.

Gold Candle Ltd. est une société d’exploration minière canadienne privée régie par les lois de l’Ontario, dirigée par une équipe diversifiée et expérimentée de professionnels de l’exploitation minière. En 2015, Gold Candle a acquis des concessions minières sur l’ancienne mine d’or Kerr-Addison et ses environs, dans le canton de McGarry, situé dans le district de Timiskaming, en Ontario. Gold Candle s’engage à faire preuve de responsabilité dans l’exploration minière de manière à générer des retombées positives pour les communautés locales, ses employés et ses actionnaires, dans le respect des personnes et l’environnement.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation canadienne en valeurs mobilières applicable. Les énoncés et renseignements prospectifs se reconnaissent généralement par l’utilisation de termes prospectifs comme « pouvoir », « devoir », « s’attendre », « avoir l’intention », « estimer », « prévoir », « croire », « continuer », « planifier », employés au futur ou au conditionnel, ou d’autres termes semblables. Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué ont pour but d’aider les lecteurs à comprendre les attentes actuelles et les plans de la direction concernant l’avenir. Les lecteurs sont avertis que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs concernent des événements ou rendements futurs et reflètent des attentes ou croyances concernant ces événements futurs. Les énoncés prospectifs comprennent, sans toutefois s’y limiter, les déclarations relatives à l’exécution et au calendrier de la Transaction; au respect des conditions préalables à la Transaction; aux forces, aux caractéristiques et au potentiel de la Transaction; à l’incidence de la Transaction sur les actionnaires et les autres parties prenantes et aux autres avantages prévus de la Transaction. De par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que nos résultats, rendements ou réalisations réels diffèrent sensiblement des résultats, rendements ou réalisations futurs exprimés ou implicites par les énoncés prospectifs. Ces facteurs comprennent, entre autres, les risques liés au défaut d’obtenir les consentements et les approbations réglementaires et autres pour effectuer la Transaction, et la possibilité que l’Accord soit résilié dans certaines circonstances.

Les renseignements prospectifs sont fondés sur des hypothèses, des estimations, des attentes, des analyses et des opinions raisonnables de la direction des parties, qui sont fondées sur l’expérience et la perception de ces directions quant aux tendances, aux conditions actuelles et aux développements prévus, ainsi que sur d’autres facteurs que les directions estiment pertinents et raisonnables dans les circonstances, mais qui peuvent s’avérer inexacts. Ces facteurs comprennent, entre autres : les fluctuations des conditions macroéconomiques générales; les fluctuations des marchés des valeurs mobilières; les changements dans les gouvernements nationaux et locaux, la législation, la fiscalité, les contrôles, les règlements et l’évolution politique ou économique; les risques et les dangers associés aux activités d’exploration, de développement et d’exploitation miniers (y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les pressions inhabituelles ou inattendues des formations, les effondrements et les inondations); les écarts entre la teneur réelle et la teneur estimée en minéraux; l’incapacité d’obtenir une assurance adéquate pour couvrir les risques et les aléas; la présence de lois et de règlements susceptibles d’imposer des restrictions à l’exploitation minière; les relations avec les employés; les relations avec les communautés locales et les populations autochtones ainsi que leurs réclamations; des coûts croissants associés aux intrants et à la main-d’œuvre miniers; la nature spéculative de l’exploration et de l’exploitation minières (y compris les risques liés à l’obtention des licences, des permis et des approbations nécessaires des autorités gouvernementales); et les titres de propriété.

Les renseignements prospectifs contenus dans le présent communiqué sont fournis à la date des présentes et Gold Candle n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser des renseignements prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement, sauf si les lois applicables l’exigent.



Renseignements supplémentaires :

Gold Candle Ltd.

Hannes Portmann

Chef de la direction financière

Courriel : hportmann@goldcandle.com