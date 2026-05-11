Altus Group veröffentlicht seine Datensatzanalyse zu europaweiten CRE-Bewertungstrends für Q1 2026

LONDON, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altus Group Limited („Altus Group“) (TSX: AIF), ein führender Anbieter von Informationen zu Gewerbeimmobilien (Commercial Real Estate, „CRE“), veröffentlichte heute seine Datensatzanalyse zu den europaweiten Bewertungstrends auf dem europäischen Immobilienmarkt für das erste Quartal 2026.

Die Altus Group kompiliert und aggregiert vierteljährlich die CRE-Bewertungsdaten für den europäischen Markt und gewährt damit Einblicke in die Faktoren, die die Bewertungen gewerblicher Immobilien beeinflussen. Der aggregierte Datensatz für das erste Quartal 2026 umfasste europaweite, offene diversifizierte Fonds mit einem verwalteten Vermögen von ca. 30 Mrd. Euro. Die Fonds sind in 16 Ländern aktiv und erstrecken sich hauptsächlich auf die Sektoren Industrie, Büro, Einzelhandel und Wohnimmobilien.

Die europäischen Immobilienmärkte starteten mit weiteren stetigen Zuwächsen in das Jahr 2026: Die Werte von Gewerbeimmobilien im paneuropäischen Bewertungsdatensatz legten um 0,7 % zu, gegenüber 0,4 % im vierten Quartal 2025. Damit gewann die Erholung moderat an Tempo. Damit verzeichnet der Markt das siebte Quartal positiver Wertentwicklung in Folge und setzt die Erholung fort, die im dritten Quartal 2024 nach zwei Jahren marktweiter Abwertungen begonnen hatte.

Die Zugewinne in diesem Quartal waren vor allem auf die Cashflow-Fundamentaldaten zurückzuführen, die 1,0 % zur Wertveränderung beitrugen und durch das anhaltende Wachstum der Vertrags- und Marktmieten gestützt wurden. Die Bewertungsrenditen weiteten sich das zweite Quartal in Folge aus und dämpften die Wertsteigerung leicht um -0,1 %. Auf Jahressicht sind die Werte um 1,7 % gestiegen, wobei der Anstieg vollständig auf Cashflow-Verbesserungen zurückzuführen war. Trotz der jüngsten positiven Entwicklung liegen die Werte über einen Zeitraum von drei Jahren betrachtet weiterhin bei netto -1,6 % p. a.; über fünf Jahre betrachtet ergibt sich ein Minus von 0,9 % p. a.

„Die Zugewinne in diesem Quartal unterstreichen eine weiterhin cashflowgetriebene Erholung, bei der steigende Vertrags- und Marktmieten den wesentlichen Beitrag leisten“, sagte Phil Tily, Senior Vice President der Altus Group. „Gleichzeitig spiegelt die moderate Renditeausweitung die anhaltende Vorsicht am Markt wider, da Investoren und Bewertungsexperten sich in einem komplexen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld bewegen.“

Die Werte entwickelten sich in allen Sektoren weiter positiv und die Erholung gewann bei allen Immobilienarten an Tempo, mit Ausnahme von Büroimmobilien.

Zu den wichtigsten Highlights nach Sektor geordnet gehören:

Wohnimmobilien: Wohnimmobilien entwickelten sich im ersten Quartal 2026 am stärksten: Die Werte legten um 1,2 % zu und lagen damit noch deutlicher vor dem Marktdurchschnitt. Die Wertentwicklung wurde durch robustes Cashflow-Wachstum getragen, das 2,0 % zu den Werten beitrug. Die Bestandsmieten zogen stärker an als der Durchschnitt des Gesamtbenchmarks; teilweise ausgeglichen wurde dies jedoch durch eine Renditeausweitung (-0,8 %), da die Bewertungsexperten weiterhin vorsichtig agierten.





Wohnimmobilien entwickelten sich im ersten Quartal 2026 am stärksten: Die Werte legten um 1,2 % zu und lagen damit noch deutlicher vor dem Marktdurchschnitt. Die Wertentwicklung wurde durch robustes Cashflow-Wachstum getragen, das 2,0 % zu den Werten beitrug. Die Bestandsmieten zogen stärker an als der Durchschnitt des Gesamtbenchmarks; teilweise ausgeglichen wurde dies jedoch durch eine Renditeausweitung (-0,8 %), da die Bewertungsexperten weiterhin vorsichtig agierten. Industrieimmobilien: Industrieimmobilien erzielten im ersten Quartal 2026 eine stabile, marktnahe Wertentwicklung. Die Werte stiegen um 0,7 %, gestützt durch einen positiven Cashflow-Beitrag von 1,0 % und eine leichte Belastung durch die Renditeentwicklung von -0,1 %. Der Sektor entwickelte sich recht konstant und lag im vergangenen Jahr nur einmal unter der Wertsteigerung des Gesamtbenchmarks.





