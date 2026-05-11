Amundi: Declaration des transactions sur actions propres realisees du 4 au 8 mai 2026

 | Source: Amundi Amundi

Communique de Presse

Programme de rachat d’actions

Declaration des transactions sur actions propres realisees du
4 au 8 mai 2026

Paris, 11 Mai 2026 - (Article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 sur les abus de marche et Article 3(3) du règlement delegue (UE) 2016/1052 completant le reglement (UE) n° 596/2014 par des normes techniques de reglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation).

Nom de l'emetteurCode Identifiant de l'emetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondere moyen journalier d'acquisition des actionsMarche
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-04FR0004125920250082,402540AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-04FR0004125920500082,340320CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-04FR0004125920150082,340867TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-04FR0004125920800082,345669XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-05FR0004125920168082,524107AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-05FR0004125920489982,544009CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-05FR0004125920117682,579847TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-05FR0004125920900082,579406XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-06FR0004125920238883,755151AQEU
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-06FR0004125920478383,654662CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-06FR0004125920141783,730805TQEX
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-06FR0004125920765183,694177XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-07FR0004125920700085,044079CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-07FR00041259201000085,041190XPAR
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-08FR0004125920700084,113143CCXE
Amundi96950010FL2T1TJKR5312026-05-08FR00041259201000084,054685XPAR
   TOTAL83 99483,547805 

Les informations detaillees peuvent être consultees sur le site internet d’Amundi à l adresse suivante: https://legroupe.amundi.com/programme-de-rachat-2026

Contacts presse:
Natacha Andermahr 
Tel. +33 1 76 37 86 05
natacha.andermahr@amundi.com 

Corentin Henry
Tel. +33 1 76 36 26 96
corentin.henry@amundi.com

Contacts investisseurs:
Cyril Meilland, CFA
Tel. +33 1 76 32 62 67
cyril.meilland@amundi.com 

Thomas Lapeyre
Tel. +33 1 76 33 70 54
thomas.lapeyre@amundi.com 

Annabelle Wiriath
Tel. + 33 1 76 32 43 92
annabelle.wiriath@amundi.com

A propos d’Amundi

Premier gestionnaire d’actifs européen parmi les dix plus grands acteurs mondiaux1, Amundi propose à plus de 200 millions d’investisseurs une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs cotés ou privés. Développée pour divers distributeurs (banques, gérants de fortune, conseillers en gestion de patrimoine…), pour les entreprises et pour les institutionnels, cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur de l’épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole et cotée en Bourse, Amundi gère aujourd’hui près de 2 400 milliards d’euros d’encours2.

Ses six plateformes internationales de gestion3, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date en faveur de l’investissement responsable font d’Amundi un acteur de référence dans le paysage international de la gestion d’actifs.

Grâce à une présence locale forte, notamment en Europe et en Asie, les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 400 professionnels répartis dans 34 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.
www.amundi.com 

1 Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2025 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2024
2 Données Amundi au 31/03/2026
3 Paris, Londres, Dublin, Milan, Tokyo et San Antonio (via notre partenariat stratégique avec Victory Capital)

Pièce jointe


Attachments

11 05 26 - CP Déclaration hebdomadaire rachat d'actions
GlobeNewswire

Recommended Reading

 