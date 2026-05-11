Sampo Oyj, pörssitiedote, 11.5.2026 klo 8.30
Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 19/2026
Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 19 (4.5.2026 - 8.5.2026) seuraavasti:
|Markkina-
paikka
(MIC-koodi)
|Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*
|Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
|4.5.2026
|5.5.2026
|6.5.2026
|7.5.2026
|8.5.2026
|Viikko 19/2026, yhteensä
|AQEU
|Volyymi
|0
|0
|0
|5 260
|4 169
|9 429
|Keskihinta
|0,00
|0,00
|0,00
|8,92
|8,90
|8,91
|CEUX
|Volyymi
|0
|0
|0
|139 674
|150 654
|290 328
|Keskihinta
|0,00
|0,00
|0,00
|8,93
|8,90
|8,91
|TQEX
|Volyymi
|0
|0
|0
|49 559
|31 225
|80 784
|Keskihinta
|0,00
|0,00
|0,00
|8,93
|8,90
|8,92
|XHEL
|Volyymi
|0
|0
|0
|247 154
|276 759
|523 913
|Keskihinta
|0,00
|0,00
|0,00
|8,93
|8,90
|8,91
|Yhteensä, kaikki markkina-
paikat
|Volyymi
|0
|0
|0
|441 647
|462 807
|904 454
|Keskihinta
|0,00
|0,00
|0,00
|8,93
|8,90
|8,91
* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä
Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.
Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 904 454 Sammon A-osaketta, mikä on 0,03 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.
Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.
Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc
Lisätiedot:
Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com
Liite