Intesa Sanpaolo clôture son premier trimestre sur un bénéfice record, porté par sa branche Gestion de patrimoine

MILAN, 10 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au premier trimestre 2026, Intesa Sanpaolo enregistre un résultat net de 2,8 milliards d’euros, soit une progression de 6 % en glissement annuel et le meilleur résultat trimestriel de son histoire.

Le bénéfice d’exploitation du premier trimestre atteint le niveau record de 7,2 milliards d’euros, porté par une appréciation équilibrée du produit net d’intérêts, des commissions, des activités d’assurance et de trading. Les commissions nettes affichent le meilleur résultat trimestriel à ce jour, tandis que les revenus d’assurance atteignent des niveaux records, ces deux postes enregistrant chacun une hausse de 3 % en glissement annuel. Les charges d’exploitation reculent de 0,7 %.

Le groupe confirme ses prévisions de résultat net pour l’ensemble de l’exercice 2026, à hauteur de 10 milliards d’euros. Sous l’effet combiné des commissions et des revenus d’assurance, d’une baisse des coûts et des provisions et d’un ratio CET1 supérieur à 13 %, la croissance du chiffre d’affaires enregistrée au premier trimestre illustre le profil de risque faible d’Intesa Sanpaolo, ses perspectives solides et sa rentabilité durable.

Gestion de patrimoine : un levier stratégique de croissance

Avec plus de 1 400 milliards d’euros d’actifs financiers en portefeuille, Intesa Sanpaolo renforce encore davantage sa position de leader en gestion de patrimoine, protection et conseil. Les actifs financiers des clients ont augmenté de 64 milliards d’euros au cours des douze derniers mois, reflétant la solidité du modèle de conseil proposé par le groupe et la confiance que ses clients continuent de lui accorder.

Unique en Europe, le modèle économique du groupe repose sur une plateforme intégrée de gestion de patrimoine, de protection et de conseil, et la part que représentent les commissions et les activités d’assurance dans le chiffre d’affaires est la plus élevée du secteur.

Conformément à son plan stratégique 2026-2029, le groupe entend renforcer son leadership par le développement de la banque privée, l’expansion de son réseau de conseil et l’amélioration de ses offres numériques et internationales.

Revenus et rentabilité : la force d’un modèle économique diversifié

Le bénéfice d’exploitation atteint un niveau record de 7,2 milliards d’euros. soit une hausse de 5,3 % en glissement annuel.

Arrêté à 3,6 milliards d’euros, le produit net d’intérêts enregistre une légère hausse malgré la baisse des taux, tandis que la croissance est principalement portée par les commissions (2,5 milliards d’euros), les revenus de l’assurance (476 millions d’euros) et la forte contribution des gains sur actifs financiers (505 millions d’euros). La ventilation des recettes confirme la résilience et la diversification du modèle économique du groupe.

La marge d’exploitation s’établit à 4,6 milliards d’euros et le bénéfice net à 2,8 milliards d’euros, ce qui constitue le meilleur résultat trimestriel jamais enregistré par Intesa Sanpaolo. Avec un RCP de 21 % et un ROTE de 25 %, le niveau de rentabilité du groupe compte parmi les meilleurs du secteur.

Efficacité opérationnelle : le ratio coûts/revenus le plus bas jamais enregistré, parmi les meilleurs en Europe

Le ratio coûts/revenus s’établit à 35,9 % au premier trimestre, atteignant son niveau plancher historique et l’un des meilleurs du secteur bancaire européen.

Les charges d’exploitation reculent de 0,7 % à 2,6 milliards d’euros, ce qui témoigne d’une maîtrise des coûts rigoureuse malgré la poursuite des investissements axés sur la technologie et l’innovation, et contribue à maintenir une efficacité structurellement élevée. Depuis 2022, Intesa Sanpaolo a investi près de 5,7 milliards d’euros dans sa transformation technologique.

Qualité des actifs : le modèle « Zero-NPL Bank » (banque zéro prêt non performant) d’Intesa Sanpaolo

Le ratio NPL net s’établit à 0,8 % à la fin du premier trimestre, un niveau qui le situe parmi les plus bas du secteur, les prêts non solvables ayant quasiment disparu. Le taux de couverture NPL progresse à 49,5 %.

Le coût du risque annualisé se replie à 16 points de base, conformément au modèle « Zero-NPL Bank » suivi par le groupe.

Le solide profil de risque d’Intesa Sanpaolo s’appuie également sur une forte position en capital, avec un ratio CET1 supérieur à 13 %, largement au-dessus des exigences réglementaires.

Rémunération des actionnaires : un rendement parmi les plus élevés du secteur bancaire en Europe

Intesa Sanpaolo continue de produire pour les actionnaires l’un des rendements les plus élevés du secteur bancaire européen. Cette année, le groupe prévoit de redistribuer une enveloppe d’environ 9,4 milliards d’euros à ses actionnaires via le dividende final de mai, le programme de rachat d’actions prévu en juillet et le dividende intermédiaire attendu en novembre.

Au seul premier trimestre, les provisions effectuées au titre des dividendes en numéraire destinés aux actionnaires se montent à près de 2,1 milliards d’euros. Le rendement du dividende d’Intesa Sanpaolo atteint 7,5 %, avec un taux de distribution global équivalent à 95 % du bénéfice net.

Un leadership mondial de l’impact social en termes d’engagement sociétal

Depuis 2023, Intesa Sanpaolo a consacré près de 1,1 milliard d’euros à des initiatives axées sur la lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités.

Au premier trimestre 2026, le groupe a réservé 4,2 milliards d’euros de financements pour accompagner la transition durable, en privilégiant notamment des mesures d’efficacité énergétique et des initiatives en faveur des PME.

À retenir

Les performances du premier trimestre démontrent que la stratégie d’Intesa Sanpaolo, centrée sur la gestion de patrimoine, les commissions, la technologie, la solidité du capital et un coût du risque structurellement faible, permet au groupe d’afficher une croissance résiliente malgré un environnement géopolitique plus incertain.

Ces résultats représentent un début prometteur de l’exécution du plan stratégique 2026-2029, porté par un modèle économique résilient, efficace et évolutif.

Pour l’ensemble des données financières et opérationnelles, veuillez consulter la présentation des résultats du premier trimestre 2026, disponible à la page suivante : https://group.intesasanpaolo.com/en/investor-relations

international.media@intesasanpaolo.com

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