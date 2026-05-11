Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 8 mai 2026

 | Source: WENDEL WENDEL

RACHAT D’ACTIONS – 11 MAI 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 4 au 8 mai 2026 :

Nom de l'émetteurCode identifiant de l'émetteur Jour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché (MIC Code)
WENDEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		969500M98ZMIZYJD5O34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		04/05/2026FR0000121204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 		9 65884,9374CEUX
04/05/202613 44484,9327XPAR
04/05/20261 35084,9346TQEX
04/05/20261 72285,0199AQEU
05/05/202613 30385,9238XPAR
05/05/20269 61485,9543CEUX
05/05/20261 70885,9674AQEU
05/05/20261 33985,9828TQEX
06/05/202612 94188,1514XPAR
06/05/20269 54188,3410CEUX
06/05/20261 30088,3416TQEX
06/05/20261 73688,3456AQEU
07/05/202612 86088,6140XPAR
07/05/20269 54188,5946CEUX
07/05/20261 25688,5949TQEX
07/05/20261 73788,5843AQEU
08/05/20269 21987,4288CEUX
08/05/202612 53587,4701XPAR
08/05/20261 68887,4103AQEU
08/05/20261 19387,4107TQEX
   TOTAL127 68587,0166 

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026.   Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Contact
Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

    

  

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