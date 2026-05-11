Pasqal sélectionné parmi les finalistes du concours XPRIZE Quantum Applications

PARIS, 11 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pasqal, un leader mondial dans le domaine de l’informatique quantique à atomes neutres, a annoncé ce jour avoir été sélectionné parmi les finalistes du concours XPRIZE Quantum Applications pour ses travaux visant à atteindre l’avantage quantique. Pasqal a récemment annoncé son intention d'entrer en bourse par le biais d’un regroupement d’entreprises avec Bleichroeder Acquisition Corp. II.

Le XPRIZE Quantum Applications est un concours mondial d’une durée de trois ans offrant un grand prix de 5 millions de dollars, visant à accélérer le développement d’algorithmes d’informatique quantique capables de relever les défis concrets. Parrainé par Google Quantum AI et le Geneva Science and Diplomacy Anticipator (GESDA), ce concours met en évidence l’engagement mondial croissant en faveur de l’innovation quantique et reflète la maturité technique et la faisabilité grandissantes de ce domaine. Pasqal a été sélectionné parmi un groupe très compétitif de 62 candidatures « Wildcard Registration » et fait partie des cinq équipes retenues pour la suite du concours.

« Cette nomination comme finaliste du concours XPRIZE Quantum Applications confirme la pertinence de la mission de Pasqal, dont l’objectif est de transformer l’innovation quantique en valeur concrète », a déclaré Loïc Henriet, Directeur de la technologie chez Pasqal. « Cette distinction témoigne de la qualité de nos travaux scientifiques, de la rigueur du processus d’évaluation indépendant et de notre volonté d’apporter un avantage quantique mesurable pour des applications essentielles, notamment dans les domaines de l’énergie, du climat et de la santé humaine. »

Les équipes participant au concours se penchent sur 11 défis urgents pour la société, parmi lesquels l’énergie propre, l’adaptation au changement climatique et la santé publique, démontrant ainsi comment l’innovation quantique peut contribuer à la réalisation des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Dans la prochaine phase du concours, Pasqal fera l’objet d’une évaluation technique plus approfondie visant à démontrer des progrès crédibles vers un avantage quantique mesurable, étayés par des preuves claires d’un impact concret et d’une faisabilité technique. Les résultats définitifs du concours seront annoncés en 2027.

À propos de Pasqal

Pasqal est un leader mondial de l’informatique quantique à grande échelle, utilisant la technologie des atomes neutres et des logiciels dédiés pour fournir des solutions pratiques destinées aux secteurs de l’industrie et de la science, et aux gouvernements. Depuis sa création en 2019, Pasqal s’appuie sur des recherches récompensées par le prix Nobel pour développer des systèmes quantiques haute performance et des logiciels compatibles avec le cloud, conçus pour relever les défis complexes de l’optimisation, de la simulation et de l’intelligence artificielle.

Basée en France, Pasqal emploie plus de 275 personnes et compte plus de 25 clients et partenaires, parmi lesquels CMA CGM, OVHcloud, Thales, IBM (Pasqal fait partie du réseau IBM Quantum Network) et Sumitomo.

Bénéficiant d’un financement total de plus de 500 millions de dollars provenant d’investisseurs internationaux de premier plan, Pasqal accélère l’adoption de l’informatique quantique évolutive et haute performance à l’échelle mondiale.

Contacts

Investisseurs

investors@pasqal.com

Média

pr@pasqal.com

À propos de XPRIZE

XPRIZE est le leader mondial reconnu dans la conception et l’organisation de concours à grande échelle visant à relever les plus grands défis de l’humanité. Depuis plus de 30 ans, notre modèle unique a permis de démocratiser l’innovation participative et les solutions scientifiquement évolutives qui favorisent un avenir plus équitable et plus prospère. Pour faire un don, en savoir plus et contribuer avec nous à bâtir un monde d’abondance, rendez-vous sur XPRIZE.org.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations contenues dans le présent document peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives » au sens de l’article 27A de la loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act) de 1933 et de l’article 21E de la loi américaine sur les bourses de valeurs (Securities Exchange Act) de 1934. Les déclarations prospectives sont généralement accompagnées de termes tels que « pouvoir », « pourrait », « sera » « estimer », « continuer », « anticiper », « avoir l’intention », « s’attendre à », « devrait », « serait », « planifier », « prédire », « projeter », « prévoir », « estimer », « potentiel », « sembler », « chercher », « viser », « possible », « futur », « perspectives » ou des termes ou expressions similaires qui prédisent ou indiquent des tendances ou des événements futurs. Ces déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant des événements futurs et le projet de regroupement d’entreprises entre Bleichroeder Acquisition Corp. II (« Bleichroeder ») et Pasqal Holding SAS (« Pasqal »).

