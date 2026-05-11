Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 19, 2026

KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 11.5.2026 KLO 15.00   
      
      
Helsingin Pörssi     
      
PäivämääräOsakemääräKeskihinta/ osakeKokonaishinta  
4.5.202600,00000,00  
5.5.202600,00000,00  
6.5.202613 00042,3405550 426,50  
7.5.202614 00041,8674586 143,60  
8.5.202615 00041,1836617 754,00  
Yhteensä viikolla 1942 00041,76961 754 324,10  
      
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.5.2026    
tehtyjen kauppojen jälkeen: 174 610 kpl.    
      
      
Kalmar Oyj:n puolesta     
      
Nordea Pankki Oyj     
      
Sami HuttunenIlari Isomäki    
      
Lisätietoja:     
Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557  
Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
      
Kalmar lyhyesti     
Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa
maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn
laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien
käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle
teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120
maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.
