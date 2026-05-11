SAFF®-Technologie startet weltweit führenden Feldversuch zur PFAS-Entfernung aus Abwasser

SYDNEY, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die SAFF®-Technologie (Surface-Active Foam Fractionation) des australischen Unternehmens EPOC Enviro hat nach überzeugenden Ergebnissen aus Pilotstudien in Abwässern nun in einer australischen Kläranlage mit einem umfassenden Feldversuch zur Sanierung von PFAS begonnen.

Die Pilotstudien zeigten eine außergewöhnlich hohe Eliminationsleistung sowohl in der Flüssig- als auch in der Feststoffphase des Abwassers. Die Ergebnisse – eine Entfernung von über 97 % der Σ-PFAS (30) sowie ≥99 % der C6-Verbindungen in der Flüssigphase und über 80 % der Σ-PFAS (30) in der Feststoffphase – gelten als weltweit bedeutend und untermauern die Entscheidung, SAFF® in die vollständige Evaluierungsphase zu überführen.

Der nun bereits seit drei Monaten an einem vertraulichen Standort laufende Feldversuch untersucht, inwieweit die SAFF®-Technologie unter realen Bedingungen eine zuverlässige und skalierbare PFAS-Entfernung gewährleistet. Dabei werden PFAS an mehreren Entnahmestellen in der Kläranlage (STP) aus dem System entfernt, um die Datenbasis weiter zu verbessern.

Die bahnbrechende SAFF®-Technologie schließt eine wichtige globale Lücke im Bereich der PFAS-Entfernung in Kläranlagen.

Sie adressiert damit ein aktuelles Problemfeld, in dem Schadstoffe bislang häufig unbehandelt durch Kläranlagen gelangen und anschließend in angrenzende Gewässer eingeleitet oder über mit Klärschlamm angereicherte Düngemittel auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht werden.

Laut ersten Ergebnissen des Feldversuchs übertrifft SAFF® die australischen NEPM 3.0-Vorgaben zur PFAS-Entfernung deutlich. Die Ergebnisse sollen in den kommenden Monaten veröffentlicht werden.

Im Anschluss an diesen Feldversuch beginnen EPOC Enviro und seine Vertriebspartner nun mit weiteren umfassenden Kläranlagenprojekten in den USA sowie in Europa.

Peter Murphy, Managing Director von EPOC Enviro, erklärte: „Die Entfernung von PFAS aus dem Abwasser gilt seit langem als kaum lösbares Problem in der Abwasseraufbereitung. Der allgemeine Konsens war, dass PFAS nicht mehr effizient entfernt werden können, sobald sie in die Kläranlage gelangen, oder dass dies zu teuer ist. Unsere Ergebnisse zeigen jedoch, dass dieser Prozess deutlich effizienter und kostengünstiger möglich ist.“

„Schätzungen zufolge werden weltweit täglich rund 400 Milliarden Liter aufbereitetes Abwasser mit PFAS sowie 100.000 Tonnen entwässerter Klärschlamm in die Umwelt zurückgeführt. Es handelt sich um ein Problem von enormem Ausmaß, dem wir uns konsequent widmen.“

„Dieser Erfolg bei der PFAS-Sanierung stellt einen bedeutenden Fortschritt für Versorgungsunternehmen dar, die nach praktischen, kosteneffizienten und skalierbaren Lösungen zur Entfernung von PFAS suchen – insbesondere vor dem Hintergrund verschärfter regulatorischer Anforderungen und einer zunehmenden branchenweiten Überwachung“, betonte er.

„Der hohe Feststoffgehalt im Abwasser stellt eine erhebliche technische Herausforderung dar, die die PFAS-Sanierung in der Vergangenheit immer wieder erschwert hat. Nach fast einem Jahrzehnt Forschung und Entwicklung sind wir stolz darauf, mit der robusten SAFF®-Technologie diese Hürde nun nachhaltig überwunden zu haben – ohne dabei die Umwelt zu belasten.“

„Unsere bisherigen Ergebnisse bei der Entfernung sind erst der Anfang. Wir sind zuversichtlich, dass weitere technische Verbesserungen die Sanierungsleistung weiter steigern und gleichzeitig die sichere Wiederverwendung von Klärschlamm fördern werden.“

„Kläranlagen wurden ursprünglich nicht für die Entfernung von PFAS entwickelt und gelten heute als zentrale Eintragspfade dieser Stoffe in die Umwelt, wobei die Moleküle nach ihrer Freisetzung stark verdünnt und mobil werden. Aufgrund ihrer Rolle als Knotenpunkte der Abwasserbehandlung sind sie jedoch ideal als Endpunkt positioniert, an dem PFAS entfernt werden können, bevor sie in Flüsse, Böden oder landwirtschaftliche Flächen gelangen.“

Die einsatzbereite SAFF®-PFAS-Sanierungstechnologie bei der Ankunft in einer nicht namentlich genannten Kläranlage.

Die Entfernung von PFAS aus Abwasser ist die jüngste erfolgreiche Anwendung der SAFF®-Technologie. Seit ihrer Einführung im Jahr 2018 hat die patentierte Technologie an mehr als 60 Standorten auf vier Kontinenten über 1,8 Milliarden Liter PFAS-belastetes Wasser behandelt – darunter Deponiesickerwasser, Industrieabwasser, Rücklaufwasser aus der Umkehrosmose (Konzentrat) sowie Grundwasser.

Die nachhaltige SAFF®-Technologie nutzt die hydrophilen und hydrophoben Eigenschaften von PFAS-Molekülen, wodurch sich diese an aufsteigende Luftblasen anlagern. Nachdem sie an die Oberfläche gelangt sind, sammeln sich die PFAS-Schadstoffe in einer Schaumschicht, die anschließend entfernt und weiter konzentriert wird.

Medienanfragen: Michelle Mahon, Communications Manager – EPOC Enviro.



E-Mail: mmahon@opecsystems.com Tel.: +61 418 690 717

Weitere Informationen über SAFF®: https://epocenviro.com/applications/sewage/

WER IST EPOC ENVIRO? Schutz und Verbesserung der Umwelt

EPOC Enviro ist ein preisgekröntes Umwelttechnik-Unternehmen. Die Abkürzung EPOC steht für „Emerging Pollutants of Concern“.

Die Mission des Unternehmens ist die Entwicklung und Umsetzung intelligenter, praxisorientierter technischer Lösungen auf globaler Ebene zur dauerhaften Entfernung von PFAS sowie weiteren neu auftretenden Schadstoffen aus der Umwelt.

Bei EPOC Enviro werden die Prinzipien von intelligentem Design, nachhaltiger Technik und grüner Chemie konsequent in der täglichen Arbeit umgesetzt.

WAS IST PFAS?

PFAS sind eine Gruppe synthetischer Chemikalien, die weltweit häufig eingesetzt werden, um Produkte hitze-, öl-, flecken-, fett- und wasserbeständig zu machen.

Diese Verbindungen bauen sich in der Umwelt nur sehr langsam ab und werden daher auch als „emerging contaminants“ bezeichnet. Aufgrund ihrer langen Halbwertszeit, ihrer Fähigkeit zur Bioakkumulation sowie möglicher toxischer Wirkungen stehen PFAS zunehmend im Fokus von Umwelt- und Gesundheitsbedenken.

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