Ces déclarations sont fondées sur les prévisions actuelles et ne constituent pas des prévisions de performances réelles. Elles sont fournies à titre indicatif uniquement et ne doivent pas être considérées comme une garantie, une prévision ou une déclaration définitive de faits ou de probabilités. Les événements et les circonstances réels sont difficiles, voire impossibles à prévoir et échappent au contrôle de Bleichroeder et de Pasqal. Ces déclarations sont soumises à des risques, incertitudes et hypothèses connus et inconnus concernant les activités de Pasqal et le regroupement d’entreprises, et les résultats réels peuvent différer sensiblement. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter : la conjoncture économique, politique, sociale et commerciale générale ; l’incertitude ou les modifications relatives aux lois et réglementations ; l’incapacité des parties à mener à bien le regroupement d’entreprises ; l’incapacité à tirer parti des avantages escomptés du regroupement d’entreprises ; le risque que le regroupement d’entreprises perturbe les projets et les activités actuels de Pasqal ; le risque lié au fait que Pasqal se lance dans une technologie émergente, soit confrontée à d’importants défis techniques et ne parvienne pas à la commercialiser ou à la faire accepter par le marché ; la dépendance de Pasqal à l’égard de partenaires stratégiques et d’autres tiers ; la capacité de Pasqal à maintenir, protéger et défendre ses droits de propriété intellectuelle ; ainsi que d’autres risques qui seront détaillés périodiquement dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis. La liste des facteurs de risque ci-dessus n’est pas exhaustive. Il peut exister des risques supplémentaires dont Pasqal et Bleichroeder n’ont pas connaissance à l’heure actuelle ou qu’ils jugent actuellement négligeables, mais qui pourraient également entraîner des résultats réels différents de ceux contenus dans les déclarations prospectives. En outre, les déclarations prospectives reflètent les attentes, les plans et les prévisions de Pasqal et/ou de Bleichroeder concernant des événements futurs, ainsi que leurs opinions à la date de la présente communication. Pasqal et/ou Bleichroeder peuvent choisir de mettre à jour ces déclarations prospectives à l’avenir, mais Pasqal et Bleichroeder déclinent expressément toute obligation de le faire.

Informations supplémentaires et sources

Le projet de regroupement d’entreprises sera soumis à l’examen des actionnaires de Bleichroeder. Dans le cadre de ce regroupement, Bleichroeder a l’intention de déposer auprès de la SEC une déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-4 (la « déclaration d’enregistrement »), qui comprendra une circulaire de sollicitation de procurations/un prospectus ainsi que certains autres documents connexes, et qui servira à la fois de circulaire de sollicitation de procurations/ prospectus à distribuer à ses actionnaires dans le cadre de sa sollicitation de procurations en vue du vote de ses actionnaires concernant le regroupement d’entreprises et d’autres questions qui seront décrites dans la déclaration d’enregistrement, ainsi que le prospectus relatif à l’offre et à la vente des titres qui seront émis aux actionnaires de Pasqal dans le cadre de la réalisation du regroupement d’entreprises. La présente communication ne remplace pas la déclaration d’enregistrement, la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus définitif, ni aucun autre document que Bleichroeder enverra à ses actionnaires dans le cadre du regroupement d’entreprises.

AVANT DE PRENDRE TOUTE DÉCISION D’INVESTISSEMENT OU DE VOTE, IL EST RECOMMANDÉ AUX INVESTISSEURS ET AUX DÉTENTEURS DE TITRES DE LIRE, LORSQU’ILS SERONT DISPONIBLES, LA DÉCLARATION D’ENREGISTREMENT, LA DÉCLARATION DE PROCURATION/LE PROSPECTUS ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT AINSI QUE, DANS CHAQUE CAS, TOUTE MODIFICATION APPORTÉE À CES DOCUMENTS, DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ DÈS QU’ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE REGROUPEMENT D’ENTREPRISES, LES OPÉRATIONS CONNEXES ET LES PARTIES AU REGROUPEMENT D’ENTREPRISES. Les investisseurs et les détenteurs de titres pourront obtenir gratuitement des copies de ces documents (lorsqu’ils seront disponibles), ainsi que d’autres documents déposés auprès de la SEC sur le site www.sec.gov.

Participants à la sollicitation

Bleichroeder, Pasqal et certains de leurs administrateurs, dirigeants et autres membres de la direction, employés et consultants respectifs peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de Bleichroeder concernant le regroupement d’entreprises. Une liste des noms des administrateurs et des dirigeants de Bleichroeder, ainsi qu’une description de leurs intérêts dans Bleichroeder et dans le regroupement d’entreprises, figure dans les sections intitulées « Direction », « Principaux actionnaires » et « Certaines relations et transactions avec des parties liées » du prospectus définitif déposé par Bleichroeder auprès de la SEC le 8 janvier 2026 et du rapport courant sur le formulaire 8-K déposé auprès de la SEC le 9 janvier 2026, tous deux disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Les informations concernant les personnes qui, en vertu des règles de la SEC, peuvent être considérées comme des participants à la sollicitation de procurations auprès des actionnaires de Bleichroeder au sujet du regroupement d’entreprises, ainsi que leurs intérêts directs et indirects, figureront dans la déclaration d’enregistrement et dans la circulaire de sollicitation de procurations/le prospectus dès qu’ils seront disponibles.

Aucune offre ni sollicitation

La présente communication est fournie à titre d’information uniquement et ne saurait constituer (i) une offre d’achat, ou une sollicitation d’une offre de vente, de souscription ou d’achat de titres, et il ne saurait y avoir aucune vente, émission ou transfert de titres dans aucun territoire en violation de la loi applicable, ni (ii) une sollicitation de vote dans aucun territoire dans le cadre du regroupement d’entreprises ou à tout autre titre. Aucune offre de titres ne saurait s’envisager à défaut d’un prospectus conforme aux exigences de l’article 10 de la loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act) de 1933 ou des exemptions prévues par celle-ci. Aucune commission des valeurs mobilières, ni aucune autorité de réglementation des valeurs mobilières ne s’est prononcée, de quelque manière que ce soit, sur le bien-fondé de l’opération de regroupement d’entreprises, ni sur l’exactitude ou l’adéquation de la présente communication.