Sampo Oyj, pörssitiedote, 11.5.2026 klo 8.30

Sampo Oyj:n omien osakkeiden ostot viikolla 19/2026

Sampo Oyj (Y-tunnus 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) on hankkinut omia A-osakkeitaan (ISIN-koodi FI4000552500) omistukseensa viikolla 19 (4.5.2026 - 8.5.2026) seuraavasti:        

Markkina-
paikka
(MIC-koodi)		Päiväkohtainen volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden painotettu keskihinta, euroa*Yhteenlaskettu viikoittainen
volyymi (osakkeiden lukumäärä) ja hankittujen osakkeiden viikoittainen painotettu keskihinta, euroa*
  4.5.20265.5.20266.5.20267.5.20268.5.2026Viikko 19/2026, yhteensä
AQEUVolyymi0005 2604 1699 429
Keskihinta0,000,000,008,928,908,91
CEUXVolyymi000139 674150 654290 328
Keskihinta0,000,000,008,938,908,91
TQEXVolyymi00049 55931 22580 784
Keskihinta0,000,000,008,938,908,92
XHELVolyymi000247 154276 759523 913
Keskihinta0,000,000,008,938,908,91
Yhteensä, kaikki markkina-
paikat		Volyymi000441 647462 807904 454
Keskihinta0,000,000,008,938,908,91

* kahden desimaalin tarkkuuteen pyöristettynä               

Sampo ilmoitti 6.5.2026 enintään 350 miljoonan euron suuruisen omien osakkeiden osto-ohjelman käynnistämisestä markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU) 596/2014 (MAR) ja Euroopan komission delegoidun asetuksen (EU) 2016/1052 mukaisesti. 7.5.2026 aloitetulla osto-ohjelmalla on Sammon varsinaisen yhtiökokouksen 22.4.2026 myöntämä valtuutus.

Sammon omistuksessa on nyt ilmoitettujen transaktioiden jälkeen 904 454 Sammon A-osaketta, mikä on 0,03 prosenttia Sampo Oyj:n kaikista osakkeista.

Tämän tiedotteen liitteenä on lisätiedot tehdyistä transaktioista.

Sampo Oyj:n puolesta,
Morgan Stanley Co. International plc

Lisätiedot:

Mirko Hurmerinta
Väliaikainen sijoittajasuhdejohtaja
puh. 010 516 0032

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Nasdaq Tukholma
Nasdaq Kööpenhamina
Lontoon pörssi
Finanssivalvonta
Keskeiset tiedotusvälineet
www.sampo.com

Liite


