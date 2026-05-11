Partenaires Ninepoint LP annonce sa proposition de modifier le Fonds de cannabis et de santé alternative Ninepoint ainsi que le Fonds indiciel d’actions américaines avantage risque Ninepoint

TORONTO, 11 mai 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Partenaires Ninepoint ») a annoncé aujourd’hui que, sous réserve de l’approbation des porteurs de parts, elle propose de modifier les objectifs de placement (les « Modifications des objectifs de placement ») du Fonds de cannabis et de santé alternative Ninepoint et du Fonds indiciel d’actions américaines avantage risque Ninepoint (individuellement, un « Fonds » et collectivement, les « Fonds »).

Partenaires Ninepoint propose de modifier l’objectif de placement du Fonds de cannabis et de santé alternative Ninepoint afin d’offrir aux porteurs de titres des distributions mensuelles élevées en espèces et la possibilité d’une plus-value du capital en effectuant des placements principalement dans un portefeuille de fonds négociés en bourse gérés par Partenaires Ninepoint qui (i) effectue des placements dans des titres de participation individuels et (ii) met en œuvre des stratégies d’options d’achat couvertes. Si les porteurs de parts approuvent la modification, il est prévu que :

Le nom du Fonds devienne « Fonds Ninepoint HighShares canadien amélioré »;

Les stratégies de placement du Fonds seront ajustées afin de mettre en œuvre le nouvel objectif de placement;

Faircourt Asset Management Inc. ne sera plus le sous-conseiller du Fonds;

Le niveau de risque du Fonds passera d’élevé à moyen; et

Les frais de gestion seront réduits comme suit :





Frais de gestion actuels Frais de gestion proposés Série A : 2,25 %



Série F : 1,25 %



Série I : négocié par le porteur de titres (jusqu’à un maximum de 2,25 %)



Série D : 1,25 % Série A : 1,30 %



Série F : 0,30 %



Série I : négocié par le porteur de titres (jusqu’à un maximum de 1,30 %)



Série D : 0,30 %



Partenaires Ninepoint propose de modifier l’objectif de placement du Fonds indiciel d’actions américaines avantage risque Ninepoint afin d’offrir aux porteurs de parts un revenu et une appréciation du capital à long terme, principalement en souscrivant des options de vente sur des titres de participation, des indices et des fonds négociés en bourse afin de percevoir des primes, en effectuant des placements directement dans des titres de participation ou des fonds négociés en bourse et en souscrivant des options d’achat sur ces titres. Si les porteurs de parts approuvent la modification, il est prévu que :

Le nom du Fonds devienne « Fonds mondial à rendement supérieur Ninepoint »; et

Les stratégies de placement du Fonds seront ajustées afin de mettre en œuvre le nouvel objectif de placement.





Partenaires Ninepoint demandera l’approbation des porteurs de parts du Fonds concernant les Modifications des objectifs de placement proposées lors d’assemblées extraordinaires qui se tiendront simultanément aux alentours du 29 juin 2026. Les détails des Modifications des objectifs de placement seront envoyés aux investisseurs des Fonds qui ont le droit de vote. Si l’approbation requise est obtenue, les modifications devraient être mises en œuvre après l’assemblée qui aura lieu aux alentours du 6 juillet 2026.

À propos de Partenaires Ninepoint LP

Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 8 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des actions, des titres à revenu fixe, des revenus alternatifs, des actifs réels, des devises et des actifs numériques. Groupe des actifs numériques Ninepoint est une division de Ninepoint.

Pour obtenir plus de renseignements sur la société Partenaires Ninepoint LP, veuillez visiter le site www.ninepoint.com/fr ou communiquer avec nous par téléphone au 416 943-6707 ou 866 299-9906, ou par courriel à l’adresse invest@ninepoint.com.

Énoncés à caractère prévisionnel

Le présent communiqué de presse contient des « renseignements prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables au Canada (les « déclarations prospectives »). Souvent, mais pas toujours, les déclarations prospectives peuvent être relevées par l’utilisation de mots tels que « planifie », « s’attend », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévoit », « a l’intention », « anticipe », ou « croit » ou des variations (y compris des variations négatives) de ces mots et phrases, ou indiquent que certaines actions, certains événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient » ou « seront pris », « se produiront » ou « seront atteints ». Les déclarations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les rendements ou les réalisations réels de Partenaires Ninepoint LP soient sensiblement différents des résultats, des rendements ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont faites à la date du présent communiqué de presse et Partenaires Ninepoint LP décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements ou de résultats futurs ou autres. Rien ne garantit que les déclarations prospectives se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations. Partenaires Ninepoint LP ne s’engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives si les circonstances, les estimations ou les opinions de la direction devaient changer, sauf si la législation sur les valeurs mobilières l’exige. En conséquence, le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive aux déclarations prévisionnelles.

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nross@ninepoint.com