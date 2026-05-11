11/05/2026

LACROIX met en place un crédit syndiqué de 77,6 M€, permettant de conforter la solidité financière du Groupe

LACROIX annonce la mise en place d’un crédit syndiqué inaugural destiné au refinancement d’une partie de sa dette existante et au financement de ses investissements à l'horizon de sa feuille de route 2027.

Ce financement est composé :

d’un refinancement partiel de la dette existante de 44,6 M€ sur une maturité allongée à 7 ans

d’une ligne de crédit confirmée dédiée au financement des investissements (capex et rachat minoritaires), d’un montant de 30 M€ ;

d’un crédit renouvelable (RCF) de 3 M€ de maturité de 4 ans, en complément des lignes court terme existantes.





Avec la mise en place de ce financement, LACROIX simplifie et renforce sa structure de financement, allonge la maturité de sa dette moyen long terme (> 4,5 ans), et se dote d’un cadre juridique qui lui conférera souplesse et réactivité pour ses besoins futurs.

Le crédit syndiqué a été conclu avec un pool bancaire composé de 7 banques, avec LCL en qualité de Coordinateur, Arrangeur Mandaté et Agent des financements, Banque Populaire Grand Ouest en qualité d’Arrangeur, et la participation d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque CIC Ouest, BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ile et Vilaine et Société Générale.

Les conditions financières prévoient un spread initial compétitif, ajustable en fonction du ratio de levier net, ainsi qu’un engagement de covenant financier (ratio de levier net ≤ 3,0) et un encadrement du dividende ne remettant pas en question les pratiques historiques du Groupe.

Ce financement témoigne de la confiance renouvelée des partenaires bancaires de LACROIX dans la solidité de son modèle et la pertinence de sa trajectoire stratégique.

LACROIX a été accompagné par KPMG Corporate Finance en tant que conseil financier et De Pardieu Brocas Maffei en tant que conseil juridique. Les banques prêteuses ont été conseillées par DLA Piper France.

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 : 23 juillet 2026 après Bourse

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À propos de LACROIX

LACROIX est une ETI technologique et industrielle française à l’empreinte internationale, spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements électroniques, et la fourniture de solutions IoT industrielles fiables et sécurisés.

Entreprise familiale cotée en Bourse, LACROIX a réalisé 445 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Le Groupe s’appuie sur une expertise reconnue et structure son développement autour de deux activités : Electronics et Environment.

À travers son activité Electronics, LACROIX accompagne ses clients de la conception à la fabrication de l’électronique embarquée dans leurs solutions. S’appuyant sur un réseau d’usines compétitives et complémentaires géographiquement, le Groupe dispose d’une couverture multisectorielle adressant les marchés de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés (HBAS), de l’aéronautique et de la défense, ainsi que de la santé.

Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics figure parmi le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

À travers son activité Environment, LACROIX accompagne les acteurs publics et privés dans l’optimisation et la sécurisation de la gestion des réseaux d’infrastructures critiques, en proposant des solutions et services connectés et sécurisés dédiés aux réseaux d’eau, aux installations de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), aux réseaux d’énergie (Smart Grids) et à l’éclairage public.

LACROIX déploie une stratégie de croissance durable et long terme. Le Groupe oriente ses activités vers le développement de technologies utiles et écoconçues, destinées à répondre aux grands défis sociétaux, dans une démarche de résilience et d’impact positif.

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