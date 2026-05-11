FORVIA : Déclaration des Transactions sur Actions Propres du 4 au 8 mai 2026

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
NANTERRE, France
Lundi 11 mai 2026
Déclaration des Transactions sur Actions Propres
Dans le cadre des autorisations consenties par l’assemblée générale du 28 mai 2025 pour opérer sur ses actions et conformément à la réglementation relative aux rachats d'actions, FORVIA (LEI : 969500F0VMZLK2IULV85) déclare ci-après les achats d’actions propres (FR0000121147) réalisés du 4 mai au 8 mai 2026 :
Présentation Agrégée par Jour et par Marché
|Jour de la transaction
|Volume total journalier (en nombre de titres)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en EUR/action)
|Code identifiant marché
|04/05/2026
|11 936
|10,0450
|AQEU
|04/05/2026
|65 916
|10,0326
|CEUX
|04/05/2026
|9 704
|10,0396
|TQEX
|04/05/2026
|112 444
|10,0280
|XPAR
|05/05/2026
|12 342
|9,9097
|AQEU
|05/05/2026
|77 385
|9,9097
|CEUX
|05/05/2026
|9 229
|9,9104
|TQEX
|05/05/2026
|101 044
|9,9081
|XPAR
|06/05/2026
|11 369
|10,3650
|AQEU
|06/05/2026
|74 753
|10,3724
|CEUX
|06/05/2026
|9 218
|10,3678
|TQEX
|06/05/2026
|104 660
|10,3773
|XPAR
|07/05/2026
|23 459
|10,7153
|AQEU
|07/05/2026
|33 458
|10,7183
|CEUX
|07/05/2026
|12 532
|10,7378
|TQEX
|07/05/2026
|30 551
|10,7160
|XPAR
Une présentation détaillée de ces informations transaction par transaction est disponible sur le site internet de FORVIA à l’adresse suivante :
https://www.forvia.com/fr/investisseurs/informations-reglementees/operations-sur-titres
|Presse
|Analystes
|Christophe MALBRANQUE
Directeur Influence Groupe
+33 (0) 6 21 96 23 53
christophe.malbranque@forvia.com
|Adeline MICKELER
Directrice des Relations Investisseurs Groupe
+33 (0) 6 61 30 90 90
adeline.mickeler@forvia.com
|Audrey ÉPÈCHE
Responsable des Relations Médias
+33 (0) 6 15 98 23 53
audrey.epeche@forvia.com
|Sébastien LEROY
Directeur Adjoint Relations Investisseurs Groupe
+33 (0) 6 26 89 33 69
sebastien.leroy@forvia.com
Fournisseur mondial de technologie automobile, FORVIA regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et de HELLA. Avec plus de 137 500 collaborateurs, dont plus de 12 000 ingénieurs en R&D dans plus de 40 pays, FORVIA propose une approche unique et globale des défis automobiles d’aujourd’hui et de demain. Composé de 6 groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 12 400 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2025, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 26.2 milliards d'euros avant IFRS 5. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie de l’indice SBF 120. FORVIA est un acteur du changement qui s’engage à accompagner la transformation de la mobilité. www.forvia.com
Pièce jointe