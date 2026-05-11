Déclaration des opérations de rachat d'actions réalisées au 8 mai 2026

RACHAT D’ACTIONS – 11 MAI 2026

Déclaration des opérations de rachat d’actions

Programme de rachat d’actions autorisé par l’Assemblée Générale du 15 mai 2025

Conformément à la réglementation applicable, Wendel déclare avoir réalisé les opérations de rachat d’actions suivantes du 4 au 8 mai 2026 :

Nom de l'émetteur Code identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché (MIC Code) WENDEL











































































969500M98ZMIZYJD5O34











































































04/05/2026 FR0000121204











































































9 658 84,9374 CEUX 04/05/2026 13 444 84,9327 XPAR 04/05/2026 1 350 84,9346 TQEX 04/05/2026 1 722 85,0199 AQEU 05/05/2026 13 303 85,9238 XPAR 05/05/2026 9 614 85,9543 CEUX 05/05/2026 1 708 85,9674 AQEU 05/05/2026 1 339 85,9828 TQEX 06/05/2026 12 941 88,1514 XPAR 06/05/2026 9 541 88,3410 CEUX 06/05/2026 1 300 88,3416 TQEX 06/05/2026 1 736 88,3456 AQEU 07/05/2026 12 860 88,6140 XPAR 07/05/2026 9 541 88,5946 CEUX 07/05/2026 1 256 88,5949 TQEX 07/05/2026 1 737 88,5843 AQEU 08/05/2026 9 219 87,4288 CEUX 08/05/2026 12 535 87,4701 XPAR 08/05/2026 1 688 87,4103 AQEU 08/05/2026 1 193 87,4107 TQEX TOTAL 127 685 87,0166

A propos de Wendel

Wendel SE est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Dans le cadre de son activité d’investissement pour compte propre, elle investit dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Crisis Prevention Institute, Globeducate, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. En 2023, Wendel a annoncé son intention de développer une plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers en complément de ses activités d'investissement pour compte propre. Dans ce cadre, Wendel a finalisé les acquisitions d’une participation de 51 % dans IK Partners en mai 2024, de 72 % de Monroe Capital en mars 2025 et de 56% de Committed Advisors en avril 2026. Au 31 mars 2026, le Groupe gère 49,5 Mds d’euros pour le compte d’investisseurs tiers pro forma de l’acquisition de Committed Advisors, et environ 5,5 Mds d’euros investis pour compte propre.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

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Secrétariat général – Sébastien Metzger – s.metzger@wendelgroup.com

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