Share buyback programme – week 19

Date        11 May 2026

Share buyback programme week 19

The share buyback programme runs in the period 6 May 2026 up to and including 7 August 2026, see company announcement of 6 May 2026.

During the period the bank will thus buy back its own shares for a total of up to DKK 400 million under the programme, but to a maximum of 500,000 shares.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

DateNumber of sharesAverage purchase price (DKK)Total purchased under the programme (DKK)
6 May 20264,5001,578.797,104,555
7 May 20264,5001,570.097,065,405
8 May 20264,5001,546.196,957,855
Total under the share buyback programme 13,500 1,565.02 21,127,815
    
Bought back under share buy-back programme of DKK 500 million executed in the period 2 February 2026 - 5 May 2026 315,600 1,584.27 499,996,965
    
Total bought back329,1001,583.48521,124,780

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

  • 329,100 shares under the above share buyback programmes corresponding to 1.36 % of the bank’s share capital.

In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kind regards

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
CEO


Detailed summary of the transactions on the above reporting days

VolumePriceVenueTime - CET
3001566XCSE20260506 11:50:41.415612
101566XCSE20260506 11:50:58.951888
21566XCSE20260506 11:50:58.951888
31566XCSE20260506 11:50:58.951888
2851566XCSE20260506 11:50:58.951922
101566XCSE20260506 11:51:13.854817
11566XCSE20260506 11:51:13.854817
2891566XCSE20260506 11:51:13.854846
91566XCSE20260506 12:03:00.141000
91566XCSE20260506 12:03:00.141000
191567XCSE20260506 12:08:35.640000
111567XCSE20260506 12:08:35.642000
251567XCSE20260506 12:11:47.085000
101570XCSE20260506 12:17:16.636000
101570XCSE20260506 12:17:16.637000
101570XCSE20260506 12:17:16.639000
101570XCSE20260506 12:17:16.661000
101570XCSE20260506 12:18:40.287000
101569XCSE20260506 12:21:21.918000
301571XCSE20260506 12:33:08.922000
201571XCSE20260506 12:33:08.923000
201571XCSE20260506 12:33:08.925000
201571XCSE20260506 12:33:08.927000
101571XCSE20260506 12:33:08.928000
301572XCSE20260506 12:33:15.684000
11574XCSE20260506 12:34:04.967000
11574XCSE20260506 12:34:04.993000
201574XCSE20260506 12:34:28.648000
201574XCSE20260506 12:34:40.663000
101574XCSE20260506 12:35:34.468000
201575XCSE20260506 12:37:33.037000
191576XCSE20260506 12:50:31.678000
101576XCSE20260506 12:50:31.703000
101576XCSE20260506 12:50:31.705000
101576XCSE20260506 12:50:31.707000
101576XCSE20260506 12:50:31.708000
101576XCSE20260506 12:50:36.220000
11576XCSE20260506 12:50:36.220000
191578XCSE20260506 12:54:34.840000
11580XCSE20260506 12:55:45.804000
201580XCSE20260506 12:55:45.804000
91580XCSE20260506 12:55:45.804000
11580XCSE20260506 12:55:45.830000
11580XCSE20260506 12:55:55.571000
201580XCSE20260506 12:55:55.571000
201578XCSE20260506 12:55:55.596000
101579XCSE20260506 13:00:16.777000
201577XCSE20260506 13:00:43.587000
71577XCSE20260506 13:00:43.589000
131577XCSE20260506 13:00:43.589000
201576XCSE20260506 13:02:28.237000
191575XCSE20260506 13:02:45.435000
641575XCSE20260506 13:02:45.435000
101574XCSE20260506 13:05:01.824000
