FORVIA : Déclaration des Transactions sur Actions Propres du 4 au 8 mai 2026

COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

NANTERRE, France

Lundi 11 mai 2026

Déclaration des Transactions sur Actions Propres

Dans le cadre des autorisations consenties par l’assemblée générale du 28 mai 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, FORVIA (LEI : 969500F0VMZLK2IULV85) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000121147) réalisés du 4 mai au 8 mai 2026 :

Présentation Agrégée par Jour et par Marché

Jour de la transaction Volume total journalier (en nombre de titres) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en EUR/action) Code identifiant marché 04/05/2026 11 936 10,0450 AQEU 04/05/2026 65 916 10,0326 CEUX 04/05/2026 9 704 10,0396 TQEX 04/05/2026 112 444 10,0280 XPAR 05/05/2026 12 342 9,9097 AQEU 05/05/2026 77 385 9,9097 CEUX 05/05/2026 9 229 9,9104 TQEX 05/05/2026 101 044 9,9081 XPAR 06/05/2026 11 369 10,3650 AQEU 06/05/2026 74 753 10,3724 CEUX 06/05/2026 9 218 10,3678 TQEX 06/05/2026 104 660 10,3773 XPAR 07/05/2026 23 459 10,7153 AQEU 07/05/2026 33 458 10,7183 CEUX 07/05/2026 12 532 10,7378 TQEX 07/05/2026 30 551 10,7160 XPAR

Une présentation détaillée de ces informations transaction par transaction est disponible sur le site internet de FORVIA à l’adresse suivante :

https://www.forvia.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/operations-sur-titres

Presse Analystes Christophe MALBRANQUE

Directeur Influence Groupe

+33 (0) 6 21 96 23 53

christophe.malbranque@forvia.com Adeline MICKELER

Directrice des Relations Investisseurs Groupe

+33 (0) 6 61 30 90 90

adeline.mickeler@forvia.com Audrey ÉPÈCHE

Responsable des Relations Médias

+33 (0) 6 15 98 23 53

audrey.epeche@forvia.com Sébastien LEROY

Directeur Adjoint Relations Investisseurs Groupe

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sebastien.leroy@forvia.com

Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 137 500 collaborateurs, dont plus de 12 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 12 400 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26.2 milliards d'euros avant IFRS 5. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice SBF 120. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com

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