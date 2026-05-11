Amundi: Declaration des transactions sur actions propres realisees du 4 au 8 mai 2026

Communique de Presse
Programme de rachat d’actions
Declaration des transactions sur actions propres realisees du
4 au 8 mai 2026
Paris, 11 Mai 2026 - (Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marche et Article 3(3) du règlement delegue (UE) 2016/1052 completant le reglement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de reglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).
|Nom de l'emetteur
|Code Identifiant de l'emetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondere moyen journalier d'acquisition des actions
|Marche
|Amundi
|96950010FL2T1TJKR531
|2026-05-04
|FR0004125920
|2500
|82,402540
|AQEU
|Amundi
|96950010FL2T1TJKR531
|2026-05-04
|FR0004125920
|5000
|82,340320
|CCXE
|Amundi
|96950010FL2T1TJKR531
|2026-05-04
|FR0004125920
|1500
|82,340867
|TQEX
|Amundi
|96950010FL2T1TJKR531
|2026-05-04
|FR0004125920
|8000
|82,345669
|XPAR
|Amundi
|96950010FL2T1TJKR531
|2026-05-05
|FR0004125920
|1680
|82,524107
|AQEU
|Amundi
|96950010FL2T1TJKR531
|2026-05-05
|FR0004125920
|4899
|82,544009
|CCXE
|Amundi
|96950010FL2T1TJKR531
|2026-05-05
|FR0004125920
|1176
|82,579847
|TQEX
|Amundi
|96950010FL2T1TJKR531
|2026-05-05
|FR0004125920
|9000
|82,579406
|XPAR
|Amundi
|96950010FL2T1TJKR531
|2026-05-06
|FR0004125920
|2388
|83,755151
|AQEU
|Amundi
|96950010FL2T1TJKR531
|2026-05-06
|FR0004125920
|4783
|83,654662
|CCXE
|Amundi
|96950010FL2T1TJKR531
|2026-05-06
|FR0004125920
|1417
|83,730805
|TQEX
|Amundi
|96950010FL2T1TJKR531
|2026-05-06
|FR0004125920
|7651
|83,694177
|XPAR
|Amundi
|96950010FL2T1TJKR531
|2026-05-07
|FR0004125920
|7000
|85,044079
|CCXE
|Amundi
|96950010FL2T1TJKR531
|2026-05-07
|FR0004125920
|10000
|85,041190
|XPAR
|Amundi
|96950010FL2T1TJKR531
|2026-05-08
|FR0004125920
|7000
|84,113143
|CCXE
|Amundi
|96950010FL2T1TJKR531
|2026-05-08
|FR0004125920
|10000
|84,054685
|XPAR
|TOTAL
|83 994
|83,547805
Les informations detaillees peuvent être consultees sur le site internet d’Amundi à l adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026
Contacts presse:
Natacha Andermahr
Tel. +33 1 76 37 86 05
natacha.andermahr@amundi.com
Corentin Henry
Tel. +33 1 76 36 26 96
corentin.henry@amundi.com
Contacts investisseurs:
Cyril Meilland, CFA
Tel. +33 1 76 32 62 67
cyril.meilland@amundi.com
Thomas Lapeyre
Tel. +33 1 76 33 70 54
thomas.lapeyre@amundi.com
Annabelle Wiriath
Tel. + 33 1 76 32 43 92
annabelle.wiriath@amundi.com
A propos d’Amundi
Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux1, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotés ou privés. Développée pour divers distributeurs (banques, gérants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en Bourse, Amundi gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.
Ses six plateformes internationales de gestion3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de référence dans le paysage international de la gestion d’actifs.
Grâce à une présence locale forte, notamment en Europe et en Asie, les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels répartis dans 34 pays.
Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
www.amundi.com
1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024
2 Données Amundi au 31/03/2026
3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)
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