371574XCSE20260506 13:05:01.824000
21574XCSE20260506 13:05:01.824000
851577XCSE20260506 13:12:14.194000
271578XCSE20260506 13:12:24.896000
101578XCSE20260506 13:12:24.896000
11581XCSE20260506 13:33:18.245000
11581XCSE20260506 13:33:18.245000
101582XCSE20260506 13:41:47.636000
101582XCSE20260506 13:41:47.636000
91582XCSE20260506 13:41:47.636000
291582XCSE20260506 13:41:47.699000
201582XCSE20260506 13:45:16.131000
191583XCSE20260506 13:45:22.392000
111583XCSE20260506 13:45:22.392000
191582XCSE20260506 13:46:11.664000
101583XCSE20260506 13:56:46.142000
101583XCSE20260506 13:56:46.148000
101583XCSE20260506 13:56:46.158000
101583XCSE20260506 13:56:46.166000
101583XCSE20260506 13:56:46.176000
201582XCSE20260506 13:57:01.272000
151584XCSE20260506 13:58:48.758000
191583XCSE20260506 14:01:41.558000
201582XCSE20260506 14:05:04.960000
91582XCSE20260506 14:05:04.960000
201581XCSE20260506 14:06:45.476000
101581XCSE20260506 14:11:30.259000
691581XCSE20260506 14:14:06.675000
101580XCSE20260506 14:14:34.619000
101579XCSE20260506 14:14:40.651000
101578XCSE20260506 14:15:19.933000
101578XCSE20260506 14:17:05.048000
41581XCSE20260506 14:25:40.357000
201581XCSE20260506 14:25:40.357000
61581XCSE20260506 14:25:40.358000
41581XCSE20260506 14:25:40.358000
101581XCSE20260506 14:25:40.360000
101582XCSE20260506 14:26:51.585000
51582XCSE20260506 14:26:51.585000
101580XCSE20260506 14:34:29.128000
91580XCSE20260506 14:34:29.128000
191580XCSE20260506 14:34:29.136000
101580XCSE20260506 14:52:08.100000
91580XCSE20260506 14:52:08.100000
91580XCSE20260506 14:52:08.100000
191582XCSE20260506 14:52:10.128000
191582XCSE20260506 14:52:10.129000
191582XCSE20260506 14:52:10.132000
251582XCSE20260506 14:52:10.797000
101584XCSE20260506 14:52:28.774000
101584XCSE20260506 14:52:34.842000
11584XCSE20260506 14:52:34.842000
11584XCSE20260506 14:52:40.855000
201584XCSE20260506 14:52:55.107000
21582XCSE20260506 14:54:20.513000
181583XCSE20260506 14:54:42.049000
181583XCSE20260506 14:55:01.514000
21583XCSE20260506 14:55:01.514000
101584XCSE20260506 14:55:57.739000
91584XCSE20260506 14:55:57.739000
71584XCSE20260506 14:55:57.739000
11584XCSE20260506 14:55:57.739000
191585XCSE20260506 15:03:57.062000
191585XCSE20260506 15:03:57.063000
151585XCSE20260506 15:03:57.065000
291586XCSE20260506 15:04:22.551000
201585XCSE20260506 15:04:52.199000
91585XCSE20260506 15:04:52.201000
191584XCSE20260506 15:07:53.263000
191583XCSE20260506 15:08:12.844000
191584XCSE20260506 15:09:51.083000
191584XCSE20260506 15:09:51.084000
121584XCSE20260506 15:09:51.086000
191585XCSE20260506 15:11:20.108000
181585XCSE20260506 15:11:20.108000
101585XCSE20260506 15:12:12.049000
141587XCSE20260506 15:15:05.921000
401586XCSE20260506 15:15:06.001000
281586XCSE20260506 15:16:55.744000
301585XCSE20260506 15:17:28.347000
281585XCSE20260506 15:17:28.364000
191585XCSE20260506 15:24:10.701000
201585XCSE20260506 15:24:10.832000
151585XCSE20260506 15:29:15.439000
161586XCSE20260506 15:30:49.364000
391586XCSE20260506 15:31:54.455000
81585XCSE20260506 15:34:51.267000
121587XCSE20260506 15:39:47.503000
291588XCSE20260506 15:42:10.832000
301587XCSE20260506 15:42:12.556000
291586XCSE20260506 15:49:02.620000
101586XCSE20260506 15:49:02.620000
