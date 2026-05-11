communiqué de presse

Dassault Aviation et OHB s'associent

pour proposer à l'ESA l'avion spatial polyvalent VORTEX-S

(Saint-Cloud, France – Brême, Allemagne – 11 mai 2026) - Dassault Aviation et OHB annoncent qu'ils s'associent pour proposer à l'Agence spatiale européenne (Esa) un avion spatial polyvalent, le VORTEX-S, capable d'effectuer des allers-retours vers les stations spatiales et des missions orbitales autonomes (vols libres), en collaboration avec un certain nombre d'autres partenaires européens.

Ensemble, Dassault Aviation, en tant qu'architecte du VORTEX-S et intégrateur global de l’avion spatial, et OHB, en tant qu'architecte et intégrateur du module de service, formeront l'équipe centrale du projet proposé à l'Esa.

Des discussions sont en cours avec d'autres grandes entreprises spatiales européennes afin d'élargir l'équipe pour ce projet qui fera progresser l'avenir de l'Europe dans le domaine de la mobilité spatiale.

« Avec le Vortex-S proposé à l’Esa, nous ambitionnons de renforcer les capacités spatiales de l’Europe. Nos amis allemands d’OHB sont des partenaires naturels pour participer à ce projet, en apportant leur remarquable expertise. Nous sommes très heureux de cette collaboration, qui promet d’être très fructueuse », a déclaré Éric Trappier, PDG de Dassault Aviation.

« Le Vortex-S pour l’Esa est une initiative ambitieuse, motivée par le besoin de capacités de transport spatial autonomes en Europe. En tant que l’une des principales entreprises spatiales européennes, le domaine orbital est notre terrain de prédilection. Le partenariat avec Dassault Aviation est idéal : entreprises familiales de haute technologie, nous partageons la même vision et apportons des atouts complémentaires au développement d’un avion spatial réutilisable – Dassault Aviation en tant qu’avionneur et OHB en tant qu’entreprise spatiale », a déclaré Marco Fuchs, DG d’OHB.

À propos de Dassault Aviation

Dassault Aviation est un leader aéronautique mondial, ayant livré plus de 10 000 avions militaires et civils dans plus de 90 pays au cours des 110 dernières années. L’entreprise possède une expertise reconnue dans le développement de systèmes hautement complexes, allant de plateformes telles que le chasseur Rafale jusqu’à la famille d’avions d’affaires Falcon, en passant par sa participation au programme de l’avion spatial Hermes et au démonstrateur de rentrée atmosphérique IXV, ainsi que de nombreuses autres études menées pour l’Esa. Cette combinaison d’expertise en aéronautique avancée, en systèmes à haute fiabilité et en technologies hypersoniques place Dassault Aviation dans une position unique pour piloter le développement d’un avion spatial réutilisable du type Vortex.

dassault-aviation.com

Contacts Presse

Communication institutionnelle

Stéphane Fort +33 (0)1 47 11 86 90 - stephane.fort@dassault-aviation.com

Mathieu Durand +33 (0)1 47 11 85 88 - mathieu.durand@dassault-aviation.com

Communication export

Nathalie Bakhos +33 (0)1 47 11 84 12 - nathalie-beatrice.bakhos@dassault-aviation.com

HD photos: mediaprophoto.dassault-aviation.com

HD videos: mediaprovideo.dassault-aviation.com

À propos d’OHB

OHB est l’un des principaux fournisseurs européens de systèmes spatiaux. Fort de l’expertise d’environ 4 000 employés hautement qualifiés en Europe et à l’international, le groupe occupe une position solide dans la compétition mondiale et s’est imposé comme un partenaire de confiance pour les institutions gouvernementales et les clients du secteur privé. Avec ses trois branches de produits et services – Systèmes Spatiaux, Accès à l’Espace et Digital – OHB propose une offre complète en technologies spatiales. Ses activités couvrent le développement de systèmes satellitaires complets, la production de composants pour l’industrie aérospatiale, la réalisation d’infrastructures au sol, les systèmes de mission et l’exploitation des données satellitaires pour une multitude d’applications. We.Create.Space.

Contact Presse

Marianne Radel, responsable de la communication institutionnelle +49 421 2020 9159 - marianne.radel@ohb.de

Pièce jointe