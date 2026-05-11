Cellectis publie ses résultats financiers du premier trimestre 2026

Phase 2 pivot évaluant lasmé-cel dans la LAL-B en rechute ou réfractaire (étude BALLI-01)

Analyse intermédiaire de phase 2 pivot attendue en Q4 2026

Dépôt de demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) prévu en 2028

Phase 1 évaluant éti-cel dans le LNH en rechute ou réfractaire (étude NATHALI-01)

L’ensemble des données de phase 1 est attendu en Q4 2026

Innovation

Présentation de données précliniques sur une approche d’édition épigénétique basée sur les TALE, (sans coupure ni modification de l'ADN) au congrès annuel de l'ASGCT

Servier (par l'intermédiaire d'Allogene) : publication de données intermédiaires issues de l'essai pivot ALPHA3 évaluant cema-cel (n=24)

Le taux de négativité de la maladie résiduelle minimale (MRD) s’élève à 58,3 % dans le bras cema-cel, contre seulement 16,7 % dans le groupe d’observation

Profil de sécurité favorable : aucun cas de syndrome de relargage des cytokines (CRS), de neurotoxicité (ICANS), de réaction du greffon contre l'hôte (GvHD) ou d'événement indésirable grave lié au traitement n'a été observé

La fin du recrutement est prévue pour la fin de l'année 2027, avec une analyse intermédiaire de la survie sans événement (EFS) à la mi-2027 et une analyse principale à la mi-2028.

Trésorerie, équivalents de trésorerie et dépôts à terme de 188 millions de dollars au 31 mars 20261 ; projection de trésorerie jusqu’à Q4 2027.

NEW YORK, 11 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cellectis (Euronext Growth : ALCLS ; Nasdaq : CLLS), société de biotechnologie de stade clinique, qui utilise sa plateforme pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies innovantes pour le traitement de maladies graves, présente aujourd’hui ses résultats pour le premier trimestre 2026 se terminant le 31 mars 2026 et une mise à jour de ses activités.

« Les données intermédiaires de l'essai pivot publiées par Allogene concernant cema-cel, un produit initialement développé par Cellectis sous le nom d'UCART19, valident notre vision selon laquelle la thérapie cellulaire allogénique pourrait offrir des résultats prometteurs aux patients atteints de cancer. Nous pensons que cette approche a le potentiel d’élargir considérablement l’accès aux thérapies CAR-T, bien au-delà de ce que les thérapies autologues peuvent offrir aujourd’hui », a déclaré le docteur André Choulika, cofondateur et directeur général de Cellectis. « À l’approche du quatrième trimestre 2026, avec des données intermédiaires de l’essai pivot de phase 2 attendues pour lasmé-cel dans la LAL-B en rechute ou réfractaire, ainsi que l’ensemble des données de phase 1 pour éti-cel dans le LNH en rechute ou réfractaire, Cellectis approche d’un tournant de son histoire. Nous sommes impatients de franchir les prochaines étapes qui s'annoncent. »

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1 Au 31 mars 2026, la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les dépôts à terme incluent les comptes de trésorerie bloquée de 2,3 millions de dollars classés en actifs financiers courants et non courants, ainsi que les dépôts à terme de 150,6 millions de dollars classés en actifs financiers courants.

Portefeuille de CAR-T allogéniques

Lasmé-cel dans la leucémie lymphoblastique aigüe à cellules B (LAL-B) en rechute ou réfractaire - BALLI-01

Phase 2 pivot de l'essai BALLI-01 en cours.

Données clés de la phase 1 :

100 % de taux de réponse globale (ORR) dans la population cible de phase 2.

83 % d’ORR à la dose recommandée de phase 2 (RP2D).

Dans la population cible de phase 2 : tous les patients sont devenus éligibles à une greffe.

Faible incidence du syndrome de relargage des cytokines (CRS) et du syndrome de neurotoxicité associée aux cellules effectrices immunitaires (ICANS) de grade ≥ 3, s'établissant respectivement à 2,5 % et 5 %.

14,8 mois de survie globale (OS) médiane chez les patients ayant obtenu une rémission complète sans maladie résiduelle minimale (MRD) avec récupération hématologique incomplète (CR/CRi)

La première analyse intermédiaire de l'étude pivot de phase 2 BALLI-01 est attendue au quatrième trimestre 2026 (n=40). Cellectis prévoit de déposer une demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA) en 2028.

