MADD Canada rend hommage aux policiers de la Nouvelle-Écosse lors de la quatrième cérémonie annuelle du programme des prix Constable Heidi Stevenson’s Watch

DARTMOUTH, Nouvelle-Écosse, 11 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, MADD Canada rend hommage aux policiers de la Nouvelle-Écosse en leur décernant les prix du programme Constable Heidi Stevenson’s Watch, en reconnaissance de leur engagement à prévenir la conduite avec capacités affaiblies et à protéger les communautés contre un crime qui est tout à fait évitable.

La conduite avec capacités affaiblies est l'une des principales causes criminelles de décès au Canada. Chaque année, des centaines de personnes sont tuées et des milliers d'autres sont blessées dans des collisions impliquant l'alcool, le cannabis et/ou d'autres drogues. Derrière chaque chiffre se cache une famille dont la vie a été brisée à jamais.

Ce programme de prix, qui entame sa quatrième année, a été créé en l'honneur de la constable Heidi Stevenson, qui a servi pendant 23 ans au sein de la GRC. La constable Stevenson adorait son métier et a passé la majeure partie de sa carrière en Nouvelle-Écosse. Elle a également occupé de nombreuses fonctions, notamment celle d’experte en reconnaissance de drogues, qu’elle assumait à cœur. Elle était particulièrement fière de son expertise dans ce domaine et profondément engagée à améliorer la sécurité routière en Nouvelle-Écosse. La constable Stevenson a été tuée en service. Elle était l'une des 22 personnes assassinées par un tireur en avril 2020 en Nouvelle-Écosse. Elle a reçu à titre posthume le prix commémoratif Terry Ryan pour l’excellence en service policier de MADD Canada, en hommage à ses efforts pour prévenir la conduite avec capacités affaiblies.

« Les policiers à qui nous rendons hommage empêchent des tragédies dont la plupart d’entre nous ne verront jamais », a déclaré Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada, dont la mère, Beryl, a été tuée dans une collision causée par un chauffard aux capacités affaiblies en 1999. « Chaque chauffard aux capacités affaiblies intercepté par la police représente des vies sauvées et des blessures évitées. Nous sommes profondément reconnaissants de leur engagement exceptionnel à l’égard de la sécurité routière. Merci de tout cœur à nos partenaires pour leur collaboration précieuse visant à mettre fin à la conduite avec capacités affaiblies. »

« L’engagement de Heidi dans la lutte contre la conduite avec capacités affaiblies a servi de modèle pour plusieurs et a joué un rôle déterminant pour renforcer la sécurité routière partout en Nouvelle-Écosse », a déclaré le surintendant principal Dan Morrow, commandant de la GRC en Nouvelle-Écosse. « Ces prix, ainsi que le partenariat grâce auquel nous pouvons les décerner, rendent hommage à son impact durable tout en reconnaissant l’engagement continu des policiers qui mènent à bien cette mission capitale ».

La cérémonie de remise des prix qui se tiendra aujourd’hui au quartier général de la GRC de la Nouvelle-Écosse, à Dartmouth, a lieu dans le cadre de la Semaine nationale de la police (du 10 au 16 mai) afin de rendre hommage aux policiers pour leur engagement notable, et cela, juste après la fête des Mères afin de souligner le rôle fondamental de Heidi en tant que mère. Plusieurs invités d'honneur assisteront à la cérémonie, notamment le procureur général et ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, Scott Armstrong ; le commandant de la GRC en Nouvelle-Écosse, le surintendant principal Dan Morrow ; le chef de l'Association des chefs de police de la Nouvelle-Écosse, Mark Kane ; la cheffe des opérations de MADD Canada, Dawn Regan ; et la responsable régionale de MADD Canada, région de l’Atlantique, Shayla Morag Steeves.

Cette année, nous rendons hommage à 75 policiers pour leurs efforts notables visant à contrer la conduite avec capacités affaiblies en 2025. Le prix d'excellence est décerné au policier qui a intercepté le plus grand nombre de conducteurs aux capacités affaiblies des routes, des voies navigables et des sentiers. Les médailles d'or sont décernées aux policiers ayant intercepté au moins 24 conducteurs aux capacités affaiblies, tandis que les médailles d'argent sont décernées à ceux qui en ont intercepté entre 15 et 23. Plusieurs autres policiers recevront une distinction de bronze pour avoir intercepté entre 6 et 14 conducteurs aux capacités affaiblies ; ils se verront également remettre un certificat d'appréciation spécial au sein de leur détachement local.

À propos de MADD Canada

MADD Canada (Les mères contre l’alcool au volant) est un organisme de bienfaisance national voué à faire échec à la conduite avec capacités affaiblies et à venir en aide aux victimes de ce crime de violence. Représenté par des groupes bénévoles dans près de 100 communautés partout au Canada, MADD Canada vient en aide aux victimes, sensibilise le public aux dangers de la conduite avec capacités affaiblies, et contribue à la réduction des décès et des blessures sur nos routes. Rendez-vous sur www.madd.ca pour en savoir davantage.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 240 ou ankongmeneck@madd.ca