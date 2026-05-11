Pasqal als Finalist im XPRIZE Quantum Applications Wettbewerb ausgewählt

PARIS, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pasqal, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Quantencomputer mit neutralen Atomen, gab heute bekannt, dass es für seine Arbeit zur Erreichung des Quantenvorteils als Finalist im XPRIZE Quantum Applications Wettbewerb ausgewählt wurde. Pasqal hat kürzlich Pläne bekannt gegeben, im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses mit der Bleichroeder Acquisition Corp. II an die Börse zu gehen.

XPRIZE Quantum Applications ist ein dreijähriger globaler Wettbewerb mit einem Hauptpreis von 5 Millionen US-Dollar, der darauf abzielt, die Entwicklung von Algorithmen für Quantencomputer voranzutreiben, die zur Lösung realer Herausforderungen geeignet sind. Der von Google Quantum AI und dem Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA) gesponserte Wettbewerb unterstreicht das weltweit wachsende Engagement im Bereich der Quanteninnovation und spiegelt die zunehmende technische Reife und praktische Umsetzbarkeit des Bereichs wider. Pasqal wurde aus einem stark umkämpften Feld von 62 Wildcard-Bewerbungen ausgewählt und gehört zu den fünf Teams, die in die nächste Runde gekommen sind.

„Die Nominierung als Finalist beim XPRIZE Quantum Applications Wettbewerb ist eine deutliche Bestätigung für die Mission von Pasqal, Quanteninnovationen in reale Wertschöpfung umzusetzen“, sagte Loïc Henriet, Chief Technology Officer bei Pasqal. „Diese Auszeichnung spiegelt die Stärke unserer wissenschaftlichen Arbeit, die Strenge des unabhängigen Bewertungsverfahrens und unseren Fokus darauf wider, messbare Quantenvorteile für wichtige Anwendungsbereiche zu erzielen – in den Bereichen Energie, Klima und Gesundheitswesen.“

Teams aus dem gesamten Wettbewerb befassen sich mit elf dringenden gesellschaftlichen Herausforderungen, darunter saubere Energie, Klimaanpassung und öffentliche Gesundheit, und zeigen damit auf, wie Quanteninnovationen dazu beitragen können, die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung voranzubringen.

In der nächsten Phase des Wettbewerbs wird Pasqal einer eingehenderen technischen Bewertung unterzogen, deren Schwerpunkt darauf liegt, glaubwürdige Fortschritte in Richtung eines messbaren Quantenvorteils nachzuweisen, untermauert durch eindeutige Belege für praktische Auswirkungen und technische Machbarkeit. Die endgültigen Wettbewerbsergebnisse werden im Jahr 2027 bekannt gegeben.

Über Pasqal

Pasqal ist ein weltweit führender Anbieter von skalierbaren, praxistauglichen Quantencomputern, die auf der Technologie neutraler Atome und spezieller Software basieren und für Industrie, Wissenschaft und Behörden bestimmt sind. Seit seiner Gründung im Jahr 2019 nutzt Pasqal nobelpreisgekrönte Forschungsergebnisse, um leistungsstarke Quantensysteme und cloudfähige Software zu entwickeln, die darauf ausgelegt sind, komplexe Herausforderungen in den Bereichen Optimierung, Simulation und künstliche Intelligenz zu bewältigen.

Pasqal hat seinen Hauptsitz in Frankreich, beschäftigt über 275 Mitarbeiter und betreut mehr als 25 Kunden und Partner, darunter CMA CGM, OVHcloud, Thales, IBM (Pasqal ist Teil des IBM Quantum Network) und Sumitomo.

Mit einer Gesamtfinanzierung von mehr als 500 Millionen US-Dollar durch führende internationale Investoren treibt Pasqal die weltweite Einführung skalierbarer, leistungsstarker Quantencomputer voran.