Éti-cel dans le lymphome non hodgkinien (LNH) en rechute ou réfractaire – NATHALI-01

Phase 1 de l'essai NATHALI-01 en cours.

Principaux points à retenir des données préliminaires de phase 1 :

Au niveau de dose actuel, un taux d’ORR de 88 % et un taux de réponse complète (CR) de 63 % après au moins 2 lignes de traitement antérieures.

93 % des patients avaient déjà reçu un traitement par CAR-T anti-CD19.

Cellectis prévoit de présenter l'ensemble des données de phase 1 au quatrième trimestre 2026, incluant les résultats des cohortes combinant le traitement à l’interleukine-2 (IL-2) à faible dose.

Plateforme d'édition épigénétique basée sur les TALE pour éteindre des gènes sans modifier l'ADN

Le 27 avril 2026, Cellectis a annoncé de nouvelles recherches sur une approche d'édition épigénétique basée sur les TALE, qui ne coupe pas et ne modifie pas de manière permanente la séquence d'ADN, une alternative potentiellement plus sûre pour l'édition du génome, lors de la réunion annuelle de l'American Society of Gene and Cell Therapy (ASGCT), qui se tient du 11 au 15 mai 2026.

Points clés :

Cellectis a développé les TALEM (Transcription Activator-Like Effector-based Epigenetic Modulators), des protéines de fusion synthétiques conçues pour cibler précisément des loci génomiques afin d'activer ou de désactiver des gènes par édition épigénétique, sans couper ni modifier de façon permanente la séquence d'ADN. Grâce à un système de criblage à haut débit capable d'assembler et de tester rapidement des centaines de candidats TALEM, Cellectis a démontré une extinction génique stable supérieure à 90 % sur deux cibles distinctes : un gène fortement exprimé dans les cellules hépatiques et un gène impliqué dans l'épuisement des lymphocytes T, un défi majeur en immunothérapie oncologique.

L'abstract est désormais disponible sur le site de l'ASGCT. Le poster sera consultable sur le site internet de Cellectis le 13 mai 2026 à 17h00, heure de New York.

Partenariats

AstraZeneca : accord de recherche et de collaboration

Les activités continuent conformément à l'accord de recherche et de collaboration avec AstraZeneca. Ce partenariat tire parti de l'expertise de Cellectis en édition de génome et de ses capacités de production pour développer jusqu'à 10 nouveaux produits de thérapie cellulaire et génique dans des domaines à forts besoins médicaux, tels que l'oncologie, l'immunologie et les maladies génétiques rares.

Servier (via son sous-licencié Allogene) - CAR-T anti-CD19

Cema-cel est un produit candidat concédé en licence à Servier en vertu de l’accord de licence, de développement et de commercialisation conclu entre les Laboratoires Servier et l’Institut de Recherches Internationales Servier (« Servier ») et Cellectis (l’« accord Servier ») et sous-licencié par Servier à Allogene sur certains territoires.

Le 13 avril 2026, Cellectis a mis en évidence les données issues de l’essai pivot ALPHA3, annoncées par Allogene. L’essai est sponsorisé par Allogene et évalue cema-cel en consolidation de première ligne pour le lymphome à grandes cellules B (LBCL). Cema-cel est dérivé d'UCART19, un produit candidat initialement développé par Cellectis.

Données principales soulignées par Allogene :

L'analyse de futilité (n=24) a montré que 58,3 % des patients du groupe traité avec cema-cel ont atteint une MRD-négative, contre 16,7 % dans le groupe d'observation, soit une différence absolue de 41,6 %. Allogene a rapporté que, selon les données de référence de la littérature, un écart de 25 à 30 % dans la clairance de la MRD pourrait se traduire par un bénéfice clinique significatif au terme de l’étude.

Le traitement avec cema-cel a été généralement bien toléré, la plupart des patients (10/12) ayant été pris en charge en ambulatoire après la perfusion. Il n’y a eu aucun cas de CRS, d’ICANS, de maladie du greffon contre l'hôte (GvHD), d'événements indésirables graves et aucune hospitalisation liée à des événements indésirables dus au traitement.

Allogene a annoncé que le recrutement pour l'étude devrait être achevé d'ici la fin de l’année 2027. Allogene prévoit une analyse intermédiaire de la survie sans événement (EFS) mi-2027 et l'analyse principale de l'EFS mi-2028. Si ces résultats s'avèrent positifs, Allogene a indiqué qu’ils pourraient supporter une demande d'autorisation de mise sur le marché (BLA).

