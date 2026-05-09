Yanik Guillemette : L’urgence de protéger la vie privée numérique pour assurer la compétitivité du Québec

MONTRÉAL, 09 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le Canada redéfinit son cadre législatif numérique, l’entrepreneur et investisseur technologique Yanik Guillemette sonne l’alarme. Dans cet entretien exclusif, il analyse les risques systémiques du projet de loi C-22 , la fragilité du chiffrement et explique pourquoi la confiance numérique est devenue l’actif le plus sous-évalué de l’économie canadienne en 2026.

Q : Yanik, pourquoi le projet de loi C-22 suscite-t-il autant de résistance dans le milieu technologique ?

Yanik Guillemette : « La tension ne vient pas d'un seul projet de loi, mais d'une tendance de fond où les gouvernements cherchent à normaliser la surveillance numérique. Lorsqu'on parle d'"accès légal", on parle souvent d'introduire des vulnérabilités systémiques. Le chiffrement n'est pas un luxe : c'est le pilier de nos systèmes bancaires, de notre propriété intellectuelle et de nos infrastructures critiques. L'affaiblir, même avec les meilleures intentions, est une erreur stratégique majeure. »

Q : Les défenseurs du projet de loi affirment qu'il s'agit d'un outil nécessaire pour la sécurité publique. N'y a-t-il pas un juste milieu possible ?

Yanik Guillemette : « La sécurité publique est primordiale, mais il faut distinguer les enquêtes ciblées de la création de failles structurelles. L'histoire nous montre que les pouvoirs de surveillance, une fois étendus, ne reculent presque jamais. Ma préoccupation est la normalisation de l'exceptionnel. Les technologies conçues pour les "cas d'urgence" deviennent inévitablement des outils standards. Dans une démocratie, cela exige une transparence et une proportionnalité que nous n'avons pas encore atteintes. »

Q : Vous soutenez qu'une "porte dérobée" (backdoor) sécurisée n'existe pas. En tant qu'investisseur, comment évaluez-vous ce risque ?

Yanik Guillemette : « Technologiquement, une porte dérobée est simplement une vulnérabilité qui attend d'être exploitée. Les cybercriminels et les groupes d'espionnage industriel ne respectent pas les intentions louables d'un mandat gouvernemental. La cybersécurité consiste à réduire la surface d'attaque, pas à l'augmenter. En imposant un accès, nous augmentons le profil de risque de chaque citoyen et de chaque entreprise au Québec. C'est un non-sens en matière d'architecture de sécurité. »

Q : Au-delà des libertés civiles, vous parlez d'un enjeu économique. Comment la vie privée influence-t-elle la compétitivité du Canada ?

Yanik Guillemette : « La confiance est une monnaie. La croissance du Canada dépend de notre capacité à attirer les investissements en IA, en infrastructures infonuagiques et en finance numérique. Si nous sommes perçus comme une juridiction hostile au chiffrement fort, les capitaux iront ailleurs. Les entrepreneurs et les investisseurs internationaux recherchent la stabilité. Si vous compromettez la confidentialité des données, vous compromettez la fondation même de l'écosystème d'innovation. »

Q : Certains pourraient qualifier vos propos d'alarmistes. Quels sont les véritables enjeux pour la prochaine décennie ?

Yanik Guillemette : « Ce n'est pas de la paranoïa, c'est une question de gouvernance. Nous entrons dans une ère où l'IA et l'analyse de métadonnées donnent aux institutions une visibilité sans précédent sur le comportement humain. Cette concentration de pouvoir — qu'elle soit corporative ou politique — nécessite un contrepoids robuste. La prochaine décennie sera définie par notre capacité à faire évoluer nos sauvegardes démocratiques aussi vite que nos capacités de surveillance. »

À PROPOS DE YANIK GUILLEMETTE

Yanik Guillemette est un entrepreneur technologique, investisseur stratégique et développeur immobilier québécois. Fort d'une solide expérience de terrain, incluant la livraison de plus de 300 projets immobiliers résidentiels et commerciaux à travers le Québec, il se consacre aujourd'hui à l'intersection des infrastructures numériques, de la cybersécurité et des politiques économiques à long terme. Il est un intervenant reconnu sur les enjeux de l'intelligence artificielle et de l'automatisation au sein des PME canadiennes.

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