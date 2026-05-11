Plan d'action en prévention : La Coalition québécoise pour la réduction de la maladie salue le dévoilement

MONTRÉAL, 11 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Coalition québécoise pour la réduction de la maladie salue le dévoilement du Plan d'action gouvernemental 2026-2031 de la Stratégie nationale de prévention en santé par le gouvernement du Québec. Attendu depuis plusieurs mois, ce plan marque une avancée importante pour concrétiser le virage préventif amorcé en 2025. La Coalition souligne qu'il s'agit d’une occasion stratégique de mobiliser l’ensemble des acteurs autour d’une vision commune de la santé, tout en rappelant que la réussite du plan d'action reposera sur la capacité du gouvernement à réunir rapidement les conditions essentielles à son déploiement.

« Le plan d’action était fortement attendu et représente un signal positif pour l’avenir de la prévention au Québec. Tous les Québécois·es méritent de vivre en santé. Le véritable test commence maintenant : celui de la capacité à transformer cette ambition en résultats concrets pour la population », affirme Thomas Bastien, directeur général de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), initiatrice de la Coalition.

Une mobilisation forte

Forte d’une mobilisation réunissant près de 65 organisations et plus de 200 000 professionnel·les de la santé et des services sociaux, la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie rappelle que la prévention constitue l’un des leviers les plus efficaces pour améliorer durablement la santé de la population et réduire la pression sur le système de soins.

La Coalition souligne que les actions portées par l'ensemble des partenaires actuels et potentiels de la Stratégie nationale de prévention en santé peuvent générer des retombées majeures pour le Québec, tant sur le plan humain qu’économique. Entre autres, une analyse récente indique qu’une approche structurée de prévention pourrait générer jusqu’à 7,7 milliards de dollars d’économies pour le Québec.

Des angles morts existants

La Coalition exprime toutefois sa déception face à l’absence d’avancées en matière de taxation des boissons sucrées, une mesure reconnue et appuyée par de nombreuses organisations en santé publique. « Il est préoccupant que le gouvernement se prive de leviers aussi efficaces », souligne M. Bastien.

Par ailleurs, la Coalition rappelle que la mise en place d’un tableau de bord des maladies, prévue d’ici l’été, demeure fortement attendue afin d’assurer un suivi transparent, rigoureux et accessible des maladies au Québec.

Des conditions essentielles à réunir

Afin d'assurer le succès du plan d’action, la Coalition appelle le gouvernement à :

Déployer rapidement un tableau de bord des maladies ;

Assurer un financement suffisant, prévisible et à la hauteur des ambitions de la stratégie ;

Mettre en place des mécanismes robustes de reddition de comptes et des indicateurs permettant de suivre les progrès réalisés ;

Garantir une action interministérielle cohérente et soutenue ;

Soutenir les milieux communautaires et les acteurs de terrain, essentiels à la réussite des interventions en prévention.





Un signal attendu de la première ministre

La Coalition souligne que ce moment constitue également une occasion stratégique pour la première ministre, Mme Christine Fréchette, d’envoyer un signal clair quant à l’importance accordée à la prévention en santé. Dans un contexte de pressions croissantes sur le système de soins, un engagement concret, notamment en matière de financement et de priorisation gouvernementale, permettrait de renforcer la cohérence entre l’ambition portée par la stratégie et les investissements déployés.

« Le Québec dispose aujourd’hui d’une mobilisation sans précédent et d’une feuille de route claire. Les prochaines décisions seront déterminantes pour traduire cette ambition en résultats concrets pour la population », conclut M. Bastien.

À propos de la Coalition québécoise pour la réduction de la maladie

La Coalition québécoise pour la réduction de la maladie est une mobilisation historique, ambitieuse et nécessaire pour l’avenir du système de soins au Québec. Créée en février 2024 sous l’initiative de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), elle regroupe des représentant·es du milieu de la santé, des grandes maladies et de patient·es québécois·es.

Les membres de la Coalition sont les suivants : Allergies Québec, Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux (ACCÉSSS), Alliance des patients pour la santé, Association canadienne pour la Santé mentale Filiale de Montréal, Association d’orthopédie du Québec, Association des allergologues et immunologues du Québec (AAIQ), Association des chiropraticiens du Québec, Association des gastro-entérologues du Québec, Association des médecins endocrinologues du Québec (AMEQ), Association des médecins microbiologistes infectiologues du Québec (AMMIQ), Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ), Association des médecins omnipraticiens de Montréal (AMOM), Association des néphrologues du Québec, Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ), Association des physiatres du Québec (APQ), Association des pneumologues de la province de Québec, Association des radio-oncologues du Québec (AROQ), Association des spécialistes en médecine interne du Québec (ASMIQ), Association des spécialistes en médecine préventive du Québec (ASMPQ), Association pour la santé publique du Québec (ASPQ), Association québécoise des neuropsychologues, Association québécoise de la maladie de Lyme (AQML), Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), Association québécoise de la physiothérapie (AQP), Cancer Colorectal Canada, Cancer de la Vessie Canada, Choisir avec soin Québec, Coalition priorité cancer au Québec, Cœliaque Québec, Cœur + AVC, Diabète Québec, Dystrophie Musculaire Canada, Fédération des kinésiologues du Québec, Fédération québécoise des massothérapeutes agréés, Fondation québécoise du cancer, Fondation cancer du sein du Québec, Migraine Québec, Mouvement Santé Mentale Québec, Ordre des acupuncteurs du Québec (OAQ), Ordre des chiropraticiens du Québec, Ordre des diététistes-nutritionnistes du Québec (ODNQ), Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ), Ordre des hygiénistes dentaires du Québec (OHDQ), Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, Ordre des psychologues du Québec, Ordre des sages-femmes du Québec (OSFQ), Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ), Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, Parkinson Québec, Quartier de l’innovation en santé (QIS), Regroupement provincial des comités des usagers (RPCU), Regroupement québécois des maladies orphelines, Réseau canadien pour l’usage approprié des médicaments et la déprescription, Regroupement Les sages-femmes du Québec (RSFQ), SLA Québec, Société Alzheimer de Montréal, Société Alzheimer Haut-Richelieu, Société canadienne du cancer, Société Huntington du Québec, SP Canada-Division du Québec, Société de recherche sur le cancer et VPH Action Globale.

À propos de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ)

L’ASPQ regroupe citoyens et partenaires pour faire de la santé durable, par la prévention, une priorité. L’ASPQ soutient le développement social et économique par la promotion d’une conception durable de la santé et du bien-être. La santé durable s’appuie sur une vision à long terme qui, tout en fournissant des soins à tous, s’assure aussi de les garder en santé par la prévention. www.aspq.org.

Contact

Véra Ferret, Directrice des communications et responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cellulaire : 450-626-8879 — Courriel : vferret@aspq.org