91586XCSE20260506 15:49:02.620000
101587XCSE20260506 15:54:58.320000
101587XCSE20260506 15:55:11.320000
91587XCSE20260506 15:55:24.395000
11587XCSE20260506 15:55:24.395000
21588XCSE20260506 15:56:59.672000
101588XCSE20260506 15:56:59.672000
131588XCSE20260506 15:56:59.672000
481587XCSE20260506 15:57:03.819000
491588XCSE20260506 15:59:35.666000
391588XCSE20260506 15:59:35.688000
101588XCSE20260506 15:59:35.718000
101587XCSE20260506 16:00:14.656000
101587XCSE20260506 16:00:14.656000
91587XCSE20260506 16:00:14.656000
51587XCSE20260506 16:01:02.331000
141587XCSE20260506 16:01:02.331000
91587XCSE20260506 16:01:02.331000
101586XCSE20260506 16:04:50.778000
201586XCSE20260506 16:05:50.332000
101585XCSE20260506 16:08:30.768000
101585XCSE20260506 16:08:44.136000
201585XCSE20260506 16:12:52.290000
281585XCSE20260506 16:24:35.763000
201585XCSE20260506 16:24:39.274771
2801585XCSE20260506 16:24:39.274803
491585XCSE20260506 16:24:39.275000
201585XCSE20260506 16:25:35.296000
61584XCSE20260506 16:25:36.364000
41584XCSE20260506 16:25:36.364000
91584XCSE20260506 16:25:36.364000
91584XCSE20260506 16:25:36.364000
281584XCSE20260506 16:26:47.372000
301584XCSE20260506 16:28:09.048712
31584XCSE20260506 16:28:09.048712
2671584XCSE20260506 16:28:09.048763
101584XCSE20260506 16:28:31.954000
91584XCSE20260506 16:28:38.849000
11584XCSE20260506 16:28:38.849000
91584XCSE20260506 16:28:46.740000
11584XCSE20260506 16:28:46.740000
91584XCSE20260506 16:28:53.917000
11584XCSE20260506 16:28:53.917000
91584XCSE20260506 16:29:01.652000
11584XCSE20260506 16:29:01.652000
91584XCSE20260506 16:29:08.012000
11584XCSE20260506 16:29:08.012000
91584XCSE20260506 16:29:46.328000
11584XCSE20260506 16:29:46.328000
351584XCSE20260506 16:39:44.506000
571584XCSE20260506 16:40:22.512000
571584XCSE20260506 16:40:40.742000
331584XCSE20260506 16:41:13.248000
261584XCSE20260506 16:41:13.248000
821584XCSE20260506 16:42:23.591853
101587XCSE20260507 9:04:24.739000
101587XCSE20260507 9:05:29.955000
191584XCSE20260507 9:05:40.129000
101584XCSE20260507 9:11:52.460000
101584XCSE20260507 9:19:12.404000
101585XCSE20260507 9:20:24.347000
91585XCSE20260507 9:20:24.386000
91585XCSE20260507 9:20:48.784000
61585XCSE20260507 9:21:01.859000
51585XCSE20260507 9:21:01.859000
101582XCSE20260507 9:24:01.999000
101583XCSE20260507 9:27:31.317000
61583XCSE20260507 9:27:31.317000
101580XCSE20260507 9:29:31.298000
191586XCSE20260507 9:36:44.855000
61586XCSE20260507 9:37:36.075000
61586XCSE20260507 9:37:36.092000
91587XCSE20260507 9:37:56.592000
81587XCSE20260507 9:38:03.490000
61587XCSE20260507 9:38:03.490000
201585XCSE20260507 9:38:26.945000
201585XCSE20260507 9:46:51.210000
191584XCSE20260507 9:47:59.615000
51584XCSE20260507 9:48:24.416000
21584XCSE20260507 9:48:24.416000
31584XCSE20260507 9:48:24.416000
101582XCSE20260507 10:06:10.073000
101581XCSE20260507 10:06:10.174000
101580XCSE20260507 10:08:58.948000
91580XCSE20260507 10:08:58.948000
101581XCSE20260507 10:10:39.483000
101581XCSE20260507 10:14:40.336000
471581XCSE20260507 10:14:40.336000
31581XCSE20260507 10:14:40.336000
71581XCSE20260507 10:15:53.222000
91581XCSE20260507 10:15:53.222000
411581XCSE20260507 10:15:53.222000
