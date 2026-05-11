Fnac Darty : Ouverture le 12 mai de l’offre publique d’achat initiée par EP group

LA DIFFUSION, LA PUBLICATION OU LA DISTRIBUTION DE CE COMMUNIQUÉ DE PRESSE, EN TOUT OU EN PARTIE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, N'EST PAS AUTORISÉE AUX ÉTATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU DANS TOUT AUTRE PAYS OÙ UNE TELLE COMMUNICATION VIOLERAIT LES RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES

Ivry-sur-Seine, 11 mai 2026, 18h45 CET

OUVERTURE LE 12 MAI DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT INITIÉE PAR EP GROUP

Obtention des autorisations nécessaires à l'ouverture de l'Offre : Contrôle des investissements directs étrangers en France le 26 mars 2026 ; Contrôle des subventions étrangères par la Commission Européenne le 4 mai 2026 ;

Déclaration de conformité par l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 7 mai 2026.

Ouverture de l’Offre le 12 mai 2026.

Clôture de l’Offre attendue au S2 2026.

L'Offre visant les actions et OCEANEs en circulation de Fnac Darty annoncée par EP Group le 26 janvier 2026 a été déclarée conforme le 7 mai dernier par l'AMF, qui a apposé son visa sur la note d'information d’EP FR HOLDCO, véhicule contrôlé par EP Group et constitué pour les besoins de l’Offre, sous le numéro 26-128 et sur la note en réponse de Fnac Darty sous le numéro 26-129.

L'AMF a publié un avis annonçant l'ouverture de l'Offre le 12 mai 2026, précisant le calendrier de l’Offre et une clôture fixée après réception par l’AMF des éléments justificatifs concernant l’obtention de l’autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations. Sous réserve de l’obtention de cette autorisation, la clôture de l’Offre devrait intervenir au cours du second semestre 2026. En cas de succès, l’Offre devrait alors être réouverte pendant au moins dix jours de négociation.

EP FR HOLDCO et Fnac Darty ont mis à disposition du public leurs documents « autres informations » respectifs, détaillant les caractéristiques juridiques, financières et comptables d’EP FR HOLDCO et de Fnac Darty.

La documentation relative à l'Offre est disponible sur le site Internet de Fnac Darty dans la rubrique dédiée à l’Offre (www.fnacdarty.com/le-groupe/investisseurs/projet-doffre-publique-dachat-de-ep-group/) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).

Jacques Veyrat, Président du Conseil d’administration de Fnac Darty, a déclaré : « L’actionnaire d’EP Group est le premier actionnaire du Groupe depuis 2023 à travers Vesa Equity Investment, qu’il contrôle. Le Conseil d'administration avait accueilli favorablement l’Offre, à l'unanimité. Nous nous réjouissons que le projet ait obtenu l'ensemble des autorisations permettant désormais à l'Offre de s’ouvrir et aux actionnaires qui le souhaitent d'apporter leurs titres. »

Modalités de l’Offre

Le prix de l'Offre est de 36 € par action (dividende 2026 au titre de l’exercice 2025 attaché) et de 81,12 €1 par OCEANE.

Il est rappelé que le Conseil d'administration de Fnac Darty, sur recommandation du Comité ad hoc, a émis un avis favorable sur l'Offre détaillé dans la note en réponse de Fnac Darty.

Le cabinet Ledouble, agissant en qualité d’expert indépendant, a rendu un rapport précisant que les conditions financières de l'Offre sont équitables pour les actionnaires et les porteurs d’OCEANE de Fnac Darty.

Avertissement

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue ni une offre d’achat, ni une sollicitation pour la vente d’actions Fnac Darty, dans un quelconque pays, y compris en France. La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Fnac Darty exclut toute responsabilité en cas de violation des restrictions légales applicables par toute personne.

A propos de Fnac Darty :

Fnac Darty est un leader européen du retail omnicanal, acteur de référence dans la vente de produits d'électronique, d'électroménager, de biens culturels et de loisirs. Présent dans 15 pays, principalement en France, en Italie, en Belgique, au Portugal, en Espagne et en Suisse, il compte près de 30 000 collaborateurs et dispose d'un réseau multiformat d'environ 1 500 magasins, avec des positions fortes sur le web et un nombre croissant d'abonnés à ses services. Le Groupe a enregistré en 2025 un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards d'euros. Avec Beyond everyday, son plan stratégique à 2030, Fnac Darty poursuit son expansion en Europe et approfondit son modèle basé sur l'omnicanalité, les services et la circularité. Pour plus d’informations : www.fnacdarty.com.

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

PRESSE

Bénédicte Debusschere – Directrice Relations Médias et Influence– benedicte.debusschere@fnacdarty.com – +33 (0)6 48 56 70 71

1 En fonction d’une période d’intérêts courant du 23 mars 2026 au 7 septembre 2026, date indicative pour le règlement-livraison de la période d’acceptation initiale de l’Offre. Le prix de l’Offre par OCEANE sera ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction de la date de règlement-livraison définitive de la période d’acceptation initiale de l’Offre.

Pièce jointe