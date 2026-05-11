Dynabook Canada élargit son offre de portables AMD en introduisant un nouveau modèle convertible 2-en-1 de 14 pouces, le Portégé® X45W 

MISSISSAUGA, Ontario, 11 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dynabook Canada Inc. a annoncé aujourd’hui le lancement du nouveau Portégé® X45W, un ordinateur portable 2-en-1 convertible haut de gamme de 14 pouces conçu pour apporter de la productivité et de la souplesse aux environnements de travail modernes. Le Portégé X45W vient élargir la gamme de solutions d’informatique mobiles Dynabook reposant sur la technologie AMD, en offrant un encore plus grand choix aux clients avec le traitement AMD Ryzen™ et un système graphique intégré AMD Radeon™.

« Le Portégé X45W pose un jalon important dans l’élargissement de notre gamme de dispositifs optimisés par AMD pour le marché canadien, » a affirmé Kalden Tsung, chef des activités de catégorie, Dynabook Canada, Inc. « Le travail moderne ne s’effectue plus dans un seul et même endroit, ni dans un seul et même mode. Le X45W propose aux entreprises et organisations canadiennes une solution 2-en-1 haut de gamme qui s’adapte aux façons de travailler des effectifs, sans faire de compromis au plan de la sécurité ou de la fiabilité des performances. »

Traits saillants (certaines configurations)

Affichage WUXGA (1920x1200) 16:10 14 pouces avec fonctions tactiles et d’écriture au stylet (MPP 2.0)

Processeurs AMD Ryzen™ Série 200 conjugués aux graphiques AMD Radeon™ pour un traitement rapide du multitâche et des flux de travail complexes de création de contenus

Moulage durable fait d’alliage d’aluminium bleu foncé, conçu pour satisfaire aux normes militaires MIL-STD-810H; performances et durabilité avérées dans les essais de Dynabook

Wi-Fi 7 et Ethernet 1 Gigabit (RJ-45) assurant une connectivité rapide et fiable dans les bureaux, salles de classe, cliniques et installations gouvernementales

Webcam FHD avec volet de confidentialité numérique, deux microphones et un système audio optimisé pour la collaboration

Des bases de sécurité robustes, reposant sur les technologies TPM et Microsoft Pluton, plus des fonctions optionnelles comme les lecteurs de carte à puce intégrables aux solutions sur mesure





La puissance du processeur AMD, la productivité de l’IA

Le Portégé X45W-M est carburé par des processeurs AMD Ryzen Série 200 réunissant jusqu’à 8 noyaux haute efficacité et un système graphique Radeon intégré. Certaines configurations incorporent une unité de traitement neuronal pour accélérer les fonctionnalités d’IA, notamment les visioconférences intelligentes, les agents IA locaux et la création de contenus, le tout en optimisant l’autonomie de la batterie. La touche Copilot dédiée offre un accès instantané à Microsoft Copilot.

Design flexible 2-en-1

La charnière à 360 degrés prend en charge les modes ordinateur portable, tablette, tente et présentation. Le châssis en aluminium bleu technologique foncé répond aux normes de durabilité MIL-STD-810H. Les caractéristiques comprennent un écran WUXGA de 14 po, un clavier rétroéclairé résistant aux éclaboussures et un pavé tactile de précision au toucher verre.

Expérience d’écriture naturelle

Le stylet MPP 2.0 se dote de 4 096 niveaux de pression, d’une prise en charge de l’inclinaison et d’une fonction de détection de la paume. L’affichage à revêtement antireflets confère une expérience d’écriture similaire à un stylo sur papier. Le stylet est doté d’un support intégré et il se charge facilement en USB-C. Une minute de charge fournit une autonomie allant jusqu’à 2,6 heures.

Connectivité

Wi-Fi 7, Bluetooth et Gigabit Ethernet (RJ-45) assurent un accès en réseau fiable. Les ports comprennent HDMI, USB Type-C, USB Type-A et microSD, plus un emplacement de carte à puce intelligente SmartCard en option.

Prix et disponibilité

Des solutions configurées aux spécifications du client sont disponibles par l’entremise de notre réseau de revendeurs agréés à travers le Canada. Communiquez avec votre représentant Dynabook Canada pour en savoir plus.

Service et soutien

Dynabook se targue d’offrir l’une des meilleures garanties en standard dans le secteur. Une couverture supplémentaire Warranty+ avec service sur site est également disponible.

Apprendre encore plus: https://ca.dynabook.com/computers-tablets/laptops/portege/X45W

À propos de Dynabook Canada Inc.

Dynabook Canada Inc. développe et fournit des ordinateurs portables d’entreprise conçus dans un souci de fiabilité, de sécurité et d’utilisation prolongée. La feuille de route bien remplie de la marque comprend l’introduction sur le marché, en 1985, du premier ordinateur portable moderne, et plusieurs décennies de développement de produits destinés aux environnements informatiques professionnels.

Filiale à part entière de la société Sharp Corporation, Dynabook gère le processus de production de bout en bout : la conception, la fabrication et l’essai des dispositifs s’effectue dans les installations Dynabook au Japon. Le portefeuille de produits canadien comprend les gammes Satellite Pro, Tecra et Portégé, soutenues par des équipes dédiées de vente et de service après-vente à travers le Canada.

Pour en savoir plus : https://ca.dynabook.com

Les médias sont invités à contacter :

Manali Jain

Chef de communications de marketing et de la marque

Sharp Électronique du Canada Ltée

M: 416 357 2914

C : jainm@sharpsec.com

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