En vertu de l'accord avec Servier, Cellectis est éligible à recevoir un montant maximal de 340 millions de dollars au titre des jalons de développement et de vente, ainsi qu'à des redevances à deux chiffres sur les ventes des produits CD19 sous licence, y compris cema-cel développé dans le LBCL.

Iovance

En mai 2026, Iovance a annoncé qu’un essai de phase 1/2, IOV-GM1-201, est en cours de recrutement pour évaluer l'IOV-4001, une thérapie TIL à inactivation du gène PD-1, chez des patients précédemment traités pour un mélanome avancé ou un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC).

Événements postérieurs :

Le 20 avril 2026, Life Technologies Corporation (« LTC »), une filiale de Thermo Fisher, a prétendu résilier des accords de licence conclus entre LTC et Cellectis en 2014, lesquels accordent à Cellectis des droits non exclusifs au titre de certains brevets, à savoir Halle Patent Therapeutic License, Halle Patent Research License ainsi que GeneArt and Seamless Cloning Patent Therapeutic License (les « Accords LTC »). Cette prétendue résiliation fait suite aux allégations de TFS selon lesquelles nous n’aurions pas respecté nos obligations au titre des Accords LTC, comme précédemment indiqué. Simultanément, LTC a engagé une procédure d’arbitrage devant l’American Arbitration Association, désignant Cellectis S.A. et Cellectis Bioresearch, Inc. comme défenderesses. La demande d’arbitrage de LTC allègue que Cellectis a violé les Accords LTC, en sous-payant des redevances de sous-licence et plus généralement en ne respectant pas nos obligations au titre des Accords LTC. Selon nous, cette résiliation est invalide et les demandes formulées par LTC dans le cadre de cette procédure d’arbitrage sont dénuées de fondement.

Résultats financiers

Trésorerie : Au 31 mars 2026, Cellectis disposait de 188 millions de dollars de trésorerie consolidée, d'équivalents de trésorerie, de comptes de trésorerie bloquée et de dépôts à terme classés comme actifs financiers courants. La Société estime que sa trésorerie, ses équivalents de trésorerie et ses dépôts à terme seront suffisants pour financer ses activités jusqu'au quatrième trimestre 2027.

Ce montant est à comparer à 211 millions de dollars de trésorerie consolidée, équivalents de trésorerie, comptes de trésorerie bloquée et dépôts à terme classés comme actifs financiers courants au 31 décembre 2025. Cette diminution de 23 millions de dollars s’explique principalement par 13,0 millions de dollars d’encaissements provenant de nos clients et par 2,9 millions de dollars d'intérêts reçus provenant de nos placements financiers et d’équivalents de trésorerie, compensés par les paiements versés aux fournisseurs à hauteur de 14,5 millions de dollars à ses fournisseurs, les paiements liés à la masse salariale (salaires, primes et charges sociales) s’élevant à 18,6 millions de dollars, le paiement de dettes de loyers pour un total de 3,4 millions de dollars, le remboursement du Prêt Garanti par l’État (PGE) pour un montant de 1,4 million de dollars, et l’acquisition d’immobilisations pour 0,3 million de dollars.

Nous prévoyons actuellement de concentrer nos dépenses de trésorerie chez Cellectis dans le soutien au développement de notre portefeuille de produits candidats, y compris les dépenses de fabrication et de développement clinique liées à lasmé-cel, éti-cel et à de nouveaux produits candidats potentiels, et d’exploiter nos capacités de production de pointe à Paris (France) et à Raleigh (Caroline du Nord, États-Unis).

Chiffre d’affaires et autres revenus : Le chiffre d’affaires et les autres revenus consolidés se sont élevés à 7,5 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 mars 2026, contre 12,0 millions de dollars pour la même période en 2025. Cette diminution de 4,5 millions de dollars entre les trimestres clos les 31 mars 2025 et 2026 est principalement due à une baisse de 4,9 millions de dollars du chiffre d’affaires liée à l’évolution des activités réalisées au titre de l’accord de recherche et de collaboration (JRCA) conclu avec AstraZeneca.

Frais de recherche et développement : Les frais de recherche et développement consolidés se sont élevés à 27,2 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 mars 2026, contre 21,9 millions de dollars pour la même période en 2025. Cette hausse de 5,3 millions de dollars est principalement due à une augmentation de 3,6 millions de dollars des frais de personnel et de 2,0 millions des achats et charges externes.

