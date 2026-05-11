Capgemini SE: Avis de publication d'un prospectus obligataire

LE PRÉSENT AVIS NE PEUT ÊTRE PUBLIÉ, COMMUNIQUÉ OU DISTRIBUÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON.

Relations Investisseurs :

Vincent Biraud

Tél. : +33 1 47 54 50 87

vincent.biraud@capgemini.com

CAPGEMINI

Société Européenne au capital de 1 359 429 368 euros

Siège social : 11 rue de Tilsitt, Paris (17ème)

330 703 844 RCS Paris

Paris, le 11 mai 2026.

Avis de publication d’un prospectus obligataire

Capgemini (Euronext Paris : CAP) annonce la publication du prospectus ayant reçu le visa numéro 26-131 de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) relatif à une émission obligataire de 800 millions d’euros avec une maturité de 7 ans et portant un coupon de 3,875 % (ISIN FR0014018BQ0).

Le prospectus est disponible sur le site Internet de la société ( www.capgemini.com ) et sur le site de l’AMF ( www.amf-france.org ).

A propos de Capgemini

Partenaire mondial de la transformation business et technologique, Capgemini intègre la puissance de l’IA pour créer de la valeur pour ses clients. Nous imaginons le futur des organisations et le rendons réel grâce à l’IA, à la technologie et à nos talents. Depuis près de 60 ans, nous sommes un groupe responsable et multiculturel, avec plus de 420 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Capgemini propose des services et des solutions de bout en bout, en mobilisant son expertise sectorielle, son écosystème de partenaires et ses compétences de pointe en stratégie, technologie, design, ingénierie et opérations. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 22,5 milliards d’euros en 2025.

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*Rendre possible, de l’idée à la réalisation

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