471581XCSE20260507 10:15:53.233000
281581XCSE20260507 10:16:15.788000
101581XCSE20260507 10:18:05.409000
101581XCSE20260507 10:18:05.409000
101583XCSE20260507 10:24:21.437000
101582XCSE20260507 10:25:49.724000
101583XCSE20260507 10:34:48.609000
101582XCSE20260507 10:40:24.509000
101582XCSE20260507 10:40:24.509000
191581XCSE20260507 10:45:00.943000
101580XCSE20260507 10:45:39.819000
101580XCSE20260507 10:45:39.819000
101581XCSE20260507 10:54:11.116000
101581XCSE20260507 10:54:11.116000
101580XCSE20260507 10:55:52.338000
91580XCSE20260507 10:55:52.338000
191579XCSE20260507 10:58:16.615000
201578XCSE20260507 10:59:19.521000
101580XCSE20260507 11:05:42.509000
101580XCSE20260507 11:15:05.212000
21582XCSE20260507 11:25:55.117000
101581XCSE20260507 11:29:25.866000
101580XCSE20260507 11:29:42.905000
101579XCSE20260507 11:30:35.646000
101579XCSE20260507 11:30:35.646000
201578XCSE20260507 11:30:35.684000
201577XCSE20260507 11:33:30.144000
91577XCSE20260507 11:33:30.144000
101577XCSE20260507 11:33:30.144000
281577XCSE20260507 11:35:56.480000
291576XCSE20260507 11:37:17.293000
281575XCSE20260507 11:38:00.803000
41574XCSE20260507 11:40:57.321000
201574XCSE20260507 11:45:40.245000
101577XCSE20260507 12:16:32.092000
101577XCSE20260507 12:16:32.092000
91577XCSE20260507 12:16:32.092000
101577XCSE20260507 12:25:37.432000
101577XCSE20260507 12:25:37.453000
101577XCSE20260507 12:27:48.938000
551577XCSE20260507 12:27:48.959000
671577XCSE20260507 12:27:48.959000
101576XCSE20260507 12:28:48.985000
101576XCSE20260507 12:28:48.985000
201575XCSE20260507 12:33:52.358000
101575XCSE20260507 12:33:52.358000
101575XCSE20260507 12:33:52.358000
281576XCSE20260507 12:39:03.287000
111577XCSE20260507 12:43:28.856000
101577XCSE20260507 12:43:36.921000
111577XCSE20260507 12:43:43.519000
101577XCSE20260507 12:43:50.727000
101577XCSE20260507 12:43:58.117000
111577XCSE20260507 12:44:05.165000
101577XCSE20260507 12:44:11.489000
111577XCSE20260507 12:44:20.166000
111577XCSE20260507 12:44:28.123000
111577XCSE20260507 12:44:35.573000
101577XCSE20260507 12:44:48.310000
101577XCSE20260507 12:45:28.298000
101577XCSE20260507 12:45:53.549000
101577XCSE20260507 12:46:13.497000
101577XCSE20260507 12:46:47.716000
101577XCSE20260507 12:49:44.171000
201576XCSE20260507 12:49:48.344000
101576XCSE20260507 12:57:21.659000
91576XCSE20260507 12:57:21.659000
201575XCSE20260507 12:58:03.189000
91575XCSE20260507 12:58:03.189000
191574XCSE20260507 13:02:22.689000
91574XCSE20260507 13:02:22.689000
201575XCSE20260507 13:21:52.339000
191574XCSE20260507 13:22:48.128000
281573XCSE20260507 13:26:39.090000
91573XCSE20260507 13:26:39.090000
301573XCSE20260507 13:27:54.230000
51573XCSE20260507 13:28:51.869000
51573XCSE20260507 13:28:51.869000
101573XCSE20260507 13:30:41.120000
31573XCSE20260507 13:31:37.276000
71573XCSE20260507 13:31:37.276000
191573XCSE20260507 13:39:48.305000
191572XCSE20260507 13:40:11.151000
211573XCSE20260507 13:45:17.317000
61573XCSE20260507 13:45:17.317000
11573XCSE20260507 13:45:17.317000
101573XCSE20260507 13:48:16.260000
191571XCSE20260507 13:48:38.389000
91571XCSE20260507 13:48:38.389000
91571XCSE20260507 13:48:38.389000
21573XCSE20260507 14:08:33.848000
101573XCSE20260507 14:15:00.257000
