Le CN élargit son programme de sites de développement ferroviaire et de nouvelles possibilités de développement industriel

MONTRÉAL, 11 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui l’ajout de cinq sites industriels à son programme de sites de développement ferroviaire et la recertification de six de ses sites américains existants sur l’ensemble du réseau de la Compagnie.

Ces onze sites seront certifiés grâce au nouveau partenariat du CN avec le programme REDI Sites de la Site Selectors Guild, un cadre de certification reconnu par l’industrie et conçu pour apporter plus de rigueur, de cohérence et de crédibilité à l’évaluation de la préparation des sites industriels.

« Les décisions en expansion industrielle exigent rapidité, certitude et confiance dans les infrastructures à long terme. Le programme de sites de développement ferroviaire du CN aide les entreprises à passer plus rapidement de la sélection d’un site à l’exploitation grâce au repérage de lieux stratégiques desservis par rail dans lesquels il est possible d’investir et qui sont connectés aux marchés de l’Amérique du Nord. »

- Janet Drysdale, vice-présidente exécutive et cheffe de la direction des Affaires commerciales



« Dans le contexte actuel, la préparation est un avantage concurrentiel. Le CN mise sur cet atout pour que ses sites progressent grâce au processus de désignation des sites REDI. Cela confère à son portefeuille une rigueur, une cohérence et une crédibilité accrues. Les entreprises veulent de l’information claire et moins d’imprévus. L’examen indépendant de REDI contribue à leur apporter cette confiance. »

- Didi Caldwell, président et chef de la direction de Global Location Strategies et président du conseil d’administration de REDI Sites



Le programme de sites de développement ferroviaire du CN permet de localiser et de préqualifier les sites industriels stratégiques ayant un accès direct au réseau du CN. Les principaux critères d’évaluation des sites sont notamment le zonage, les facteurs environnementaux et la disponibilité des services publics et les infrastructures de transport. Ainsi, les risques liés à l’expansion et les délais des projets diminuent pour les entreprises et les investisseurs. Le CN collabore aussi avec des cabinets d’experts-conseils et d’ingénierie qualifiés pour soutenir le processus de certification et renforcer les efforts de marketing des sites.

Les cinq nouveaux sites soumis à la certification sont les suivants :

Michigan AMD, Genesee County (MI) – 1 400 acres

Buick City – RACER Trust, Burton (MI) – 55 acres

Carbondale Site, Jackson County (IL) – 100 acres

Leatherman Site, DeSoto County (MS) – 190 acres

Willow Glen Site, Iberville Parish (LA) – 500 acres





Les six sites desservis par rail qui seront recertifiés sont les suivants :

Enterprise Park à Fulton, Fulton (KY) – 53 acres

Complexe industriel d’Helena, Comté de Jackson (MS) – 46 acres

Parc industriel de Mattoon Prairie, Comté de Coles (IL) – 420 acres

MEC Smart Park, Cassopolis (MI) – 70 acres

Parc industriel régional NW TN, Comté d’Obion (TN) – 296 acres

Parc industriel Rialto, Covington (TN) – 146 acres





Les sites de développement ferroviaire du CN sont stratégiquement situés dans les principales régions industrielles du Canada et des États-Unis. Ils bénéficient du vaste réseau d’installations de transbordement et de distribution du CN. Cela contribue à relier les entreprises aux marchés de l’Amérique du Nord.

À propos du CN

Le CN propulse l’économie en acheminant annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord pour ses clients. Grâce à son réseau ferroviaire de près de 20 000 milles et à ses services de transport connexes, le CN relie les côtes est et ouest du Canada au Midwest aux États-Unis et à la côte du Golfe des États-Unis, contribuant au commerce durable et à la prospérité des collectivités qu’il dessert depuis 1919.

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