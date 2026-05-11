AeroFlexx erweitert gemeinsam mit Packaging Imolese seine globalen Kapazitäten zur Deckung der steigenden Nachfrage in den Bereichen Körperpflege und Haushaltsprodukte

WEST CHESTER, Ohio, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AeroFlexx, ein führender Anbieter im Bereich nachhaltiger Flüssigkeitsverpackungen, hat eine strategische Partnerschaft mit Packaging Imolese S.p.A. bekannt gegeben, einem großen regionalen Hersteller und Marktführer in den Bereichen Haushalt und Körperpflege. Mit dieser Partnerschaft werden die Flüssigkeitsverpackungstechnologie von AeroFlexx und die umfassenden Kompetenzen von Packaging Imolese in den Bereichen Fertigung, Rezepturentwicklung und Vertrieb gebündelt, um die Produktion auszuweiten und das Wachstum in den Zielmärkten Europas zu beschleunigen.

Packaging Imolese S.p.A. gehört zur Gruppe DECO INDUSTRIE s.c.p.a. und betreibt sieben Produktionsstätten mit Mischkapazitäten in Imola und in ganz Italien. Das Unternehmen verfügt über einen breiten Kundenstamm und nimmt in wichtigen Kategorien eine führende Position ein. Zudem ist es der größte Hersteller von Geschirrspülgel in Italien. Neben seinem etablierten Fertigungsgeschäft baut das Unternehmen sein Portfolio an eigenen und Private-Label-Marken weiter aus und stärkt damit seine Fähigkeit, den sich wandelnden Anforderungen von Einzelhändlern und Verbrauchern in der gesamten Region gerecht zu werden. Mit seinem wachsenden Portfolio an umweltverträglichen Rezepturen und Produkten ist Packaging Imolese gut aufgestellt, um die Technologie von AeroFlexx zügig zu integrieren und damit nachhaltige, leistungsstarke Verpackungslösungen noch schneller auf den Markt zu bringen, die der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Alternativen entsprechen.

Die AeroFlexx-Abfüllmaschine wurde inzwischen an das Werk in Imola geliefert, was einen bedeutenden operativen Meilenstein darstellt. Der Standort verfügt über eine etablierte Forschungs- und Entwicklungsumgebung für Rezepturentwicklung, Tests und Leistungsvalidierung sowie über einen eigenen Produktionsbereich, der für die AeroFlexx-Anlagen vorbereitet ist. Zusammen steigern diese Kapazitäten die Effizienz, erhöhen die Reaktionsgeschwindigkeit der Lieferkette und schaffen die Grundlage für skalierbares Wachstum in Abfüllung und Konfektionierung.

„Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeit, unsere Kunden mit innovativen Lösungen, hoher Flexibilität und operativer Exzellenz zu unterstützen“, so Michele Calzolari, Technical Director Contract Manufacturing bei Packaging Imolese. „Da die Nachfrage in unseren Märkten weiter steigt, investieren wir in Kapazitäten, die das Produktdesign verbessern, die Umsetzung schärfen und Marken sowie Einzelhändlern Lösungen mit hohem Mehrwert bieten.“

Die Partnerschaft soll die breitere Einführung von Marken- und Eigenmarkenprodukten im Bereich Haushalt und Körperpflege unterstützen, wo Leistung, Recyclingfähigkeit und differenzierende Verpackung für Kunden und Handelspartner zunehmend an Bedeutung gewinnen. Durch die Kombination der Verpackungstechnologie von AeroFlexx mit der Fertigungskompetenz von Packaging Imolese möchten die Unternehmen einen agileren Weg von der Rezeptur bis zur Markteinführung schaffen.

„Packaging Imolese bringt herausragende Führung in seinen Kategorien, umfassende Fertigungskompetenz und starke regionale Präsenz in unser Netzwerk ein“, so Boris Gavric, Chief Operating Officer von AeroFlexx. „Gemeinsam schaffen wir eine stärkere Wachstumsplattform für Italien und treiben zugleich innovative, nachhaltige Lösungen für Flüssigkeitsverpackungen auf den globalen Märkten voran.“

Die strategische Partnerschaft spiegelt das gemeinsame Engagement beider Unternehmen für Innovation, operative Exzellenz und nachhaltiges Wachstum entlang der gesamten Wertschöpfungskette für Flüssigkeitsverpackungen wider.

Über AeroFlexx:

AeroFlexx ist ein integrierter End-to-End-Anbieter für Flüssigkeitsverpackungen, der nachhaltige Lösungen in einer Vielzahl von Kategorien neu definiert, darunter Körperpflege, Haushaltsprodukte, Babypflege, Tierpflege, Lebensmittel und industrielle Anwendungen. Die firmeneigene Technologie von AeroFlexx verändert die Verpackungslandschaft, indem sie die Vorteile flexibler und starrer Formate zu einem hochgradig anpassbaren Angebot kombiniert, das sowohl als Primärverpackung als auch als hochwertige Nachfülloption dient. Das Ergebnis sind ein differenziertes Kundenerlebnis, ein höherer Markenwert und branchenführende Nachhaltigkeitsvorteile.

AeroFlexx hat seinen Hauptsitz in West Chester, Ohio, gehört zur Innventure-Unternehmensgruppe (NASDAQ:INV) und verfügt über Verpackungs- und Fertigungskapazitäten in Nordamerika, Europa und Südostasien. Weitere Informationen finden Sie unter https://aeroflexx.com oder folgen Sie AeroFlexx auf LinkedIn.

Über Packaging Imolese S.p.A.:

Packaging Imolese S.p.A., Teil von DECO INDUSTRIE s.c.p.a., ist ein regional führender Hersteller in den Bereichen Haushalt und Körperpflege. Das Unternehmen betreibt sieben Produktionsstätten mit Mischkapazitäten in Imola und in ganz Italien und unterstützt einen breiten Kundenstamm mit fundiertem Know-how in den Bereichen Fertigung, Rezepturentwicklung und Vertrieb. Packaging Imolese ist der größte Hersteller von Geschirrspülgel in Italien und baut sein Portfolio an Eigenmarken und Handelsmarken mit umweltfreundlichen Produkten und Rezepturen kontinuierlich aus.