91573XCSE20260507 14:15:00.257000
191573XCSE20260507 14:15:18.621000
61573XCSE20260507 14:15:18.637000
141573XCSE20260507 14:15:18.637000
91574XCSE20260507 14:32:31.957000
71574XCSE20260507 14:32:54.293000
51574XCSE20260507 14:32:54.293000
201574XCSE20260507 14:34:19.299000
61574XCSE20260507 14:34:19.299000
291574XCSE20260507 14:34:27.400000
61574XCSE20260507 14:34:27.400000
191574XCSE20260507 14:34:27.402000
101574XCSE20260507 14:34:27.403000
101572XCSE20260507 14:34:27.403000
101572XCSE20260507 14:34:27.403000
91572XCSE20260507 14:34:27.403000
291572XCSE20260507 14:34:27.423000
291572XCSE20260507 14:34:27.426000
291572XCSE20260507 14:34:27.431000
291571XCSE20260507 14:34:52.537000
291571XCSE20260507 14:35:41.303000
101571XCSE20260507 14:35:41.324000
291570XCSE20260507 14:38:04.826000
301569XCSE20260507 14:38:22.896000
301570XCSE20260507 14:45:08.096000
51569XCSE20260507 14:46:32.341000
231569XCSE20260507 14:48:19.669000
51569XCSE20260507 14:48:19.669000
381569XCSE20260507 14:51:04.213000
101569XCSE20260507 14:51:04.252000
51569XCSE20260507 14:51:06.183000
51569XCSE20260507 14:51:10.102000
41569XCSE20260507 14:51:14.539000
41569XCSE20260507 14:51:19.446000
291568XCSE20260507 14:55:29.022000
191568XCSE20260507 14:55:48.621000
161568XCSE20260507 14:55:48.660000
101568XCSE20260507 14:55:48.660000
41568XCSE20260507 14:55:51.662000
191568XCSE20260507 14:56:40.857000
41569XCSE20260507 15:08:03.570000
191568XCSE20260507 15:08:04.672000
91568XCSE20260507 15:08:04.672000
91568XCSE20260507 15:08:04.672000
141568XCSE20260507 15:08:04.722000
201568XCSE20260507 15:08:04.924000
391567XCSE20260507 15:08:05.471000
101568XCSE20260507 15:08:05.495000
41568XCSE20260507 15:08:05.495000
241568XCSE20260507 15:08:05.495000
201568XCSE20260507 15:08:05.495000
241568XCSE20260507 15:08:05.498000
211568XCSE20260507 15:08:06.000000
291568XCSE20260507 15:08:37.256000
131568XCSE20260507 15:08:37.298000
281568XCSE20260507 15:08:57.881000
301567XCSE20260507 15:09:02.565000
291566XCSE20260507 15:09:10.953000
121567XCSE20260507 15:12:34.177000
201568XCSE20260507 15:24:12.339000
101568XCSE20260507 15:24:12.339000
191568XCSE20260507 15:26:42.389000
191567XCSE20260507 15:27:42.341000
241567XCSE20260507 15:31:12.341000
41567XCSE20260507 15:31:12.341000
21566XCSE20260507 15:32:32.341000
131566XCSE20260507 15:32:32.361000
91566XCSE20260507 15:33:22.340000
41566XCSE20260507 15:33:25.365000
61566XCSE20260507 15:33:25.365000
91566XCSE20260507 15:33:25.365000
191566XCSE20260507 15:33:25.397000
91566XCSE20260507 15:33:25.420000
201566XCSE20260507 15:33:25.442000
191566XCSE20260507 15:33:25.442000
191566XCSE20260507 15:33:25.443000
191565XCSE20260507 15:33:40.094000
191565XCSE20260507 15:33:40.099000
191565XCSE20260507 15:33:40.122000
191564XCSE20260507 15:34:02.340000
101564XCSE20260507 15:34:02.364000
131565XCSE20260507 15:39:01.605000
91565XCSE20260507 15:39:01.605000
101565XCSE20260507 15:39:01.605000
191565XCSE20260507 15:39:01.605000
101565XCSE20260507 15:39:01.605000
381564XCSE20260507 15:39:01.628000
291564XCSE20260507 15:39:40.360000
281564XCSE20260507 15:39:40.370000
101564XCSE20260507 15:39:57.179000
101564XCSE20260507 15:40:09.737000