Kontakte

Anleger

investors@pasqal.com

Medien

pr@pasqal.com

Über XPRIZE

XPRIZE gilt weltweit als führend in der Konzeption und Durchführung groß angelegter Wettbewerbe zur Bewältigung der größten Herausforderungen der Menschheit. Seit über 30 Jahren trägt unser einzigartiges Modell dazu bei, Innovationen durch Crowdsourcing und wissenschaftlich skalierbare Lösungen zu verbreiten, die eine gerechtere und wohlhabendere Zukunft vorantreiben. Spenden Sie, erfahren Sie mehr und gestalten Sie gemeinsam mit uns bei XPRIZE.org eine Welt des Überflusses.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in diesem Dokument können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen von Begriffen begleitet wie „glauben“, „können“, „dürften“, „werden“, „schätzen“, „fortsetzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „davon ausgehen“, „sollten“, „würden“, „planen“, „vorhersagen“, „prognostizieren“, „Potenzial“, „scheinen“, „anstreben“, „Ziel“, „möglich“, „Zukunft“, „Ausblick“ oder ähnlichen Begriffen bzw. Formulierungen, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder darauf hinweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu künftigen Ereignissen sowie zum geplanten Unternehmenszusammenschluss zwischen der Bleichroeder Acquisition Corp. II („Bleichroeder“) und der Pasqal Holding SAS („Pasqal“).

Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und stellen keine Prognosen für die tatsächliche Entwicklung dar. Sie dienen lediglich der Veranschaulichung und dürfen nicht als Garantie, Prognose oder verbindliche Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten herangezogen werden. Tatsächliche Ereignisse und Umstände sind schwer oder gar nicht vorhersehbar und liegen außerhalb der Kontrolle von Bleichroeder und Pasqal. Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und Annahmen hinsichtlich der Geschäftstätigkeit von Pasqal und des Unternehmenszusammenschlusses, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: allgemeine wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche und geschäftliche Rahmenbedingungen; Unsicherheiten oder Änderungen in Bezug auf Gesetze und Vorschriften; die Unfähigkeit der Parteien, den Unternehmenszusammenschluss zu vollziehen; das Ausbleiben der erwarteten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses; das Risiko, dass der Unternehmenszusammenschluss die aktuellen Pläne und den laufenden Betrieb von Pasqal beeinträchtigt; das Risiko, dass Pasqal eine neue Technologie verfolgt, dabei mit erheblichen technischen Herausforderungen konfrontiert ist und diese möglicherweise nicht kommerzialisiert werden kann oder keine Marktakzeptanz findet; die Abhängigkeit von Pasqal von strategischen Partnern und anderen Dritten; die Fähigkeit von Pasqal, seine Rechte an geistigem Eigentum aufrechtzuerhalten, zu schützen und zu verteidigen; sowie weitere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (der „SEC“) eingereichten Unterlagen detailliert beschrieben werden. Die vorstehende Auflistung der Risikofaktoren erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es können weitere Risiken bestehen, die Pasqal und Bleichroeder derzeit nicht bekannt sind oder die sie derzeit für unerheblich halten, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Darüber hinaus geben zukunftsgerichtete Aussagen die Erwartungen, Pläne und Prognosen von Pasqal und/oder Bleichroeder hinsichtlich zukünftiger Ereignisse sowie deren Einschätzungen zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wieder. Auch wenn Pasqal und/oder Bleichroeder sich möglicherweise dazu entschließen, diese zukunftsgerichteten Aussagen in Zukunft zu aktualisieren, lehnen Pasqal und Bleichroeder ausdrücklich jede Verpflichtung dazu ab.

