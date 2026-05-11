L’IESE repense son MBA à l’ère de l’intelligence artificielle

BARCELONE, Espagne, 11 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- IESE Business School a annoncé une refonte complète de son MBA afin de préparer les futurs dirigeants à un environnement économique de plus en plus façonné par l’intelligence artificielle. À partir de septembre 2026, le programme mettra l’accent sur le développement des compétences nécessaires pour repenser l’organisation du travail, diriger des systèmes associant humains et IA et prendre des décisions dans un contexte d’incertitude technologique, tout en renforçant la formation au discernement managérial.

Cette refonte reflète une évolution du travail managérial : les organisations attendent désormais des dirigeants qu’ils ne se contentent pas de maîtriser les outils d’IA, mais qu’ils définissent également la manière dont le travail est réparti entre humains et intelligence artificielle, évaluent les résultats et prennent des décisions à l’échelle des systèmes.

« Nous avons fait le choix délibéré de ne pas simplement ajouter l’IA à quelques cours optionnels », a déclaré Marc Badia, directeur adjoint de l’IESE. « L’IA est présente dans tous les cours de première année car, d’ici deux ans, nos diplômés occuperont des postes où la question ne sera pas “savez-vous utiliser l’IA ?”, mais “savez-vous diriger et gérer une organisation où l’humain et l’IA coexistent ?”. Il s’agit d’un défi de leadership dans toutes les fonctions, y compris la finance, les opérations et la stratégie, et non d’un sujet réservé aux spécialistes. »

Le nouveau programme s’articule autour de trois grands axes de compétences : la maîtrise personnelle de l’IA ; la refonte des flux de travail et des modèles opérationnels grâce à l’IA ; et la compréhension stratégique de l’IA. Ces compétences sont développées parallèlement au discernement managérial grâce à la méthode des cas de l’IESE, dans le cadre de laquelle les étudiants analysent des situations professionnelles réelles et évaluent de manière critique les résultats générés par l’IA, renforçant ainsi leur capacité à cerner les problèmes, à prendre des décisions et à les défendre.

Les compétences liées à l’IA sont intégrées à l’ensemble des cours de première année ainsi qu’à plus de 40 sessions consacrées à des problématiques managériales concrètes, allant de la responsabilité dans les décisions fondées sur l’IA aux limites éthiques et à la stratégie concurrentielle. Des cours préparatoires permettront à tous les étudiants d’acquérir un socle commun de connaissances techniques, tandis que les cours optionnels et projets de deuxième année offriront la possibilité d’une spécialisation plus poussée, notamment via un parcours dédié à l’IA, à la technologie, aux données et au business numérique.

Les étudiants obtiendront leur diplôme avec un portfolio de travaux appliqués, comprenant notamment des audits d’IA, des conceptions de flux de travail agentiques et des prototypes de nouvelles idées commerciales.

Cette refonte s’inscrit dans une démarche plus large de l’IESE visant à permettre aux dirigeants de penser, d’agir et de diriger de manière responsable à l’ère de l’intelligence artificielle, dans le prolongement de l’initiative « Artificial Intelligence and the Future of Management » de l’école.

Le MBA de l’IESE est régulièrement considéré comme l’un des meilleurs au monde et figure depuis quatre années consécutives dans le top 5 mondial du classement Global MBA du Financial Times, soulignant ainsi sa pertinence constante dans un paysage commercial en perpétuelle évolution.

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