LACROIX : Chiffre d'affaires de 122,8 M€ au premier trimestre 2026, en hausse de 5,9 %.

11/05/2026

Chiffre d'affaires de 122,8 M€ au premier trimestre 2026, en hausse de 5,9 %

Stabilisation de l'activité Electronics

Forte croissance de l'activité Environment

Mise en place d’un crédit syndiqué de 77 M€, permettant de conforter la solidité financière du Groupe

Confirmation de l'ensemble des objectifs financiers

Au premier trimestre de l’exercice, LACROIX a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 122,8 millions d’euros (M€), contre 115,9 M€ un an plus tôt, soit une progression de 5,9%. Cette performance reflète la stabilisation de l’activité Electronics (-0,9%), conforme aux anticipations du Groupe, conjuguée à une croissance très soutenue de l’activité Environment (+22,0%), portée notamment par des éléments non-récurrents.

CA en millions d’euros T1 2026 T1 2025 Variation Activité Electronics* 80,4 81,2 -0,9% Activité Environment 42,4 34,7 +22,0% Total LACROIX Group 122,8 115,9 +5,9%

* hors Electronics North America, traité en « activité abandonnée » au 1er janvier 2025

Activité Electronics : stabilisation et moindre exposition à l’automobile

Au cours des trois premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires de l’activité Electronics est ressorti quasiment stable à 80,4 M€ (-0,9%), contre 81,2 M€ à la même période en 2025.

Les segments Home & Building Automation Systems (HBAS) et Industrie ont affiché une dynamique positive. La période a également été marquée par le retour à la croissance sur le marché Aéronautique & Défense, après un repli conjoncturel ponctuel en 2025 ; une tendance appelée à se poursuivre en 2026, sur ce segment porté par des tendances structurelles.

Le pôle Automobile enregistre pour sa part une baisse modérée au premier trimestre 2026, reflétant la poursuite du rééquilibrage annoncé de l'exposition de l’activité Electronics à ce marché. Sa contribution est ainsi ramenée à 40% de l’activité Electronics, contre près de 60% il y a 3 ans.

Activité Environment : forte croissance intégrant des éléments non-récurrents

Sur la période, l’activité Environment a enregistré un chiffre d’affaires de 42,4 M€, en progression de 22,0% par rapport au premier trimestre 2025.

Cette performance remarquable a été alimentée par la croissance des segments Smart Grids (réseaux d’énergie) et, surtout, Eau, en particulier à l’international ; la filiale en Espagne a bénéficié d'une vive accélération des commandes, en anticipation de l'échéance du programme PERTE au 30 juin prochain, dispositif favorisant le financement de projets de modernisation des réseaux d’infrastructures. Sur le reste de l'exercice, LACROIX n'anticipe pas le maintien d'un tel niveau de commandes en Espagne.

De son côté, l’Éclairage Public a bénéficié de la livraison ponctuelle d’une commande significative à l’international, qui a compensé au premier trimestre la tendance défavorable sur ce segment en France - appelée à se poursuivre sur l'ensemble de l'exercice 2026 en lien avec l’attentisme traditionnel en année d'élections municipales, avant la reprise attendue en 2027.

Refinancement et sécurisation des investissements à horizon du plan 2027

A fin avril, LACROIX a finalisé la mise en place d’un crédit syndiqué inaugural permettant d'allonger la maturité de sa dette et de conforter la solidité financière du Groupe.

Ce crédit syndiqué est composé d’un refinancement partiel de la dette existante de 44 M€, d’une ligne de crédit confirmée dédiée aux investissements d’un montant de 30 M€, et d’une facilité de crédit renouvelable (RCF) de 3 M€, en complément des lignes court terme existantes.

Ce financement témoigne de la confiance renouvelée des partenaires bancaires de LACROIX dans la solidité de son modèle et la pertinence de sa trajectoire stratégique.

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Confirmation de l’ensemble des objectifs financiers

À l’issue de ce solide premier trimestre, le Groupe renouvelle pour l’ensemble de l’exercice en cours son objectif de progression modérée du chiffre d’affaires. Cette évolution devrait s’appuyer sur une reprise graduelle de l’activité Electronics, soutenue par la montée en puissance du segment Aéronautique & défense, et une stabilisation de l’activité Environment, intégrant un ralentissement temporaire du marché français de l’Éclairage Public. Cette prévision reflète également la prudence imposée par les tensions croissantes en termes d’approvisionnement en composants électroniques.

Sur le plan de la rentabilité, LACROIX confirme viser un maintien de son taux de marge d’EBITDA en 2026, à 7,6%.

Le Groupe est également confiant dans la tenue de sa feuille de route à horizon 2027, adossée à une croissance résiliente et une solide génération de trésorerie.

Dans ce contexte, LACROIX confirme viser en 2027 un chiffre d’affaires compris dans une fourchette de 475 à 500 M€, assorti d’un taux de marge d’EBITDA supérieur à 8% et d’un ratio dette nette / EBITDA inférieur à 2,0 fois.

Prochain rendez-vous

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2026 : 23 juillet 2026 après Bourse

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À propos de LACROIX

LACROIX est une ETI technologique et industrielle française à l’empreinte internationale, spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipements électroniques, et la fourniture de solutions IoT industrielles fiables et sécurisés.

Entreprise familiale cotée en Bourse, LACROIX a réalisé 445 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2025. Le Groupe s’appuie sur une expertise reconnue et structure son développement autour de deux activités : Electronics et Environment.

À travers son activité Electronics, LACROIX accompagne ses clients de la conception à la fabrication de l’électronique embarquée dans leurs solutions. S’appuyant sur un réseau d’usines compétitives et complémentaires géographiquement, le Groupe dispose d’une couverture multisectorielle adressant les marchés de l’automobile, de l’industrie, des maisons et bâtiments connectés (HBAS), de l’aéronautique et de la défense, ainsi que de la santé.

Socle industriel du Groupe, l’activité Electronics figure parmi le TOP 50 mondial et le TOP 10 européen des sous-traitants électroniques.

À travers son activité Environment, LACROIX accompagne les acteurs publics et privés dans l’optimisation et la sécurisation de la gestion des réseaux d’infrastructures critiques, en proposant des solutions et services connectés et sécurisés dédiés aux réseaux d’eau, aux installations de chauffage, ventilation et climatisation (HVAC), aux réseaux d’énergie (Smart Grids) et à l’éclairage public.

LACROIX déploie une stratégie de croissance durable et long terme. Le Groupe oriente ses activités vers le développement de technologies utiles et écoconçues, destinées à répondre aux grands défis sociétaux, dans une démarche de résilience et d’impact positif.

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