Frais administratifs et commerciaux : Les frais administratifs et commerciaux consolidés se sont élevés à 5,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 mars 2026, contre 4,7 millions de dollars pour la même période en 2025. La hausse de 0,9 million de dollars est principalement due à une augmentation de 0,4 million de dollars des charges liées aux rémunérations fondées sur les actions et des charges sociales afférentes, ainsi qu’à une hausse de 0,4 million de dollars des achats et autres dépenses.

Résultat financier : Le gain financier net consolidé était de 7,4 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 mars 2026, à comparer à une perte financière nette de 3,9 millions de dollars pour les trois mois clos le 31 mars 2025. Cette hausse de 11,4 millions de dollars du résultat financier net reflète une augmentation de 5,6 millions de dollars des produits financiers et une diminution de 5,8 millions de dollars des charges financières.

La hausse des produits financiers est principalement attribuable à (i) une augmentation de 4,5 millions de dollars des gains sans effet de trésorerie liés aux réévaluations à la juste valeur, principalement expliquée par un gain de 6,5 millions de dollars résultant de l’évaluation à la juste valeur des bons de souscription des tranches A, B et C de la BEI au cours des trois mois clos le 31 mars 2026, contre un gain de 1,8 million de dollars pour les trois mois clos le 31 mars 2025, (ii) une hausse des gains de change de 2,0 millions, partiellement compensée par (iii) une diminution de 1,1 million de dollars des revenus provenant de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des actifs financiers.

La baisse des charges financières résulte principalement (i) d’une diminution de 6,5 millions des pertes de change, partiellement compensée par (ii) une augmentation de 0,2 million des intérêts sur les passifs financiers.

Résultat net (perte) attribuable aux actionnaires de Cellectis : La perte nette consolidée attribuable aux actionnaires de Cellectis s'est élevée à 17,8 millions de dollars (soit une perte de 0,18 dollar par action) pour les trois mois clos le 31 mars 2026, contre une perte nette de 18,1 millions de dollars (soit une perte de 0,18 dollar par action) pour les trois mois clos le 31 mars 2025. La baisse du résultat net consolidé de 0,4 million de dollars s'explique principalement par (i) l’amélioration du résultat financier de 11,4 millions de dollars, évoluant d’une perte financière nette de 3,9 millions de dollars au 31 mars 2025 à un résultat financier net positif de 7,4 millions de dollars au 31 mars 2026, partiellement compensée par (ii) une hausse de 11,0 millions de dollars de la perte opérationnelle.

Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis : La perte nette consolidée ajustée attribuable aux actionnaires de Cellectis était de 16,1 millions de dollars (soit une perte de 0,16 dollar par action) pour les trois mois clos le 31 mars 2026, contre une perte nette de 17,2 millions de dollars (soit un profit de 0,17 dollar par action) pour les trois mois clos le 31 mars 2025.

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés pour les trois mois clos le 31 mars 2026 ont été préparés conformément à la norme comptable internationale IAS 34, Information financière intermédiaire, telle que publiée par l'International Accounting Standards Board (« IASB »), et doivent être lus conjointement avec les derniers états financiers consolidés annuels du groupe relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Veuillez consulter la « Note concernant l’utilisation de mesures financières non-IFRS » pour le rapprochement du résultat net (perte) GAAP attribuable aux actionnaires de Cellectis avec le résultat net (perte) ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis.

CELLECTIS S.A.

