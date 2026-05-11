AeroFlexx renforce sa présence mondiale en partenariat avec Packaging Imolese afin de répondre à l’augmentation de la demande sur les marchés des produits d’hygiène personnelle et d’entretien ménager

WEST CHESTER, Ohio, 11 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- AeroFlexx, leader du secteur des emballages de liquides durables, annonce un partenariat stratégique avec Packaging Imolese S.p.A., important fabricant régional et leader sur les marchés des produits d’hygiène personnelle et d’entretien ménager. Ce partenariat associe la technologie d’emballage de liquides d’AeroFlexx à l’expertise de pointe de Packaging Imolese en matière de production, de formulation et de commercialisation afin d’accroître la production et d’accélérer la croissance sur les marchés européens ciblés.

Société du groupe DECO INDUSTRIE s.c.p.a., Packaging Imolese S.p.A. exploite sept usines de production dotées de capacités de mélange à Imola et dans toute l’Italie. Desservant une large clientèle, l’entreprise occupe une position de leader sur des segments clés. Elle est également le premier producteur de gel vaisselle en Italie. Parallèlement à son activité de production bien établie, l’entreprise continue de développer son portefeuille de marques propres et de marques de distributeur, renforçant ainsi sa capacité à répondre à l’évolution des besoins des distributeurs et des consommateurs dans toute la région. Grâce à son portefeuille croissant de formulations et de produits écoresponsables, Packaging Imolese est idéalement positionnée pour intégrer rapidement la technologie d’AeroFlexx. Cette intégration lui permettra de renforcer sa capacité à fournir des solutions d’emballage durables et performantes et de répondre ainsi à la demande croissante du marché pour des alternatives écologiques.

La livraison de la machine de remplissage d’AeroFlexx à l’usine d’Imola a marqué une étape opérationnelle majeure. Le site dispose d’un environnement de recherche et développement performant, dédié à la formulation, aux essais et à la validation des performances, ainsi que d’une zone de production spécialement aménagée pour les opérations d’AeroFlexx. L’ensemble de ces capacités optimise l’efficacité, améliore la réactivité de la chaîne d’approvisionnement et favorise une croissance maîtrisée des activités de remplissage et d’emballage.

« Ce partenariat renforce notre capacité à offrir à nos clients des solutions innovantes, une grande adaptabilité et une excellence opérationnelle », a déclaré Michele Calzolari, directeur technique de la fabrication à façon chez Packaging Imolese. « Face à une demande croissante sur nos territoires, nous investissons dans des capacités qui améliorent la conception des produits et optimisent leur mise en œuvre tout en fournissant des solutions à forte valeur ajoutée aux marques et aux distributeurs. »

Ce partenariat vise à favoriser une adoption plus large de ces solutions pour les produits de marque propres et de marque distributeur dans le secteur des produits d’hygiène personnelle et d’entretien ménager où la performance, la recyclabilité et un emballage différencié constituent des critères de plus en plus importants pour les clients et les partenaires de distribution. En associant la technologie d’emballage d’AeroFlexx à l’expertise de Packaging Imolese en matière de fabrication, les deux entreprises ambitionnent de développer un modèle plus réactif, de la formulation jusqu’à la commercialisation.

« Packaging Imolese apporte à notre réseau un leadership exceptionnel sur le marché, une solide expérience de production ainsi qu’une présence régionale », a déclaré Boris Gavric, directeur des opérations chez AeroFlexx. « Ensemble, nous renforçons notre plateforme de croissance en Italie tout en développant sur les marchés internationaux des solutions innovantes et durables en matière d’emballages de liquides. »

Ce partenariat stratégique témoigne de l’engagement commun des deux entreprises en faveur de l’innovation, de l’excellence opérationnelle et d’une croissance durable tout au long de la chaîne de valeur des emballages de liquides.

À propos d’AeroFlexx :

Spécialisée dans les emballages de liquides, AeroFlexx est une entreprise intégrée qui révolutionne les solutions durables pour une vaste gamme de produits, notamment les produits d’hygiène personnelle, d’entretien ménager, de soins pour bébés, de soins pour animaux, l’alimentation et les applications industrielles. En combinant les avantages des formats souples et rigides, la technologie exclusive d’AeroFlexx transforme le secteur de l’emballage au profit d’une solution hautement personnalisable pouvant faire office à la fois d’emballage primaire et de recharge haut de gamme. Il en résulte une expérience client différenciée, une valeur de marque accrue ainsi que des avantages en matière de développement durable parmi les meilleurs du secteur.

AeroFlexx, dont le siège social est situé à West Chester, dans l’Ohio, fait partie du groupe Innventure (NASDAQ:INV) et propose des services d’emballage et de fabrication en Amérique du Nord, en Europe et en Asie du Sud-Est. Pour en savoir plus, consultez le site https://aeroflexx.com ou suivez AeroFlexx sur LinkedIn.

À propos de Packaging Imolese S.p.A. :

Filiale du groupe DECO INDUSTRIE s.c.p.a., Packaging Imolese S.p.A. est un acteur majeur de la fabrication régionale de produits d’entretien ménager et d’hygiène personnelle. L’entreprise exploite sept usines de fabrication dotées de capacités de mélange à Imola et dans toute l’Italie, et dessert une large clientèle grâce à son expertise de pointe en matière de fabrication, de formulation et de commercialisation. Premier producteur de gel vaisselle en Italie, Packaging Imolese continue d’enrichir sa gamme de marques propres et de marques de distributeur avec des produits et des formulations respectueux de l’environnement.