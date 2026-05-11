La technologie SAFF® franchit une étape majeure avec un essai de traitement des PFAS dans les eaux usées

SYDNEY, 11 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La technologie Surface-Active Foam Fractionation (SAFF®) développée par la société australienne EPOC Enviro a lancé un essai de dépollution des PFAS à l’échelle industrielle dans une station d’épuration australienne, à la suite de résultats particulièrement convaincants obtenus lors d’essais en laboratoire sur des effluents d’eaux usées.

Les essais à l’échelle du laboratoire ont démontré une élimination exceptionnelle des PFAS dans les phases liquide et solide des eaux usées. Les résultats, montrant une élimination de plus de 97 % du Ʃ PFAS (30) et une élimination ≥ 99 % des composés C6 dans la phase aqueuse, ainsi qu’une élimination de plus de 80 % du Ʃ PFAS (30) dans la phase des biosolides, sont considérés comme significatifs à l’échelle mondiale et ont motivé la décision de faire progresser la technologie SAFF® vers une évaluation à pleine échelle.

Désormais dans son troisième mois sur un site confidentiel, l’essai évalue la capacité de la technologie SAFF® à assurer une élimination fiable et évolutive des PFAS dans des conditions réelles d’exploitation. Le système traite les PFAS à partir de plusieurs points d’interception au sein de la station d’épuration (STEP) afin d’enrichir les données recueillies.

La technologie SAFF® répond à un angle mort mondial dans la lutte contre la pollution aux PFAS dans les stations d’épuration.

Cette avancée répond à une faille majeure actuelle dans le contrôle de la pollution aux PFAS : ces contaminants traversent aujourd’hui les stations d’épuration sans être traités, avant d’être rejetés dans les cours d’eau environnants ou épandus sur des terres agricoles via des fertilisants enrichis en biosolides.

Les premiers résultats des essais sur le terrain montrent que la technologie SAFF dépasse largement les exigences réglementaires australiennes NEPM 3.0 relatives à l’élimination des PFAS. Les résultats détaillés des essais seront publiés dans les prochains mois.

À la suite de cet essai, EPOC Enviro et ses partenaires de distribution commencent à mettre en œuvre d’autres opérations de traitement des eaux usées à pleine échelle aux États-Unis et en Europe.

« L’élimination des PFAS des eaux usées est depuis longtemps considérée comme un problème insoluble dans le traitement des eaux », a déclaré Peter Murphy, directeur général d’EPOC Enviro. « L’opinion générale est qu’il est trop tard et trop coûteux d’éliminer les PFAS une fois qu’ils atteignent la station d’épuration, mais nos résultats montrent que cela peut être réalisé efficacement et à un coût raisonnable. »

« Chaque jour, on estime qu’environ 400 milliards de litres d’eaux usées traitées contenant des PFAS sont rejetés dans l’environnement à travers le monde, en même temps que 100 000 tonnes de biosolides déshydratés. Ce problème est colossal, et nous l’avons clairement dans notre ligne de mire. »

« Cette avancée dans la dépollution des PFAS représente une étape importante pour les services publics à la recherche de solutions PFAS pratiques, économiquement viables et évolutives, en particulier alors que les exigences réglementaires se renforcent et que la surveillance s’étend à l’ensemble du secteur », a-t-il ajouté.

« La forte teneur en matières solides des eaux usées constitue un défi technique majeur qui a historiquement entravé les efforts de dépollution des PFAS. Après près d’une décennie de recherche et d’ingénierie innovante, nous sommes extrêmement fiers que la technologie robuste SAFF® ait désormais permis de surmonter cet obstacle, de manière durable et sans impact négatif sur l’environnement. »

« Nos premiers résultats en matière d’élimination ne sont que le point de départ de ce que nous savons être possible, et nous sommes convaincus que des améliorations techniques permettront d’obtenir des performances encore supérieures, tout en favorisant la réutilisation bénéfique des biosolides. »

« Les stations d’épuration n’ont jamais été conçues pour capter les PFAS et sont aujourd’hui reconnues comme des vecteurs majeurs de dispersion de ces substances, les molécules devenant extrêmement diluées et mobiles une fois rejetées. Toutefois, leur rôle de centres de collecte des eaux usées les place idéalement comme dernier point d’interception possible avant que les PFAS n’atteignent les rivières, les sols ou les terres agricoles. »

La technologie SAFF® prête à l’emploi pour la dépollution des PFAS est ici photographiée à son arrivée sur un site confidentiel de traitement des eaux usées.

Le traitement des PFAS dans les eaux usées constitue la dernière application réussie de la technologie SAFF®. Depuis son lancement en 2018, cette technologie brevetée a permis de traiter plus de 1,8 milliard de litres d’eaux contaminées par les PFAS, notamment des lixiviats de décharges, des eaux usées industrielles, des rejets de filtration par osmose inverse (concentrats) et des eaux souterraines sur plus de 60 sites répartis sur quatre continents.

La technologie durable SAFF® exploite les propriétés hydrophiles et hydrophobes des molécules PFAS, qui les amènent à se fixer sur des bulles d’air ascendantes. Une fois remontés à la surface, les contaminants PFAS forment une couche de mousse qui est ensuite retirée et davantage concentrée.

Demandes médias : Michelle Mahon, responsable de la communication – EPOC Enviro



E-mail : mmahon@opecsystems.com Tél : +61 418 690 717

Pour en savoir plus sur SAFF® : https://epocenviro.com/applications/sewage/

À PROPOS D’EPOC ENVIRO Protéger et améliorer l’environnement

EPOC Enviro est une société d’ingénierie environnementale primée. L’acronyme EPOC signifie « Emerging Pollutants Of Concern », c.-à-d. polluants émergents préoccupants.

Notre mission consiste à développer et mettre en œuvre, à l’échelle mondiale, des solutions d’ingénierie intelligentes et pratiques afin d’éliminer durablement les PFAS et autres contaminants émergents de l’environnement.

Chez EPOC Enviro, nous appliquons avec fierté les principes de conception intelligente, d’ingénierie durable et de chimie verte à l’ensemble de nos activités.

QU’EST-CE QUE LES PFAS ?

Les PFAS constituent une famille de composés synthétiques largement utilisés dans le monde pour fabriquer des produits résistants à la chaleur, à l’huile, aux taches, aux graisses et à l’eau.

Les composés PFAS se dégradent très lentement au fil du temps et sont considérés comme des « contaminants émergents », suscitant de fortes préoccupations en raison de leur persistance, de leur bioaccumulation, de leur toxicité et de leurs effets potentiels sur la santé humaine.

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