291563XCSE20260507 15:40:22.341000
181564XCSE20260507 15:45:12.391000
181564XCSE20260507 15:46:12.341000
101564XCSE20260507 15:46:12.341000
21564XCSE20260507 15:46:12.341000
81564XCSE20260507 15:46:12.341000
381564XCSE20260507 15:46:12.372000
111564XCSE20260507 15:47:45.403000
101564XCSE20260507 15:48:12.339000
291563XCSE20260507 15:48:21.700000
91563XCSE20260507 15:48:21.700000
91563XCSE20260507 15:48:21.700000
391562XCSE20260507 15:49:29.160000
101562XCSE20260507 15:49:29.160000
371561XCSE20260507 15:49:52.341000
201562XCSE20260507 15:53:12.341000
271562XCSE20260507 15:54:12.341000
31562XCSE20260507 15:54:12.341000
61562XCSE20260507 15:54:12.341000
481562XCSE20260507 15:57:06.339000
41562XCSE20260507 15:57:35.097000
61562XCSE20260507 15:57:35.097000
31561XCSE20260507 15:57:35.174000
91561XCSE20260507 15:57:35.591000
101561XCSE20260507 15:57:56.237000
101561XCSE20260507 15:58:14.019000
371561XCSE20260507 15:58:14.102000
171562XCSE20260507 16:00:35.905000
111562XCSE20260507 16:02:43.160000
81562XCSE20260507 16:02:43.160000
191561XCSE20260507 16:02:54.074000
31562XCSE20260507 16:03:32.200000
231562XCSE20260507 16:03:32.200000
101562XCSE20260507 16:03:52.132000
191560XCSE20260507 16:04:43.427000
91560XCSE20260507 16:04:43.427000
291560XCSE20260507 16:05:42.661000
201563XCSE20260507 16:12:39.340000
21563XCSE20260507 16:12:49.091000
391562XCSE20260507 16:13:43.684000
391562XCSE20260507 16:15:59.239000
371562XCSE20260507 16:18:45.885000
401561XCSE20260507 16:19:31.024000
281560XCSE20260507 16:19:31.413000
191559XCSE20260507 16:23:02.382000
101559XCSE20260507 16:23:02.382000
291559XCSE20260507 16:23:08.496000
101558XCSE20260507 16:23:08.565000
191559XCSE20260507 16:29:12.341000
191559XCSE20260507 16:34:29.795000
91559XCSE20260507 16:34:29.795000
3921561XCSE20260507 16:39:46.909673
101544XCSE20260508 9:00:23.629000
31543XCSE20260508 9:07:10.535000
191538XCSE20260508 9:07:24.090000
191538XCSE20260508 9:10:09.534000
101537XCSE20260508 9:10:09.560000
101538XCSE20260508 9:10:12.493000
101536XCSE20260508 9:15:04.476000
101536XCSE20260508 9:16:15.852000
2001536XCSE20260508 9:16:15.852769
101535XCSE20260508 9:16:56.790000
101535XCSE20260508 9:16:56.790000
81534XCSE20260508 9:18:44.893000
21537XCSE20260508 9:24:20.964000
111538XCSE20260508 9:28:19.246000
51538XCSE20260508 9:28:19.246000
41538XCSE20260508 9:28:19.246000
151538XCSE20260508 9:28:19.246000
101536XCSE20260508 9:29:48.007000
101538XCSE20260508 9:32:11.288000
101538XCSE20260508 9:33:15.317000
11538XCSE20260508 9:34:03.167000
2001538XCSE20260508 9:35:11.826036
281538XCSE20260508 9:35:11.827000
101536XCSE20260508 9:35:56.814000
101534XCSE20260508 9:36:52.189000
101534XCSE20260508 9:46:48.223000
101533XCSE20260508 9:48:04.893000
91532XCSE20260508 9:53:04.893000
11532XCSE20260508 9:53:04.893000
101532XCSE20260508 9:54:07.086000
101532XCSE20260508 9:56:34.893000
41534XCSE20260508 10:12:20.638000
151534XCSE20260508 10:12:20.655000
41534XCSE20260508 10:12:20.655000
201535XCSE20260508 10:12:20.721000
151535XCSE20260508 10:16:16.418000
51535XCSE20260508 10:18:31.731000
201535XCSE20260508 10:19:39.539000
191535XCSE20260508 10:19:44.007000
101534XCSE20260508 10:23:27.592000
71534XCSE20260508 10:25:24.963000
