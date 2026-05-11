Secai s'associe à Mila pour accélérer les soins de santé propulsés par l'IA en Amérique du Nord

MONTRÉAL, 11 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Secai, l'entreprise montréalaise spécialisée dans l'IA appliquée aux soins de santé à l'origine de la plateforme Voxira, est fière d'annoncer un partenariat stratégique avec Mila – Institut québécois d'intelligence artificielle, le plus grand centre universitaire de recherche en IA au monde spécialisé dans l'apprentissage profond.



Grâce à ce partenariat avec Mila, Secai tirera parti de recherches en IA de calibre mondial et d'un réseau d'expert·es diversifié afin de continuer d'améliorer ses outils, d’accélérer sa croissance et d’approfondir son impact sur le marché nord-américain des soins de la santé, notamment grâce à :

L'accès à un réseau diversifié de chercheur·euses et d'expert·es de premier plan en IA

Des opportunités privilégiées de développement professionnel et de partage de connaissances

La participation à des événements de haut niveau et à des initiatives de recherche collaborative





« Le travail administratif dans le domaine de la santé demeure un obstacle majeur, qui empiète sur le temps consacré aux soins aux patient·es », a déclaré Stéphane Létourneau, vice-président exécutif de Mila. « Nous sommes ravis d'accueillir Secai au sein de notre réseau et de soutenir leur vision de rendre les soins de santé plus efficaces et centrés sur le patient grâce à des solutions propulsées par l'IA. »

« La collaboration avec Mila valide la profondeur de notre technologie et l'urgence du problème que nous résolvons », a ajouté le Dr Ragui Ibrahim, président et chef de la direction de Secai. « Ce partenariat accélère notre capacité à repousser les limites de l'IA médicale — du raisonnement clinique en temps réel à l'interaction autonome avec les patient·es. »

À la découverte de Voxira

Les professionnel·les de la santé consacrent une importante part de leur temps à des tâches administratives, au détriment du temps passé avec leurs patient·es. Avec ses deux composantes principales, la plateforme Voxira s'attaque directement à ce défi en automatisant la couche administrative de la pratique clinique. Voxira Voice est un·e secrétaire médical·e IA qui gère les rendez-vous, les demandes des patient·es et les appels 24h/24, 7j/7. Voxira Scribe (anciennement NoteGen) automatise les notes cliniques et la transcription en temps réel, permettant aux médecins de se consacrer pleinement à leurs patients pendant que la documentation est traitée en arrière-plan.

Voxira est le premier agent vocal IA à avoir reçu la certification TGV du ministère de la Santé du Québec, ce qui témoigne de la rigueur et de la fiabilité de sa technologie.

À propos de Secai

Secai est une entreprise d’IA basée à Montréal qui vise à combler le fossé entre les technologies de pointe et la pratique clinique quotidienne. Ses outils sont conçus pour une utilisation pratique et fiable : ils aident les cliniques à fonctionner sans heurts, allègent leur charge administrative et offrent aux patients un accès plus rapide et de meilleure qualité aux soins. L’écosystème Secai, en pleine expansion, repose sur la plateforme unifiée Voxira, qui automatise la prise en charge des patients et réduit la charge administrative des cliniques médicales à travers l’Amérique du Nord. Pour plus d’informations, rendez-vous sur secai.ai.

À propos de Mila – Institut québécois d’intelligence artificielle

Fondé par le professeur Yoshua Bengio, Mila – Institut québécois d'intelligence artificielle est le plus grand centre universitaire de recherche en IA au monde spécialisé dans l'apprentissage profond, qui compte plus de 1 500 membres. Basé à Montréal, Mila est né d'un partenariat unique entre l'Université de Montréal et l'Université McGill, qui se consacre à faire progresser les avancées scientifiques qui stimulent l'innovation et garantissent que l'IA profite à toutes et à tous. Organisme à but non lucratif, Mila est fortement soutenu par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pancanadienne en matière d'IA et du gouvernement du Québec. Reconnu internationalement pour ses recherches influentes, ses partenariats mondiaux en matière d'innovation et son leadership dans les efforts multilatéraux en faveur d'une IA responsable, Mila continue de façonner l'avenir de l'IA à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus, visitez mila.quebec.

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