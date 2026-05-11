Altus Group publie son analyse paneuropéenne du 1er trimestre 2026 sur les tendances d’évaluation de l’immobilier commercial (CRE)

LONDRES, 11 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Altus Group Limited (« Altus Group ») (TSX : AIF), leader dans le domaine des renseignements sur l’immobilier commercial (« CRE »), a publié aujourd’hui son analyse paneuropéenne du 1er trimestre 2026 sur les tendances d’évaluation du marché immobilier européen.

Chaque trimestre, Altus Group centralise et agrège les données d’évaluation du CRE (immobilier commercial) du marché européen, afin de fournir des informations sur les facteurs influençant l’évaluation des biens commerciaux. Les données agrégées du 1er trimestre 2026 comprenaient des fonds diversifiés paneuropéens à capital variable, représentant environ 30 milliards d’euros d’actifs sous gestion. Les fonds couvrent 16 pays et concernent principalement les secteurs de l’industrie, des bureaux, du commerce de détail et de l’immobilier résidentiel.

Début 2026, les marchés immobiliers européens ont continué d’enregistrer des gains réguliers, les valeurs des biens commerciaux dans l’ensemble de données d’évaluation paneuropéenne augmentant de 0,7 %, contre 0,4 % au 4e trimestre 2025, ce qui indique une accélération modérée de la reprise. Ce septième trimestre consécutif d’évaluation positive prolonge la reprise qui a commencé au 3e trimestre 2024 après une période de deux ans de dépréciations à l’échelle du marché.

Les fondamentaux des flux de trésorerie ont été le principal contributeur aux gains de ce trimestre, en contribuant à 1,0 % de la variation de valeur, soutenus par une croissance continue des loyers contractuels et du marché. Les rendements d’évaluation ont augmenté pour le deuxième trimestre consécutif, en freinant légèrement la hausse de -0,1 %. Sur l’ensemble de l’année, les valeurs ont augmenté de 1,7 %, entièrement portées par l’amélioration des flux de trésorerie. Malgré ces récentes tendances positives, les valeurs restent à -1,6 % net par an sur trois ans et affichent un déficit de -0,9 % par an sur une période de cinq ans.

« Les gains du trimestre soulignent une reprise qui reste axée sur les flux de trésorerie, l’amélioration des loyers contractuels et du marché faisant l’essentiel du travail », a déclaré Phil Tily, Vice-président principal chez Altus Group. « En parallèle, un modeste mouvement de hausse des rendements reflète la prudence persistante du marché, alors que les investisseurs et les évaluateurs évoluent dans un contexte macroéconomique et géopolitique complexe. »

Les valeurs ont continué d’augmenter dans tous les secteurs, le rythme de l’amélioration s’accélérant dans tous les types de biens, à l’exception des bureaux.

Les points clés par secteur sont les suivants :

Résidentiel : Le secteur résidentiel a été le type de bien le plus performant au 1er trimestre 2026, avec des valeurs en hausse de 1,2 %, renforçant ainsi son avance sur la moyenne du marché. La performance a été stimulée par une solide croissance des flux de trésorerie contribuant à hauteur de 2,0 % aux valeurs, les loyers actuels progressant plus que la moyenne globale de l’indice de référence, bien que cela ait été partiellement contrebalancé par le mouvement de hausse des rendements (-0,8 %), les experts de l’immobilier restant prudents.





: Le secteur résidentiel a été le type de bien le plus performant au 1er trimestre 2026, avec des valeurs en hausse de 1,2 %, renforçant ainsi son avance sur la moyenne du marché. La performance a été stimulée par une solide croissance des flux de trésorerie contribuant à hauteur de 2,0 % aux valeurs, les loyers actuels progressant plus que la moyenne globale de l’indice de référence, bien que cela ait été partiellement contrebalancé par le mouvement de hausse des rendements (-0,8 %), les experts de l’immobilier restant prudents. Industriel : Les actifs industriels ont affiché des performances stables, alignées sur le marché au 1er trimestre 2026, avec des valeurs en hausse de 0,7 %, soutenues par un effet positif des flux de trésorerie de 1,0 % et un léger recul lié aux rendements de -0,1 %. La performance de ce secteur est restée plutôt constante, n’étant passé sous l’appréciation globale de l’indice de référence qu’une seule fois au cours de l’année dernière.