31534XCSE20260508 10:25:33.082000
71534XCSE20260508 10:25:33.082000
101533XCSE20260508 10:28:04.105000
91533XCSE20260508 10:28:04.105000
101532XCSE20260508 10:29:14.943000
31534XCSE20260508 10:30:14.389000
91534XCSE20260508 10:30:14.389000
91534XCSE20260508 10:30:15.656000
101534XCSE20260508 10:30:15.674000
101534XCSE20260508 10:30:20.288000
11534XCSE20260508 10:30:21.144000
131534XCSE20260508 10:30:22.374000
41534XCSE20260508 10:30:35.316000
51534XCSE20260508 10:30:56.578000
21534XCSE20260508 10:31:43.318000
161534XCSE20260508 10:31:52.496000
101532XCSE20260508 10:32:46.082000
101532XCSE20260508 10:39:35.600000
101532XCSE20260508 10:41:24.943000
201532XCSE20260508 10:45:26.286000
191531XCSE20260508 10:45:34.943000
201531XCSE20260508 10:45:35.228000
101536XCSE20260508 10:51:01.442000
101536XCSE20260508 10:51:08.454000
101536XCSE20260508 10:52:01.355000
191538XCSE20260508 10:55:24.734000
121538XCSE20260508 10:55:24.734000
101536XCSE20260508 10:57:05.191000
101535XCSE20260508 10:57:10.318000
31534XCSE20260508 11:00:54.951000
101537XCSE20260508 11:05:59.041000
201538XCSE20260508 11:10:54.003000
61538XCSE20260508 11:11:06.919000
41541XCSE20260508 11:15:59.043000
101541XCSE20260508 11:17:11.107000
101539XCSE20260508 11:17:18.411000
151541XCSE20260508 11:17:18.412000
151541XCSE20260508 11:17:18.684000
21541XCSE20260508 11:17:18.949000
51541XCSE20260508 11:17:18.966000
21541XCSE20260508 11:17:18.994000
51541XCSE20260508 11:18:01.313000
121541XCSE20260508 11:18:06.681000
51541XCSE20260508 11:20:03.390000
51541XCSE20260508 11:21:34.676000
51541XCSE20260508 11:22:13.271000
101540XCSE20260508 11:22:20.095000
201545XCSE20260508 11:29:51.874000
101544XCSE20260508 11:30:06.685000
101543XCSE20260508 11:30:06.774000
101543XCSE20260508 11:30:06.774000
91546XCSE20260508 11:55:15.690000
121546XCSE20260508 11:55:15.690000
101545XCSE20260508 11:55:44.892000
11545XCSE20260508 12:01:17.408000
101546XCSE20260508 12:02:35.909000
101545XCSE20260508 12:06:59.492000
191544XCSE20260508 12:22:50.091000
31544XCSE20260508 12:22:50.139000
201547XCSE20260508 12:26:17.503000
51547XCSE20260508 12:26:17.792000
51547XCSE20260508 12:27:46.286000
21547XCSE20260508 12:29:55.879000
41547XCSE20260508 12:30:06.431000
101547XCSE20260508 12:38:01.481000
101546XCSE20260508 12:38:10.501000
101547XCSE20260508 12:42:47.501000
101546XCSE20260508 12:44:45.178000
101546XCSE20260508 12:45:41.065000
101546XCSE20260508 12:49:01.899000
91546XCSE20260508 12:49:01.899000
321546XCSE20260508 12:51:18.370000
61547XCSE20260508 12:54:19.254000
151547XCSE20260508 12:54:19.254000
51547XCSE20260508 12:54:19.254000
111547XCSE20260508 12:54:19.254000
101546XCSE20260508 12:55:08.079000
121549XCSE20260508 13:00:21.402000
121549XCSE20260508 13:00:21.406000
221549XCSE20260508 13:00:56.177000
191548XCSE20260508 13:12:03.499000
191547XCSE20260508 13:30:22.336000
101547XCSE20260508 13:30:22.336000
91547XCSE20260508 13:30:22.336000
51549XCSE20260508 13:30:26.760000
221549XCSE20260508 13:30:26.760000
241549XCSE20260508 13:30:26.762000
321549XCSE20260508 13:36:07.575000
31549XCSE20260508 13:36:07.575000
301547XCSE20260508 13:41:35.961000
191546XCSE20260508 13:45:48.676000
