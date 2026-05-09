Westray, 34 ans plus tard : toujours en attente de justice et de protection

TORONTO, 09 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les dirigeants du Syndicat des Métallos ont publié aujourd’hui la déclaration suivante, à l’occasion du 34e anniversaire de la tragédie de Westray, survenue le 9 mai 1992 :

Il y a trente-quatre ans aujourd’hui, à 5 h 18 du matin, 26 mineurs de charbon sont morts dans une terrible explosion souterraine à la mine Westray, dans le comté de Pictou (N.-É.). Seuls 15 corps ont été retrouvés, les 11 autres demeurant à jamais dans les profondeurs de la mine détruite.

Comme tous les accidents mortels au travail, cette tragédie aurait pu être évitée, mais personne n’a jamais été tenu responsable. Les familles des mineurs, leurs collègues, leurs amis et leurs proches n’ont jamais obtenu justice ni trouvé la paix.

Malheureusement, la situation n’a guère évolué. Les employeurs négligents ne sont toujours pas tenus responsables dans la plupart des cas d’accidents au travail, faute d’application réelle de la loi.

Pendant plus d’une décennie après la tragédie, le Syndicat des Métallos et nos alliés ont réclamé une loi visant à tenir les employeurs négligents responsables. En 2004, les modifications Westray au Code criminel du Canada ont été adoptées, établissant la responsabilité pénale des organisations – y compris les sociétés – en cas de manquement à leur obligation fondamentale d’assurer la santé et la sécurité des travailleuses et travailleurs.

Pendant les 22 années qui ont suivi l’adoption de la Loi Westray, en moyenne 1000 travailleuses et travailleurs au pays sont décédés chaque année des suites d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Sur ces quelque 20 000 décès – et les 200 000 accidents du travail graves survenus pendant la même période – seulement 29 accusations criminelles ont été portées en vertu de la Loi Westray, et moins de la moitié ont abouti à des poursuites efficaces.

L'échec cuisant de l’application de la Loi Westray exige une action immédiate et décisive de la part des gouvernements, de la police et des autorités de réglementation, afin de protéger les travailleuses et travailleurs et de tenir les employeurs responsables.



En ce 34e anniversaire, le Syndicat des Métallos, avec le Congrès du travail du Canada et nos alliés partout au pays, réclame une approche pangouvernementale, coordonnée par les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, afin de garantir :

La prestation d’une formation obligatoire pour les policiers, les procureurs de la Couronne et les autorités de réglementation de la santé et de la sécurité afin qu’ils comprennent l’application des modifications apportées à la Loi Westray; et

La mise en place de procédures obligatoires et d’un protocole national fondé sur les sciences sociotechniques dans toutes les provinces et territoires, à l’intention des forces policières, des procureurs de la Couronne et des autorités de réglementation de la santé et de la sécurité, afin de déterminer comment les décisions des hauts dirigeants, les systèmes organisationnels et les conditions de travail sont à l’origine de préjudices prévisibles et évitables.

Il est tout à fait clair qu’à ce jour, nos gouvernements n’ont pas consacré le temps, les efforts et le soutien financier nécessaires pour garantir une enquête criminelle adéquate sur les décès et les blessures survenus dans les lieux de travail, ni pour assurer une poursuite efficace des infractions à la loi sous l’angle des modifications Westray.



Le Syndicat des Métallos n’abandonnera jamais cette lutte. Grâce à notre campagne nationale « Mettons fin au carnage, Appliquons la loi », nous continuerons de travailler avec nos alliés au pays pour veiller à ce que les entreprises et leurs dirigeants soient tenus criminellement responsables de la santé et de la sécurité des travailleuses et travailleurs.

Les travailleuses et travailleurs partout au Canada, leurs familles et leurs communautés ne méritent rien de moins.



Pour en savoir plus : metallos.ca/mettonsfinaucarnage



En toute solidarité,



Marty Warren

Directeur national pour le Canada, Syndicat des Métallos



Scott Lunny

Directeur du District 3 des Métallos (Ouest canadien et Territoires)



Nicolas Lapierre

Directeur du District 5 des Métallos (Québec)



Kevon Stewart

Directeur du District 6 des Métallos (Ontario et Canada Atlantique)







Contacts:

Marty Warren, directeur national pour le Canada, Syndicat des Métallos, 416 544-5951

Denis St. Pierre, Communications des Métallos, 647 522-1630, dstpierre@usw.ca