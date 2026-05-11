74Software : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 au 5 mai 2026

Communiqué de presse



74Software : Déclaration des transactions sur actions propres

Paris, le 11 mai 2026 – Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée Générale mixte du 20 mai 2025 pour la mise en œuvre d’un programme de rachat d’actions, 74Software (LEI : 96950022O6SP7FQONJ77) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0011040500) réalisés du 4 au 5 mai 2026 :

Jour de la

transaction Volume total journalier

(nombre de titres) Prix pondéré

moyen d'acquisition

(€/action) Montant des transactions

(€) Code identifiant

marché 04/05/2026 231 35,90 8 293 XPAR 05/05/2026 2 275 35,63 81 062 XPAR TOTAL 2 506 35,66 89 355 -

Le détail des transactions, conformément à l’article 5(2)(c) du Règlement Européen No 596/2014 et à son règlement délégué (UE) 2016/1056, est disponible en page 2 et suivant.

A propos de 74Software

74Software est un éditeur de logiciels d'entreprise né du rapprochement d'Axway et de SBS, deux leaders indépendants dotés d'une expérience et de capacités uniques pour fournir des logiciels stratégiques dans un monde dominé par les données. Pionnier des solutions d'intégration d'entreprise depuis 25 ans, Axway accompagne les grandes marques et les agences gouvernementales du monde entier grâce à sa gamme de produits MFT, B2B, API et Financial Accounting Hub. SBS permet aux banques et institutions financières de réinventer les expériences numériques de demain avec une architecture modulaire basée sur le cloud, déployant des services et opérations liés aux dépôts, prêts, conformité, paiements, finances à la consommation et financement d'actifs à l'échelle mondiale. 74Software est au service de plus de 12 000 entreprises, dont plus de 1 500 clients dans les services financiers. Pour en savoir plus, visitez 74software.com/fr

Contacts – Relations Investisseurs :

Arthur Carli – +33 (0)1 47 17 24 65 – acarli@74software.com

Chloé Chouard - +33 (0)1 47 17 21 78– cchouard@74software.com

Déclaration détaillée des transactions sur actions propres réalisées du 4 au 5 mai 2026

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 04/05/2026 12:10:12 FR0011040500 35,9 EUR 200 XPAR 1129743-13569b124 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 04/05/2026 12:45:36 FR0011040500 35,9 EUR 31 XPAR 1129743-14849b124 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 09:04:07 FR0011040500 35,9 EUR 400 XPAR 1129743-7169b125 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 09:08:50 FR0011040500 35,8 EUR 121 XPAR 1129743-8193b125 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 09:21:21 FR0011040500 35,8 EUR 1 XPAR 1129743-8449b125 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 09:21:21 FR0011040500 35,8 EUR 128 XPAR 1129743-8705b125 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 09:24:19 FR0011040500 35,6 EUR 200 XPAR 1129743-9217b125 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 10:48:15 FR0011040500 35,6 EUR 118 XPAR 1129743-11009b125 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 11:13:00 FR0011040500 35,6 EUR 134 XPAR 1129743-11777b125 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 12:40:58 FR0011040500 35,6 EUR 16 XPAR 1129743-12801b125 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 12:40:58 FR0011040500 35,6 EUR 150 XPAR 1129743-13313b125 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 13:48:19 FR0011040500 35,6 EUR 200 XPAR 1129743-14337b125 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 15:19:48 FR0011040500 35,7 EUR 191 XPAR 1129743-16129b125 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 15:19:48 FR0011040500 35,7 EUR 9 XPAR 1129743-16385b125 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 15:32:45 FR0011040500 35,6 EUR 200 XPAR 1129743-16641b125 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 15:41:52 FR0011040500 35,4 EUR 200 XPAR 1129743-19201b125 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 15:44:45 FR0011040500 35,2 EUR 200 XPAR 1129743-19969b125 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 17:15:48 FR0011040500 35,9 EUR 2 XPAR 1129743-24065b125 Couverture 74SOFTWARE 96950022O6SP7FQONJ77 CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL N4JDFKKH2FTD8RKFXO39 05/05/2026 17:25:54 FR0011040500 35,9 EUR 5 XPAR 1129743-25089b125 Couverture





Pièce jointe