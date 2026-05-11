De jeunes leaders transmettent des compétences qui sauvent des vies aux élèves du primaire : Le programme de RCR et DEA au secondaire d’ACT en action

BRAMPTON, Ontario, 11 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des élèves leaders de l’école secondaire Jean Augustine ont initié plus de 100 élèves de 8ème année de l’école publique Eldorado à la réanimation cardiorespiratoire (RCR) et à l’utilisation d’un DEA (défibrillateur externe automatisé). L’événement a été organisé par Lindsay MacOdrum, enseignante de 8ème année à l’école publique Eldorado, et par la Fondation ACT, l’organisme caritatif national qui met gratuitement en place des programmes de formation en RCR et DEA dans les écoles secondaires de la région de Peel et partout au Canada.

Mme MacOdrum a été personnellement touchée par le pouvoir de la RCR lorsque son beau-fils, Maddox, lui a sauvé la vie. Inspirée par cette expérience, elle milite aujourd’hui avec passion pour élargir l’accès à la formation en techniques de secourisme, en commençant par les élèves de 8ème année de sa communauté scolaire.

« J’étais en bonne santé, active, et je n’aurais jamais imaginé qu’une telle chose puisse m’arriver. Puis, tout à coup, mon cœur s’est arrêté en un instant. À ce moment-là, quelqu’un a choisi d’agir. Parce qu’il connaissait la RCR, mon cœur a recommencé à battre normalement et mon cerveau fonctionne pleinement », a déclaré Lindsay MacOdrum. « Son courage ne m’a pas seulement sauvé la vie, il m’a donné plus de temps, plus de souvenirs, plus de vie. Je suis ici aujourd’hui parce qu’il savait quoi faire, et je lui en serai éternellement reconnaissante. LA RCR SAUVE DES VIES ! »

« Nous sommes extrêmement fiers de cette initiative de leadership où des élèves du secondaire transmettent des compétences de secourisme à leurs jeunes pairs du primaire », a déclaré Sandra Clarke, directrice générale de la Fondation ACT. « Il s’agit d’une merveilleuse extension du programme de RCR et DEA dans les écoles secondaires que la Fondation ACT met gratuitement en place dans toutes les écoles secondaires. Et nous félicitons Mme MacOdrum pour son rôle dans l’introduction de cette formation auprès des élèves de 8ème année. »

« Notre gouvernement reconnaît l’importance de l’accès à la RCR et aux DEA, ainsi que de la formation à leur utilisation », a déclaré Sylvia Jones, vice-première ministre et ministre de la Santé. « C’est pourquoi notre gouvernement améliore l’accès rapide à la défibrillation en soutenant le développement du premier registre de DEA de l’Ontario, afin que les personnes puissent être dirigées vers le DEA public le plus proche lorsque chaque seconde compte », a ajouté l’honorable Sylvia Jones, ministre de la Santé et vice-première ministre.

« Nous félicitons Mme MacOdrum, les élèves leaders et les élèves de 8e année pour leur engagement à sauver des vies. AstraZeneca Canada est fière de soutenir ACT dans le déploiement du programme de RCR et DEA dans les écoles secondaires de la région de Peel et partout au Canada », a déclaré Gaby Bourbara, président d’AstraZeneca Canada. « En tant que partenaire fondateur de la Fondation ACT, nous nous engageons à soutenir les personnes qui ont un impact significatif sur la santé de nos collectivités grâce à l’éducation, à la formation et aux ressources en santé. »

« Félicitations à Mme MacOdrum et à Maddox. Leur histoire rappelle avec force que la formation en RCR sauve des vies. En tant que partenaire fondateur de la Fondation ACT, AstraZeneca Canada est fière de soutenir des initiatives qui donnent aux jeunes Canadiens des compétences essentielles en matière de sauvetage. Voir des leaders du secondaire transmettre ces connaissances aux élèves du primaire démontre l’effet multiplicateur que ce programme peut avoir pour bâtir des communautés plus fortes et en meilleure santé partout au Canada », a déclaré Gaby Bourbara, président d’AstraZeneca Canada.

« Amgen est honorée d’avoir soutenu le déploiement du programme de sauvetage de la Fondation ACT dans toute la région de Peel et d’être un partenaire national de longue date de la Fondation ACT dans le domaine de la santé », a déclaré Ugur Gunaydin, vice-président et directeur général d’Amgen Canada. « Ensemble, nous continuerons d’inspirer la prochaine génération, de promouvoir l’excellence en littératie scientifique, d’aider les éducateurs à enseigner plus efficacement et d’améliorer l’accès aux ressources pour les enseignants, les élèves et la société en général. »

À ce jour, plus de 3,3 millions d’élèves de l’Ontario ont reçu une formation pour sauver des vies grâce au programme de RCR et DEA au secondaire d'ACT, et 165 000 autres élèves sont formés chaque année par leurs enseignants.

À propos de la Fondation ACT

La Fondation ACT (Advanced Coronary Treatment) est l’organisme caritatif national qui met en place gratuitement des programmes de formation en RCR et DEA dans les écoles secondaires canadiennes. La Fondation ACT établit des programmes de RCR et DEA dans les écoles secondaires, dans le cadre desquels les enseignants sont formés pour enseigner aux élèves : comment reconnaître une urgence médicale mettant la vie en danger; les questions de sécurité et la gestion d’une scène d’urgence; la RCR et l’utilisation d’un DEA; ainsi que la façon d’intervenir en cas de surdose présumée d’opioïdes, un nouvel aspect du programme. Les partenaires de la Fondation ACT engagés dans le déploiement du programme en Ontario sont le gouvernement de l’Ontario, nos partenaires nationaux en santé AstraZeneca Canada et Amgen Canada, Hydro One Inc., ainsi que de nombreux partenaires communautaires. À ce jour, 6,6 millions d’élèves ont été formés par leurs enseignants dans 1 800 écoles secondaires, et 350 000 autres élèves reçoivent cette formation chaque année. La Fondation ACT remercie sincèrement le Programme sur l’usage et les dépendances aux substances (PUDS) de Santé Canada pour sa contribution au programme de formation d’ACT sur l’intervention en cas de surdose d’opioïdes.

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