Sampo Oyj, pörssitiedote, 11.5.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 19/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 19 (4.5.2026 - 8.5.2026) seuraavasti:

Markkina-

paikka

(MIC-koodi) Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden painotettu keskihinta, euroa* Yhteenlaskettu viikoittainen

volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa* 4.5.2026 5.5.2026 6.5.2026 7.5.2026 8.5.2026 Viikko 19/2026, yhteensä AQEU Volyymi 0 0 0 5 260 4 169 9 429 Keskihinta 0,00 0,00 0,00 8,92 8,90 8,91 CEUX Volyymi 0 0 0 139 674 150 654 290 328 Keskihinta 0,00 0,00 0,00 8,93 8,90 8,91 TQEX Volyymi 0 0 0 49 559 31 225 80 784 Keskihinta 0,00 0,00 0,00 8,93 8,90 8,92 XHEL Volyymi 0 0 0 247 154 276 759 523 913 Keskihinta 0,00 0,00 0,00 8,93 8,90 8,91 Yhteensä, kaikki markkina-

paikat Volyymi 0 0 0 441 647 462 807 904 454 Keskihinta 0,00 0,00 0,00 8,93 8,90 8,91

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä

Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 904 454 Sammon A-osaketta, mikä on 0,03 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.





Liite