FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 04 au 08 mai 2026

 | Source: FLEURY MICHON FLEURY MICHON

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 04/05/2026 au 08/05/2026

Publication du 11/05/2026

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2704/05/2026FR000007475919222,05938XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2705/05/2026FR000007475919921,86432XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2706/05/2026FR000007475920921,99904XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2707/05/2026FR000007475912722XPAR
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2708/05/2026FR000007475922322,16099XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIjour/heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantité achetéeCode identifiant marchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
            
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FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3904/05/2026 09:02:47FR000007475922,2EUR12XPAR1110447-1537b124FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3904/05/2026 11:12:21FR000007475922,1EUR30XPAR1110447-2561b124FLEURY MICHON STOCK OPTIONS
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Pièce jointe


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Déclaration hebdo Transactions du 04 au 08 mai 2026
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