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind

Der Unternehmenszusammenschluss wird den Aktionären von Bleichroeder zur Prüfung vorgelegt. Im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss beabsichtigt Bleichroeder, bei der SEC eine Registrierungserklärung auf Formular F-4 (die „Registrierungserklärung“) einzureichen, die eine Vollmachtserklärung/einen Prospekt sowie bestimmte andere damit zusammenhängende Dokumente enthält, die sowohl als Vollmachtserklärung/ Prospekt, der im Zusammenhang mit der Einholung von Vollmachten für die Abstimmung der Aktionäre über den Unternehmenszusammenschluss und andere in der Registrierungserklärung zu beschreibende Angelegenheiten an die Aktionäre verteilt wird, als auch als Prospekt im Zusammenhang mit dem Angebot und dem Verkauf der Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dem Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses an die Aktionäre von Pasqal ausgegeben werden sollen. Diese Mitteilung ersetzt weder das Registrierungsformular noch die endgültige Vollmachtserklärung/den endgültigen Prospekt noch sonstige Dokumente, die Bleichroeder seinen Aktionären im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss übermitteln wird.

BEVOR INVESTITIONS- ODER ABSTIMMUNGSENTSCHEIDUNGEN GETROFFEN WERDEN, WIRD INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABERN EMPFOHLEN, DIE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG, DIE VOLLMACHTSERKLÄRUNG/DEN PROSPEKT SOWIE ALLE WEITEREN RELEVANTEN DOKUMENTE UND JEWEILIGE ÄNDERUNGEN DAZU, DIE BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN, SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG ZU LESEN, SOBALD DIESE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DEN UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS, DAMIT VERBUNDENE TRANSAKTIONEN UND DIE AN DEM UNTERNEHMENSZUSAMMENSCHLUSS BETEILIGTEN PARTEIEN ENTHALTEN WERDEN. Anleger und Wertpapierinhaber können Kopien dieser Dokumente (sofern und sobald diese verfügbar sind) sowie anderer bei der SEC eingereichter Unterlagen kostenlos unter www.sec.gov abrufen.

Teilnehmer der Einholung

Bleichroeder, Pasqal sowie bestimmte ihrer jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten und sonstigen Mitglieder der Geschäftsleitung, Mitarbeiter und Berater können gemäß den Vorschriften der SEC als Beteiligte an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären von Bleichroeder im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss angesehen werden. Eine Liste der Namen der Vorstandsmitglieder und leitenden Angestellten von Bleichroeder sowie eine Beschreibung ihrer Beteiligungen an Bleichroeder und des Unternehmenszusammenschlusses finden Sie in den Abschnitten „Geschäftsführung“, „Hauptaktionäre“ und „Bestimmte Beziehungen und Transaktionen mit nahestehenden Personen“ des endgültigen Prospekts, den Bleichroeder am 8. Januar 2026 bei der SEC eingereicht hat, sowie im aktuellen Bericht auf Formular 8-K, der am 9. Januar 2026 bei der SEC eingereicht wurde; beide Dokumente sind kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar. Informationen zu den Personen, die gemäß den Vorschriften der SEC als an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten bei den Aktionären von Bleichroeder im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss beteiligt gelten können, sowie zu ihren direkten und indirekten Beteiligungen werden in der Registrierungserklärung und im Stimmrechtsvollmachtsformular/Prospekt enthalten sein, sobald diese vorliegen.

Kein Angebot oder keine Aufforderung

Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder (i) ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf, zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertpapieren dar, noch darf in irgendeiner Rechtsordnung ein Verkauf, eine Ausgabe oder eine Übertragung von Wertpapieren erfolgen, die gegen geltendes Recht verstößt, noch (ii) eine Aufforderung zur Stimmabgabe in irgendeiner Rechtsordnung im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss oder aus anderen Gründen. Wertpapiere dürfen nur mittels eines Prospekts angeboten werden, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 entspricht, oder im Rahmen von Ausnahmeregelungen zu diesem Gesetz. Keine Wertpapieraufsichtsbehörde hat sich in irgendeiner Weise zur Angemessenheit des Unternehmenszusammenschlusses oder zur Richtigkeit bzw. Vollständigkeit dieser Mitteilung geäußert.