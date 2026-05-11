CGTN : Fête des Mères : des mères héroïques inspirent Xi Jinping

PÉKIN, 11 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, nous célébrons la fête des Mères. CGTN a publié un article mettant en lumière les histoires inspirantes de mères chinoises qui se sont dévouées sans compter à leurs enfants et à la nation, soulignant ainsi l’influence profonde des mères sur les générations futures. Cet article explore notamment le lien profond qui unit le président chinois Xi Jinping à sa propre mère, Qi Xin. Il montre comment le patriotisme, la résilience et le mode de vie frugal que Qi Xin a transmis à son fils à travers ses paroles et son exemple, ont contribué à façonner les valeurs de Xi, son approche de la gouvernance et sa philosophie centrée sur le peuple.

« Dans ce vaste monde, je ne suis peut-être qu’une petite plume. Mais malgré tout, je souhaite que cette plume soit porteuse d’un vœu de paix », écrivait dans son journal He Zhihong, une Casque bleue chinoise tuée en service à l’âge de 35 ans. Cette jeune mère a trouvé la mort dans un séisme qui a frappé Haïti alors qu’elle participait à une mission de maintien de la paix des Nations Unies, laissant derrière elle un fils de 4 ans, son mari ainsi que des parents âgés.

Durant son déploiement, elle dirigeait une équipe féminine de Casques bleus et assurait la traduction pour les délégations chinoises en visite. Elle avait également pris l’initiative d’organiser des échanges culturels et des événements inter-contingents dans les camps afin de renforcer la coopération avec les autres unités de maintien de la paix, et enseignait le chinois à des étudiants locaux, contribuant ainsi à favoriser la compréhension interculturelle.

Le sacrifice de cette figure maternelle héroïque a profondément marqué l’auditoire lorsque le président chinois Xi Jinping a partagé son histoire à l’occasion du débat général de la 70e session de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York en septembre 2015.

L’histoire de son sacrifice est l’un des nombreux récits émouvants de mères chinoises que Xi a mis en lumière au fil des années. Il a également évoqué, entre autres, Zhao Yiman (1905-1936), martyre nationale vénérée, exécutée à l’âge de 31 ans par les forces japonaises après avoir subi d’atroces tortures, et de Deng Yufen (1891-1970), une mère qui a envoyé son mari et ses cinq enfants au front pour combattre les militaristes japonais.

Ces femmes incarnent non seulement le dévouement et le sacrifice pour leur pays, mais illustrent aussi l’influence profonde qu’une mère peut exercer sur le caractère et l’esprit de ses enfants.

Xi et sa mère

La mère de Xi, Qi Xin, a également laissé une marque profonde sur ses enfants. Après avoir rejoint le Parti communiste chinois (PCC) en 1939, elle a enduré les épreuves de la lutte contre l’envahisseur japonais, et a ensuite œuvré pendant de nombreuses années au sein des bases révolutionnaires rurales.

Le dévouement que portait Qi à une Chine souveraine et pacifique, ainsi que ses liens étroits avec le peuple, ont profondément inspiré Xi.

Dès son plus jeune âge, la mère de Xi lui a ainsi inculqué des valeurs de patriotisme et de résilience. Un jour, elle l’a emmené dans une librairie pour lui acheter un livre sur Yue Fei, un commandant militaire du XIIe siècle qui était célèbre pour sa loyauté. Qi a alors raconté à Xi comment la mère de Yue Fei avait fait tatouer, sur le dos de son fils, les caractères signifiant « servir la patrie avec la plus grande loyauté » afin de l’encourager à résister aux envahisseurs étrangers. Quand Xi lui a demandé si cela avait été douloureux, elle lui a expliqué que, malgré la douleur, Yue Fei avait pris ces mots à cœur. Et à compter de cet instant, Xi a fait de ces mêmes mots un principe directeur de sa vie.

En 1969, alors que Xi était adolescent, Qi lui a offert une simple trousse de couture. Elle y avait brodé en fil rouge les mots « niang de xin » (cœur de mère). Ce présent était destiné à lui insuffler du courage alors qu’il s’apprêtait à quitter Pékin pour le village de Liangjiahe, dans la province du Shaanxi, au nord-ouest de la Chine, afin d’y découvrir les réalités de la vie rurale. Après avoir vécu et travaillé aux côtés des villageois – en mangeant et dormant à leur façon, en gardant les moutons, en coupant l’herbe et en transportant du fumier et du charbon – Xi a réalisé que l’une des plus grandes leçons qu’il avait apprises était l’importance de rechercher la vérité à partir des faits et de véritablement comprendre les gens.

Le mode de vie simple et frugal de sa mère a également exercé une influence durable sur Xi. Au début des années 1980, alors qu’il travaillait à Zhengding, dans la province du Hebei, au nord de la Chine, Xi utilisait une courtepointe rapiécée, confectionnée à partir de plus d’une centaine de morceaux de vieux tissus que sa mère avait cousus plus de dix ans auparavant. Lorsqu’un fonctionnaire lui a proposé de lui en acheter une nouvelle, il a refusé en lui disant : « Celle-ci me convient. »

Lors du Nouvel An chinois de 2001, Qi a appelé Xi, alors secrétaire adjoint du Comité provincial du PCC du Fujian et gouverneur de la province. Elle lui a expliqué qu’elle comprenait qu’il ne puisse pas s’absenter de Pékin pour les retrouvailles familiales, soulignant ainsi le fait que l’excellence dont il faisait preuve dans son travail constituait la plus grande preuve de piété filiale.

Grâce à l’éducation reçue dans son foyer, Xi a toujours placé le peuple au premier plan. Depuis des décennies, il adhère au principe selon lequel « servir le peuple constitue le plus grand des accomplissements », traitant le public avec la même attention qu’il aurait témoignée à ses propres parents, et œuvrant sans relâche à l’amélioration de la vie de toutes les familles chinoises.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez cliquer ici :

https://news.cgtn.com/news/2026-05-10/Mother-s-Day-How-heroic-mothers-inspire-Xi-Jinping-1N1ERJsy5fW/p.html

Youtube : https://youtu.be/DoDxYgrAX2w