Amundi: Declaration des transactions sur actions propres realisees du 4 au 8 mai 2026

Communique de Presse

Programme de rachat d’actions

Declaration des transactions sur actions propres realisees du

4 au 8 mai 2026

Paris, 11 Mai 2026 - (Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marche et Article 3(3) du règlement delegue (UE) 2016/1052 completant le reglement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de reglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'emetteur Code Identifiant de l'emetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondere moyen journalier d'acquisition des actions Marche Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-04 FR0004125920 2500 82,402540 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-04 FR0004125920 5000 82,340320 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-04 FR0004125920 1500 82,340867 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-04 FR0004125920 8000 82,345669 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-05 FR0004125920 1680 82,524107 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-05 FR0004125920 4899 82,544009 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-05 FR0004125920 1176 82,579847 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-05 FR0004125920 9000 82,579406 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-06 FR0004125920 2388 83,755151 AQEU Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-06 FR0004125920 4783 83,654662 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-06 FR0004125920 1417 83,730805 TQEX Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-06 FR0004125920 7651 83,694177 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-07 FR0004125920 7000 85,044079 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-07 FR0004125920 10000 85,041190 XPAR Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-08 FR0004125920 7000 84,113143 CCXE Amundi 96950010FL2T1TJKR531 2026-05-08 FR0004125920 10000 84,054685 XPAR TOTAL 83 994 83,547805

Les informations detaillees peuvent être consultees sur le site internet d’Amundi à l adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:

Natacha Andermahr

Tel. +33 1 76 37 86 05

natacha.andermahr@amundi.com

Corentin Henry

Tel. +33 1 76 36 26 96

corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:

Cyril Meilland, CFA

Tel. +33 1 76 32 62 67

cyril.meilland@amundi.com

Thomas Lapeyre

Tel. +33 1 76 33 70 54

thomas.lapeyre@amundi.com

Annabelle Wiriath

Tel. + 33 1 76 32 43 92

annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux1, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotés ou privés. Développée pour divers distributeurs (banques, gérants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en Bourse, Amundi gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes internationales de gestion3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de référence dans le paysage international de la gestion d’actifs.

Grâce à une présence locale forte, notamment en Europe et en Asie, les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels répartis dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024

2 Données Amundi au 31/03/2026

3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

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