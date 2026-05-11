Bourse Direct lance ses Plans d’Investissement Programmés sans frais sur ETF, à partir de quelques euros, disponibles sur PEA et compte-titres

Bourse Direct, l’un des principaux acteurs du courtage en ligne en France, enrichit son offre avec les Plans d’Investissement Programmés : une nouvelle façon d’investir simplement, régulièrement et efficacement.

Cette solution permet désormais aux clients de Bourse Direct, qu’ils soient débutants ou expérimentés, de mettre en place des investissements réguliers et automatisés sur leur compte-titres et/ou leur PEA, directement depuis le site internet ou l’application mobile.

Une offre accessible à tous, dès quelques euros

Conçue pour faciliter l’accès à la bourse et permettre une gestion financière plus sereine, cette solution répond à une demande croissante d’une gestion simple et régulière des placements.

Les Plans d’Investissement Programmés de Bourse Direct ne nécessitent aucun montant minimum d’investissement : les clients peuvent commencer à partir de la valeur d’une action ou d’un ETF (par exemple, quelques euros pour certains ETF). Selon leurs objectifs, ils peuvent choisir de dépenser une somme fixe chaque mois ou chaque trimestre, offrant ainsi une grande flexibilité pour investir de manière régulière, même avec des engagements financiers modestes.

Une large sélection d’actifs éligibles : ETF à 0% frais et actions du CAC40

Les clients peuvent choisir parmi une sélection soignée d’actions du CAC40 et d’ETF proposés par les principaux acteurs du marché tels que Amundi Investment Solutions, BNP Paribas Asset Management et BlackRock (iShares). Les ETF proposés couvrent un large univers d’investissement comme par exemple : Monde, S&P500, CAC40, Technologies, défense…

Un avantage clé : les frais de courtage sont gratuits pour les ETF. Pour les actions, les frais de courtage s’appliquent selon le tarif habituel du client.

Une gestion simple et flexible

La mise en place d’un plan d’investissement est rapide et intuitive, accessible via le site ou l’application Bourse Direct. Les clients peuvent : choisir la périodicité de leur investissement (mensuelle ou trimestrielle), définir le montant à investir, le modifier, ou même suspendre et réactiver leur plan à tout moment.

Aucune contrainte de durée : les plans sont entièrement gérables en temps réel, offrant une totale transparence et maîtrise sur les placements.

« Avec les Plans d’Investissement Programmés, nous voulons rendre l’investissement en bourse plus accessible, plus régulier et plus serein. Beaucoup de clients cherchent à investir régulièrement sans avoir à gérer chaque transaction. Cette solution est idéale pour ceux qui souhaitent progresser dans la gestion de leur épargne, tout en bénéficiant d’une grande souplesse. », explique Catherine Nini, CEO de

Bourse Direct.

Les Plans d’Investissement Programmés s’adressent à tous les investisseurs : du débutants souhaitant démarrer en bourse aux expérimentés cherchant à automatiser leurs investissements. Avec les plans d’investissement, l’objectif est d’aider les clients à profiter de la logique du dollar-cost averaging (achat régulier à intervalles fixes) pour réduire les risques liés à la volatilité des marchés.

Découvrez les Plans d’Investissement Programmés de Bourse Direct,

rendez-vous sur https://www.boursedirect.fr/fr/investissements-programmes

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

A propos de Bourse Direct :

Depuis 30 ans, Bourse Direct, acteur majeur de la bourse en ligne en France, rend les marchés financiers accessibles à tous.

Sa mission : démocratiser l’accès à la bourse et offrir expertise, innovation et accompagnement à chaque étape. Des outils performants, des solutions adaptées à tous les profils et des coûts compétitifs permettent aux investisseurs particuliers de suivre et gérer leur portefeuille en toute simplicité.

Bourse Direct propose également des solutions d’épargne long terme : l’assurance-vie et le Plan d’Épargne Retraite (PER), pour accompagner les particuliers dans la construction de leur patrimoine.

L’action Bourse Direct (codes : FR0000074254, BSD), éligible au PEA et PEA-PME, est cotée sur Euronext. Retrouvez l’ensemble de la communication financière sur https://groupe.boursedirect.fr/.

Contacts Presse :

BOURSE DIRECT - Julie Ruffin - +33 (0) 1 56 88 40 40

IMAGE 7 - Juliette Mouraret - +33 (0) 6 81 67 38 80

Pièce jointe