91546XCSE20260508 13:45:48.676000
21545XCSE20260508 13:46:06.765000
21545XCSE20260508 13:49:07.510000
81545XCSE20260508 13:54:34.171000
21545XCSE20260508 13:54:34.171000
101545XCSE20260508 13:54:34.171000
191546XCSE20260508 13:55:10.357000
331546XCSE20260508 13:55:10.364000
71546XCSE20260508 13:58:26.090000
11547XCSE20260508 13:58:56.258000
91547XCSE20260508 13:58:56.283000
101547XCSE20260508 14:01:01.619000
51547XCSE20260508 14:05:31.411000
51547XCSE20260508 14:08:34.110000
51547XCSE20260508 14:08:34.110000
101547XCSE20260508 14:18:26.293000
201550XCSE20260508 14:21:12.766000
201550XCSE20260508 14:21:26.305000
101550XCSE20260508 14:34:29.321000
11552XCSE20260508 14:34:57.361000
31552XCSE20260508 14:34:57.361000
211552XCSE20260508 14:35:49.089000
31552XCSE20260508 14:35:49.089000
101552XCSE20260508 14:35:49.122000
101551XCSE20260508 14:37:57.192000
61552XCSE20260508 14:47:55.331000
101551XCSE20260508 14:49:35.047000
91551XCSE20260508 14:49:35.047000
201554XCSE20260508 14:59:26.867000
191552XCSE20260508 14:59:26.876000
101551XCSE20260508 15:04:06.709000
221552XCSE20260508 15:04:06.710000
241552XCSE20260508 15:04:06.714000
71553XCSE20260508 15:16:30.524000
131553XCSE20260508 15:16:30.524000
101553XCSE20260508 15:16:30.524000
201553XCSE20260508 15:16:34.255000
191553XCSE20260508 15:16:34.275000
191552XCSE20260508 15:16:42.602000
91556XCSE20260508 15:29:55.198000
131556XCSE20260508 15:29:55.198000
331556XCSE20260508 15:29:55.198000
201555XCSE20260508 15:30:02.084000
191555XCSE20260508 15:30:55.515000
91555XCSE20260508 15:30:55.515000
61553XCSE20260508 15:39:51.592000
121555XCSE20260508 15:44:01.563000
11555XCSE20260508 15:44:01.563000
11555XCSE20260508 15:44:01.563000
71556XCSE20260508 15:50:05.223000
31556XCSE20260508 15:50:05.223000
101556XCSE20260508 15:51:24.618000
201555XCSE20260508 15:51:24.624000
101554XCSE20260508 15:56:34.902000
101554XCSE20260508 15:56:34.902000
101554XCSE20260508 16:03:15.387000
201552XCSE20260508 16:03:55.363000
211552XCSE20260508 16:04:00.326000
191552XCSE20260508 16:05:21.331000
11553XCSE20260508 16:06:11.196885
61553XCSE20260508 16:06:11.196885
171553XCSE20260508 16:06:11.196885
2761553XCSE20260508 16:06:11.196914
211553XCSE20260508 16:06:11.197000
241553XCSE20260508 16:06:12.238000
101552XCSE20260508 16:06:12.293000
101550XCSE20260508 16:13:02.152000
101550XCSE20260508 16:13:02.158000
141550XCSE20260508 16:29:00.145000
101549XCSE20260508 16:30:05.592000
91549XCSE20260508 16:30:05.592000
191550XCSE20260508 16:30:05.593000
11550XCSE20260508 16:30:05.593000
101549XCSE20260508 16:31:18.961000
201549XCSE20260508 16:32:54.486000
101549XCSE20260508 16:32:54.486000
101549XCSE20260508 16:32:54.486000
3001549XCSE20260508 16:32:54.486236
81549XCSE20260508 16:34:39.128000
191548XCSE20260508 16:35:17.601000
101547XCSE20260508 16:37:30.838000
101547XCSE20260508 16:40:41.099000
101546XCSE20260508 16:40:52.963000
51546XCSE20260508 16:40:59.385000
81546XCSE20260508 16:44:18.384260
71548XCSE20260508 16:47:07.800633
31548XCSE20260508 16:47:07.800633
11548XCSE20260508 16:47:07.800633
101548XCSE20260508 16:48:47.484275
6001550XCSE20260508 16:49:15.805278
2791550XCSE20260508 16:49:15.805298
2711550XCSE20260508 16:49:15.805306


