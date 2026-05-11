CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE IBA SA

– MERCREDI 10 JUIN 2026, À 11H00 –

Cher Actionnaire,

Nous avons l’honneur de vous convoquer à une Assemblée Générale Extraordinaire d’IBA (l’ « AGE ») au siège de la Société le mercredi 10 juin 2026 à 11h00 afin de délibérer et voter sur les points de l’ordre du jour détaillé ci-joint.

L’AGE sera organisée en présentiel au siège de la Société. Une retransmission est également prévue en ligne, accessible sur inscription préalable, mais il ne sera pas possible de voter en ligne. Il s’agit d’une simple retransmission.

Les actionnaires sont fortement encouragés à voter préalablement à l’AGE, dans les délais légaux, par procuration ou via le formulaire de vote à distance (tous deux étant fournis ci-joint), afin de faciliter le dépouillement des votes.

En outre, cette année, la possibilité est offerte aux actionnaires de voter via la plateforme http://www.abnamro.com/evoting (ou, dans le cas d'actions dématérialisées, avec l'intervention d'un intermédiaire financier agissant sur instruction de l'actionnaire – via http://www.abnamro.com/intermediary) gérée par ABN AMRO, agissant en qualité d’agent de la Société.

Vous trouverez l’ensemble des formalités de participation à l’AGE ainsi que les formulaires utiles en annexe à la présente convocation ainsi que sur notre site internet (https://iba-worldwide.com/ ), sur la page Investor relations > Legal informations > Shareholders’ meetings.

Pour toute question concernant la présente convocation, nous vous invitons à adresser un e-mail à shareholderrelations@iba-group.com.

Veuillez agréer, cher Actionnaire, l’expression de nos salutations distinguées.

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M. Pierre Mottet

Représentant permanent de Saint-Denis SA

Président du Conseil d’administration

Pièces jointes