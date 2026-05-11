Le CN soumet ses commentaires au STB concernant la nouvelle demande de fusion de UP et NS

MONTRÉAL, 11 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a déposé des commentaires auprès du Surface Transportation Board (STB) démontrant que la nouvelle demande de fusion soumise par Union Pacific (UP) et Norfolk Southern (NS) ne répond toujours pas aux exigences du STB et reste donc incomplète. Le CN exhorte le STB à rejeter la nouvelle demande.

Le document déposé par le CN montre que la nouvelle demande omet toujours les renseignements nécessaires pour permettre aux organismes de réglementation et aux parties prenantes d’évaluer de façon significative les répercussions concurrentielles et opérationnelles de cet important projet de fusion. Des trois lacunes relevées par le STB lors du rejet de la première demande en janvier 2026, la nouvelle demande n’en corrige qu’une seule de manière significative, soit de fournir l’intégralité de l’entente de fusion, sans remédier aux deux autres. Les demandeurs n’ont toujours pas proposé d’améliorations concurrentielles significatives, loin de satisfaire aux exigences plus élevées du STB pour les fusions de classe I afin d’améliorer la concurrence et de répondre à la norme d’intérêt public.

Plus précisément, la nouvelle demande ne fournit toujours pas :

d’analyses complètes de la concurrence requises par la réglementation du STB;

d’informations cohérentes sur les parts de marché dans l’ensemble de la nouvelle demande;

d’identification précise des points qui passeraient de deux options de classe I à une seule, ou de trois options de classe I à deux;

d’analyses des incidences concurrentielles en aval d’une éventuelle consolidation future du secteur ferroviaire;

de demande d’autorisation de transaction importante liée au contrôle de la Terminal Railroad Association of St. Louis (TRRA).



Enfin, le CN a souligné l’insuffisance du programme Committed Gateway Pricing (CGP) proposé par les demandeurs; la seule amélioration alléguée sur le plan de la concurrence. Ce programme temporaire et très limité s’applique à moins de 1 % de la circulation ferroviaire américaine. Il exclut les principales catégories de trafic, notamment les véhicules assemblés, les envois intermodaux, les trains-blocs et tous les clients actuellement desservis par le CN, le CPKC et la plupart des chemins de fer d’intérêt local.Selon les propres experts et modélisations des demandeurs, le CGP nuira en réalité à plus d’expéditeurs qu’il n’en profitera. Il est important de noter que de nombreux expéditeurs seraient confrontés à une augmentation des coûts de transport ferroviaire en raison du programme CGP, comme le montrent les cartes jointes aux commentaires du CN.

« En janvier, le STB a donné aux demandeurs une feuille de route claire : corriger trois lacunes spécifiques et saisir l’occasion d’améliorer leur demande. Plutôt que d’effectuer le travail nécessaire, les demandeurs n’ont traité qu’une seule des trois lacunes et ont ignoré l’invitation du STB à améliorer de manière significative leur demande dans son ensemble. Plutôt que de fournir les analyses de concurrence requises, ils ont recyclé la même approche erronée que le STB avait déjà rejetée. Au lieu de soumettre la demande relative à la TRRA requise, ils ont retiré leur dépôt antérieur et l’ont remplacé par une promesse vague. Et plutôt que de proposer de véritables améliorations concurrentielles, ils ont persisté avec un programme de tarification qui nuira à plus d’expéditeurs qu’il n’en aidera, selon l’étude de leur propre expert. Il ne s’agit pas d’un effort sérieux pour se conformer aux exigences du STB; c’est un mépris pour le processus et pour les parties prenantes qui en dépendent. »

– Olivier Chouc, vice-président exécutif et chef de la direction des Affaires juridiques, CN

Le CN apprécie l’engagement du STB à mener un examen approfondi et équitable dans le cadre de cette procédure afin de protéger la concurrence ferroviaire, de soutenir des options de transport abordables pour les expéditeurs et de renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement nord-américaines. Le CN demeure convaincu que le STB exigera des demandeurs qu’ils respectent les normes prévues par son règlement et qu’il rejettera cette demande incomplète.

Énoncés prospectifs du CN

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières. Ces énoncés, de par leur caractère prospectif, impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables. Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest des États-Unis et à la côte du Golfe aux États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

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