BILAN CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ NON-AUDITÉ

(en milliers de dollars) A la date du 31-déc-25 31-mars-26 ACTIF Actifs non courants Immobilisations incorporelles 535 221 Immobilisations corporelles 38,788 37,401 Droits d'utilisation 23,658 20,526 Actifs financiers non courants 5,088 4,820 Autres actifs non courants 20,025 21,286 Impôts différés actifs 382 382 Total actifs non courants 88,476 84,637 Actifs courants Clients et comptes rattachés 14,398 5,151 Subventions à recevoir 7,800 7,594 Autres actifs courants 5,383 6,142 Actifs financiers courants, trésorerie et équivalents de trésorerie 208,663 185,663 Total actifs courants 236,244 204,550 TOTAL DE L'ACTIF 324,720 289,187 PASSIF Capitaux propres Capital social 5,903 5,918 Primes d'émission 437,445 439,137 Ecarts de conversion (33,316 ) (33,197 ) Réserves (déficit) (266,538 ) (334,174 ) Résultat net (67,593 ) (17,765 ) Total capitaux propres 75,901 59,920 Passifs non courants Emprunts et dettes financières non courants 74,013 67,498 Dettes de loyers non courantes 27,725 25,947 Provisions non courantes 1,329 1,324 Total passifs non courants 103,067 94,770 Passifs courants Passifs courants financiers 10,460 8,904 Dettes de loyers courantes 7,701 6,255 Fournisseurs et comptes rattachés 17,277 17,090 Revenus différés et passifs sur contrat 96,803 93,062 Provisions courantes 1,169 965 Autres passifs courants 12,342 8,220 Total passifs courants 145,752 134,497 TOTAL DU PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 324,720 289,187

CELLECTIS S.A

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ INTERMÉDIAIRE RÉSUMÉ NON-AUDITÉ

(en milliers de dollars, à l'exception des actions et données par action)

Pour le trimestre clos le 31 mars, 2025 2026 Chiffre d'affaires et autres revenus Chiffre d'affaires 10,655 5,777 Autres revenus 1,373 1,771 Total chiffre d'affaires et autres revenus 12,029 7,548 Charges opérationnelles Frais de recherche et développement (21,932 ) (27,188 ) Frais administratifs et commerciaux (4,702 ) (5,590 ) Autres produits et charges opérationnels 426 63 Total charges et autres produits opérationnels (26,208 ) (32,715 ) Perte opérationnelle (14,179 ) (25,167 ) Résultat financier net (3,948 ) 7,449 Impôt sur les bénéfices 0 (46 ) Pertte nette de la période (18,128 ) (17,765 ) Perte nette, part du Groupe de base et diluée par action ($/action) (0.18 ) (0.18 ) Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires Base et dilué 100,156,559 100,527,276

Note relative à l'utilisation de mesures financières non IFRS

Dans ce communiqué de presse, Cellectis S.A. présente un résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis qui n’est pas un agrégat défini par les normes comptables IFRS®. Nous avons inclus dans ce communiqué de presse une réconciliation de cet agrégat avec le résultat attribuable aux actionnaires de Cellectis, élément le plus comparable calculé en accord avec les normes comptables IFRS. Ce résultat ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis exclut les charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie. Nous estimons que cet agrégat financier, quand il est comparé avec les états financiers IFRS, peut améliorer la compréhension globale de la performance financière de Cellectis. De plus, notre direction suit les opérations de la société et organise ses activités, en utilisant entre autres, cet agrégat financier. En particulier, nous pensons que l’élimination des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie du résultat attribuable aux actionnaires de Cellectis peut donner une information utile sur la comparaison d’une période à une autre des activités de Cellectis. Notre utilisation de ce résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis est limitée à une utilisation analytique et ne devrait pas être considérée seule ou être substituée à l’analyse de nos résultats financiers présentés conformément aux normes comptables IFRS. Certaines de ces limitations sont : (a) d’autres sociétés, incluant des sociétés dans nos industries qui bénéficient des mêmes types de rémunérations fondées sur des actions, pourraient adresser l’impact des charges liées aux rémunérations fondées sur des actions sans impact sur la trésorerie d’une façon différente, et (b) d’autres sociétés pourraient communiquer un résultat net ajusté attribuable aux actionnaires ou d’autres agrégats similaires mais calculés de façon différente, ce qui réduirait leur utilité pour des besoins comparatifs. Au regard de l’ensemble de ces limitations, vous devriez considérer le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de Cellectis au même titre que nos résultats financiers IFRS, y compris le résultat attribuable aux actionnaires de Cellectis.

