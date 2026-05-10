L’IA et la productivité : Yanik Guillemette appréhende une « crise silencieuse » pour les PME canadiennes





BOISBRIAND, Québec, 10 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tandis que l’intelligence artificielle (IA) redéfinit les standards de performance à l’échelle mondiale, une fracture numérique menace de fragiliser le tissu économique canadien. Pour l’entrepreneur technologique et investisseur stratégique Yanik Guillemette , le retard d’adoption de l’IA chez les petites et moyennes entreprises (PME) pourrait engendrer une crise de compétitivité sans précédent.

L’IA comme nouvelle infrastructure économique

Selon Yanik Guillemette , l'erreur fondamentale consiste à percevoir l'IA comme une simple tendance technologique. « L'IA est en train de devenir une infrastructure de base, au même titre que l'électricité ou Internet en leur temps », affirme-t-il. « Les PME québécoises qui considèrent encore l'automatisation comme une option futuriste s'exposent à un choc de productivité brutal. »

Dans un contexte marqué par la rareté de la main-d’œuvre et la pression inflationniste, l'IA offre un levier de croissance inédit. Pour l’investisseur, la menace ne vient plus uniquement des multinationales, mais de nouveaux joueurs agiles capables d'automatiser des pans entiers de leur gestion administrative, de leur service client et de leur analyse de données.

Une division économique imminente

L'analyse de Yanik Guillemette suggère que nous entrons dans une ère de dualité économique. D'un côté, les entreprises « augmentées » par l'automatisation, capables de réduire leurs coûts opérationnels tout en accélérant leur cadence d'innovation. De l'autre, les structures traditionnelles, freinées par des processus manuels de plus en plus coûteux.

« Nous parlons constamment de pénurie de travailleurs, mais trop peu de gains de productivité », souligne Guillemette. « Pourtant, l’IA est le moteur de productivité le plus puissant de la décennie. Elle permet à une petite structure de concurrencer des géants en optimisant ses fonctions RH, marketing et décisionnelles. »

Un enjeu de souveraineté et de croissance

Pour Yanik Guillemette, le débat dépasse largement le cadre des TI. Il s’agit d’un enjeu de pérennité pour l'économie québécoise. Il observe d’ailleurs un virage massif des capitaux vers les infrastructures infonuagiques et les systèmes d'analyse prédictive.

« Les sociétés qui maîtriseront ces infrastructures contrôleront la croissance future », conclut-il. « Dans cette nouvelle économie, la rapidité d’exécution n'est plus un luxe, c'est une condition de survie. »

À PROPOS DE YANIK GUILLEMETTE

Yanik Guillemette est un investisseur stratégique, entrepreneur technologique et développeur immobilier basé au Québec. Fort d'une expertise reconnue dans le déploiement de solutions SaaS et d'infrastructures numériques, il accompagne la transformation des modèles d'affaires par l'automatisation. Son parcours, marqué par la livraison de plus de 300 projets immobiliers d'envergure, lui confère une vision pragmatique de la gestion de risque et de l'innovation en période de mutation économique.

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