Solvay annonce un rachat d'actions dans le cadre de ses plans d'intéressement à long terme

Communiqué de presse Information réglementée

Bruxelles, le 11 mai 2026 - 17h45 CEST

Conformément à l'article 8:4 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations, Solvay SA/NV ("Solvay" ou la "Société") (Euronext Bruxelles : SOLB) déclare par la présente que la Société a récemment acquis un total de 57 000 actions de la Société sur Euronext Brussels, dans le but de répondre à toute obligation de livraison d'actions Solvay découlant de l'octroi de ses plans d'intéressement à long terme 2026.

Date d’achat Nombre d’actions Prix moyen payé Prix max payé Prix min payé Total Marché 08/05/2026 3.865 26,4895 26,68 26,30 102.381,92 AQEU 08/05/2026 17.924 26,4016 26,76 26,20 473.222,28 CEUX 08/05/2026 6.127 26,3963 26,76 26,22 161.730,13 TQEX 08/05/2026 29.084 26,3962 26,76 26,20 767.707,08 XBRU

Au 8 mai 2026, Solvay détient un total de 1 253 649 actions, réparties comme suit :

1 109 708 actions Solvay détenues par Solvay SA ; et

143 941 actions Solvay détenues par Solvay Stock Option Management SRL ("SSOM"), une filiale indirecte à 100 % de Solvay SA.

Contacts

Investor relations

Geoffroy d’Oultremont: +32 478 88 32 96

Vincent Toussaint: +33 6 74 87 85 65

Charlotte Vandevenne: +32 471 68 01 66

Investor.relations@solvay.com

Media relations

Peter Boelaert: +32 479 30 91 59

Laetitia Van Minnenbruggen: +32 484 65 30 47

media.relations@solvay.com

À propos de Solvay

Solvay, une entreprise qui s'inspire des idées novatrices d'Ernest Solvay dans le processus de fabrication du carbonate de soude, s'engage à réinventer la chimie avec ses environ 8 400 collaborateurs passionnés. Depuis 1863, Solvay met la puissance de la chimie au service de solutions innovantes et durables qui répondent aux besoins les plus fondamentaux de notre planète. Ses technologies contribuent à façonner un monde meilleur, que ce soit en purifiant l'air, en préservant l'eau ou les aliments, en protégeant notre santé et bien-être, en créant des vêtements respectueux de l'environnement, ou en améliorant la durabilité des pneus de nos voitures. La détermination constante de Solvay à forger un avenir durable et équitable oriente la transition vers la neutralité carbone d'ici 2050. Avec un chiffre d'affaires net sous-jacent de 4,3 milliards d'euros en 2025, Solvay est cotée sur Euronext Brussels et Paris (SOLB). Plus d’informations sont disponibles sur solvay.com et Linkedin.

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

This press release is also available in English.

Dit persbericht is ook in het Nederlands beschikbaar.

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