: Les actifs industriels ont affiché des performances stables, alignées sur le marché au 1er trimestre 2026, avec des valeurs en hausse de 0,7 %, soutenues par un effet positif des flux de trésorerie de 1,0 % et un léger recul lié aux rendements de -0,1 %. La performance de ce secteur est restée plutôt constante, n’étant passé sous l’appréciation globale de l’indice de référence qu’une seule fois au cours de l’année dernière. Bureaux : Les valeurs des bureaux ont légèrement augmenté de 0,2 % au 1er trimestre 2026, restant les moins performantes des principaux secteurs. Les fondamentaux des flux de trésorerie se sont améliorés, ajoutant 0,7 % aux valeurs, soutenus par un contexte de marché plus large marqué par le renforcement des loyers de premier ordre. Ces gains ont été tempérés par un effet négatif de -0,5 % dû à l’augmentation des investissements en capital, soulignant les défis structurels persistants au sein du secteur.





: Les valeurs des bureaux ont légèrement augmenté de 0,2 % au 1er trimestre 2026, restant les moins performantes des principaux secteurs. Les fondamentaux des flux de trésorerie se sont améliorés, ajoutant 0,7 % aux valeurs, soutenus par un contexte de marché plus large marqué par le renforcement des loyers de premier ordre. Ces gains ont été tempérés par un effet négatif de -0,5 % dû à l’augmentation des investissements en capital, soulignant les défis structurels persistants au sein du secteur. Commerce de détail : Les valeurs du commerce de détail ont augmenté de 0,7 % au 1er trimestre 2026, au même rythme que l’ensemble du marché, avec des gains enregistrés dans chaque sous-type de biens. Avec des rendements largement stables et un effet négatif limité des capitaux, les gains de flux de trésorerie se sont traduits plus directement par une croissance de la valeur, menée par les parcs d’activités commerciales et les entrepôts qui ont bénéficié d’une compression des rendements et d’une croissance des loyers de marché supérieure à la moyenne.





: Les valeurs du commerce de détail ont augmenté de 0,7 % au 1er trimestre 2026, au même rythme que l’ensemble du marché, avec des gains enregistrés dans chaque sous-type de biens. Avec des rendements largement stables et un effet négatif limité des capitaux, les gains de flux de trésorerie se sont traduits plus directement par une croissance de la valeur, menée par les parcs d’activités commerciales et les entrepôts qui ont bénéficié d’une compression des rendements et d’une croissance des loyers de marché supérieure à la moyenne. Autre : Au 1er trimestre 2026, la performance de la catégorie « autre » a dépassé les principaux secteurs, portée par le logement étudiant où les valeurs ont augmenté de 2,5 % sur le trimestre. La performance était entièrement axée sur les flux de trésorerie, les loyers du marché augmentant de 2,1 % d’un trimestre à l’autre, et de 10,5 % par an, renforçant l’attraction continue du secteur du point de vue des fondamentaux économiques.



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À propos d’Altus Group

Altus Group est l’un des principaux fournisseurs d’informations sur l’immobilier commercial (Commercial Real Estate, « CRE »), s’appuyant sur ARGUS, le logiciel de référence du secteur pour l’évaluation et l’analyse des performances. Depuis plus de vingt ans, Altus joue un rôle essentiel en donnant aux professionnels du CRE les analyses et les conseils fiables dont ils ont besoin pour prendre en toute confiance des décisions aux enjeux importants. Les leaders du CRE du monde entier s’appuient sur nos solutions et notre expertise de pointe pour stimuler leurs performances et gérer leurs risques. Nos collaborateurs du monde entier ont un impact durable sur un secteur en pleine mutation, contribuant ainsi à façonner les villes où nous vivons, travaillons et développons des communautés florissantes.

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