CELLECTIS S.A

RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET IFRS ET NON IFRS NON-AUDITÉ

(en milliers de dollars, à l'exception des données par action)

Pour le trimestre clos le 31 mars, 2025 2026 Perte nette, part du Groupe (en milliers de dollars) (18,128 ) (17,765 ) Ajustement: Instruments de rémunération en actions sans impact sur la trésorerie, part du Groupe 976 1,663 Résultat net ajusté, part du Groupe (en milliers de dollars) (17,152 ) (16,102 ) Résultat net ajusté, part du Groupe, de base et dilué par action ($/action) (0.17 ) (0.16 ) Moyenne pondérée des actions ordinaires, de base et dilué (unités) 100,156,559 100,527,276

À propos de Cellectis

Cellectis est une société de biotechnologie au stade clinique, qui utilise sa plateforme pionnière d'édition de génome pour développer des thérapies cellulaires et géniques innovantes pour le traitement de maladies graves. Cellectis développe les premiers produits thérapeutiques d’immunothérapies allogéniques fondées sur des cellules CAR-T, inventant le concept de cellules CAR T ingéniérées sur étagère et prêtes à l’emploi pour le traitement de patients atteints de cancer, et une plateforme de développement de thérapies géniques dans d’autres indications thérapeutiques. Grâce à ses capacités de production entièrement internalisées, Cellectis est l'une des rares sociétés dans l’édition du génome à contrôler la chaîne de valeur de la thérapie cellulaire et génique de bout en bout.

Le siège social de Cellectis est situé à Paris. Cellectis est également implantée à New York et à Raleigh aux États-Unis. Cellectis est cotée sur le marché Euronext Growth (code : ALCLS) ainsi que sur le Nasdaq Global Market (code : CLLS). Pour en savoir plus, visitez notre site internet : www.cellectis.com et suivez Cellectis sur LinkedIn et X.

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par des mots tels que « attendu », « devrait », « estime », « pensons », « peut », « potentiel », « potentiellement », « prévoit », « prévue », « prévoyons », ou la forme négative de ces expressions et d'autres expressions similaires. Ces déclarations prospectives, qui sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles de notre direction et sur les informations dont elle dispose actuellement, incluant les informations fournies ou rendues publiques par nos partenaires licenciés. Ces déclarations prospectives comprennent des déclarations concernant le potentiel des phases 2 de BALLI-01 et de ALPHA3 à devenir des phases d'enregistrement ,l'avancement, le calendrier et les progrès des essais cliniques (y compris en ce qui concerne le recrutement et le suivi des patients), le calendrier prévu pour les présentation des données cliniques, les étapes réglementaires, et le dépôt des demandes réglementaires (y compris, sans limitation, la date de dépôt de la demande d'autorisation de mise sur le marché), la suffisance des liquidités pour financer nos opérations, les bénéfices potentiels de nos produits candidats et technologies, les résultats de nos accord de collaborations, incluant ceux avec AstraZeneca, Servier, Allogene et Iovance, les résultats de la dispute avec Life Technologies Corporation (« LTC ») et de l’arbitrage initié par LTC contre nous, et la situation financière de Cellectis. Ces déclarations prospectives sont faites à la lumière des informations dont nous disposons actuellement et sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, notamment en ce qui concerne les risques importants liés au développement de produits biopharmaceutiques candidats. Parmi ceux-ci figurent les risques importants que les données de phase 1 de BALLI-01 et les données intermédiaires de la phase 2 de ALPHA3 ne soient pas validées par les données issues des phases ultérieures des essais cliniques et que notre produit candidat et ceux de nos licenciés ne reçoive pas l'autorisation réglementaire pour sa commercialisation. Il convient d'interpréter avec une prudence particulière les résultats des études de phase 1, les données intermédiaires, et les résultats portant sur un petit nombre de patients, car ils ne doivent pas être considérés comme prédictifs des résultats futurs. S’agissant de notre horizon de trésorerie, nos plans opérationnels, y compris nos plans de développement de produits, pourraient évoluer en fonction de divers facteurs, dont certains nous sont actuellement inconnus. En outre, de nombreux autres facteurs importants, notamment ceux décrits dans notre rapport annuel sur le formulaire 20-F tel que modifié et dans notre rapport financier annuel (y compris le rapport de gestion) pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 et les documents déposés ultérieurement par Cellectis auprès de la Securities Exchange Commission, disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse www.sec.gov, ainsi que d'autres risques et incertitudes connus et inconnus, peuvent avoir un effet défavorable sur ces déclarations prospectives et faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Sauf si la loi l'exige, nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives, même si de nouvelles informations deviennent disponibles à l'avenir.

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Contacts média :

Pascalyne Wilson, Director, Communications, +33 (0)7 76 99 14 33, media@cellectis.com

Patricia Sosa Navarro, Chief of Staff to the CEO, +33 (0)7 76 77 46 93,

Contact pour les relations avec les investisseurs :

Arthur Stril, Chief Financial Officer & Chief Business Officer, investors@cellectis.com

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