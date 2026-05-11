FORVIA : Déclaration des Transactions sur Actions Propres du 4 au 8 mai 2026

 | Source: Forvia Forvia

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

NANTERRE, France
Lundi 11 mai 2026

Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Dans le cadre des autorisations consenties par l’assemblée générale du 28 mai 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, FORVIA (LEI : 969500F0VMZLK2IULV85) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000121147) réalisés du 4 mai au 8 mai 2026 :

Présentation Agrégée par Jour et par Marché

Jour de la transactionVolume total journalier (en nombre de titres)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en EUR/action)Code identifiant marché
04/05/202611 93610,0450AQEU
04/05/202665 91610,0326CEUX
04/05/20269 70410,0396TQEX
04/05/2026112 44410,0280XPAR
05/05/202612 3429,9097AQEU
05/05/202677 3859,9097CEUX
05/05/20269 2299,9104TQEX
05/05/2026101 0449,9081XPAR
06/05/202611 36910,3650AQEU
06/05/202674 75310,3724CEUX
06/05/20269 21810,3678TQEX
06/05/2026104 66010,3773XPAR
07/05/202623 45910,7153AQEU
07/05/202633 45810,7183CEUX
07/05/202612 53210,7378TQEX
07/05/202630 55110,7160XPAR

Une présentation détaillée de ces informations transaction par transaction est disponible sur le site internet de FORVIA à l’adresse suivante :

https://www.forvia.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/operations-sur-titres

PresseAnalystes
Christophe MALBRANQUE
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+33 (0) 6 21 96 23 53
christophe.malbranque@forvia.com		Adeline MICKELER
Directrice des Relations Investisseurs Groupe
+33 (0) 6 61 30 90 90
adeline.mickeler@forvia.com
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Responsable des Relations Médias
+33 (0) 6 15 98 23 53
audrey.epeche@forvia.com		Sébastien LEROY
Directeur Adjoint Relations Investisseurs Groupe
+33 (0) 6 26 89 33 69
sebastien.leroy@forvia.com

Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 137 500 collaborateurs, dont plus de 12 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 12 400 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26.2 milliards d'euros avant IFRS 5. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice SBF 120. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com

Pièce jointe


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FORVIA - CP_Reporting agrégé du 4 au 8 mai 2026
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