|KALMAR OYJ, PÖRSSITIEDOTE, 11.5.2026 KLO 15.00
|Kalmar Oyj: Omien osakkeiden hankinta viikolla 19, 2026
|Helsingin Pörssi
|Päivämäärä
|Osakemäärä
|Keskihinta/ osake
|Kokonaishinta
|4.5.2026
|0
|0,0000
|0,00
|5.5.2026
|0
|0,0000
|0,00
|6.5.2026
|13 000
|42,3405
|550 426,50
|7.5.2026
|14 000
|41,8674
|586 143,60
|8.5.2026
|15 000
|41,1836
|617 754,00
|Yhteensä viikolla 19
|42 000
|41,7696
|1 754 324,10
|Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 8.5.2026
|tehtyjen kauppojen jälkeen: 174 610 kpl.
|Kalmar Oyj:n puolesta
|Nordea Pankki Oyj
|Sami Huttunen
|Ilari Isomäki
|Lisätietoja:
|Sakari Ahdekivi, talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 050 400 3557
|Carina Geber-Teir, sijoittajasuhde-, markkinointi- ja viestintäjohtaja, puh. 040 502 4697
|Kalmar lyhyesti
|Kalmar (Nasdaq Helsinki: KALMAR) liikuttaa hyödykkeitä kriittisissä toimitusketjuissa
|maailmanlaajuisesti, ja sen visiona on olla edelläkävijä kestävän materiaalien käsittelyn
|laitteissa ja palveluissa. Yhtiö tarjoaa laajan valikoiman uraauurtavia raskaiden materiaalien
|käsittelylaitteita ja palveluja satamille ja terminaaleille, jakelukeskuksille, valmistavalle
|teollisuudelle ja raskaan logistiikan tarpeisiin. Kalmar toimii maailmanlaajuisesti yli 120
|maassa ja työllistää noin 5 300 henkilöä. Kalmarin pääkonttori sijaitsee Helsingissä, Suomessa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.