Industrieimmobilien erzielten im ersten Quartal 2026 eine stabile, marktnahe Wertentwicklung. Die Werte stiegen um 0,7 %, gestützt durch einen positiven Cashflow-Beitrag von 1,0 % und eine leichte Belastung durch die Renditeentwicklung von -0,1 %. Der Sektor entwickelte sich recht konstant und lag im vergangenen Jahr nur einmal unter der Wertsteigerung des Gesamtbenchmarks. Büroimmobilien: Die Werte von Büroimmobilien stiegen im ersten Quartal 2026 moderat um 0,2 % und blieben damit unter den Hauptsektoren das schwächste Segment. Die Cashflow-Fundamentaldaten verbesserten sich und trugen 0,7 % zu den Werten bei, unterstützt von einem breiteren Marktumfeld mit steigenden Spitzenmieten. Diese Zugewinne wurden durch einen negativen Beitrag von -0,5 % aus höheren Kapitalinvestitionen gedämpft, was die anhaltenden strukturellen Herausforderungen im Sektor verdeutlicht.





Die Werte von Büroimmobilien stiegen im ersten Quartal 2026 moderat um 0,2 % und blieben damit unter den Hauptsektoren das schwächste Segment. Die Cashflow-Fundamentaldaten verbesserten sich und trugen 0,7 % zu den Werten bei, unterstützt von einem breiteren Marktumfeld mit steigenden Spitzenmieten. Diese Zugewinne wurden durch einen negativen Beitrag von -0,5 % aus höheren Kapitalinvestitionen gedämpft, was die anhaltenden strukturellen Herausforderungen im Sektor verdeutlicht. Einzelhandelsimmobilien: Die Werte von Einzelhandelsimmobilien stiegen im ersten Quartal 2026 um 0,7 % und lagen damit gleichauf mit dem Gesamtmarkt; in allen Teilsegmenten wurden Zuwächse verzeichnet. Bei weitgehend stabilen Renditen und begrenzter Kapitalbelastung schlugen sich Cashflow-Zuwächse unmittelbarer im Wertwachstum nieder. Angeführt wurde diese Entwicklung von Fachmarktzentren und großflächigen Einzelhandelsimmobilien, die von Renditekompression und überdurchschnittlichem Marktmietwachstum profitierten.





Die Werte von Einzelhandelsimmobilien stiegen im ersten Quartal 2026 um 0,7 % und lagen damit gleichauf mit dem Gesamtmarkt; in allen Teilsegmenten wurden Zuwächse verzeichnet. Bei weitgehend stabilen Renditen und begrenzter Kapitalbelastung schlugen sich Cashflow-Zuwächse unmittelbarer im Wertwachstum nieder. Angeführt wurde diese Entwicklung von Fachmarktzentren und großflächigen Einzelhandelsimmobilien, die von Renditekompression und überdurchschnittlichem Marktmietwachstum profitierten. Sonstige: Im ersten Quartal 2026 schnitt die Kategorie „Sonstige“ besser ab als die Hauptsektoren, angeführt von Studierendenwohnheimen, deren Werte im Quartal um 2,5 % stiegen. Die Wertentwicklung war vollständig vom Cashflow getragen: Die Marktmieten stiegen im Quartalsvergleich um 2,1 % und gegenüber dem Vorjahr um 10,5 %, was die anhaltende Attraktivität des Sektors aus fundamentaler wirtschaftlicher Sicht unterstreicht.



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Über Altus Group

Altus Group ist ein führender Anbieter von Daten- und Analyselösungen für Gewerbeimmobilien („CRE“), mit ARGUS als branchenweit etablierter Software für Bewertungs- und Performanceanalysen. Seit mehr als zwei Jahrzehnten spielt Altus eine zentrale Rolle dabei, CRE-Fachleuten die Analysen und die verlässliche Beratung an die Hand zu geben, die sie benötigen, um Entscheidungen mit großer Tragweite sicher zu treffen. Weltweit führende CRE-Akteure verlassen sich auf unsere marktführenden Lösungen und unsere Expertise, um ihre Performance zu steigern und Risiken zu steuern. Unsere Mitarbeitenden weltweit prägen eine Branche im beispiellosen Wandel nachhaltig mit und tragen dazu bei, die Städte zu gestalten, in denen wir leben, arbeiten und starke Gemeinschaften aufbauen.

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