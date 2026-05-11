The Retail Marketeers und PDI Technologies geben die Preisträgerinnen der „European Female Leaders in Convenience Awards 2026“ bekannt

HAMBURG, Deutschland, May 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Retail Marketeers haben heute die Preisträgerinnen des Jahres 2026 der „European Female Leaders in Convenience Awards“ bekannt gegeben, einer Auszeichnung, die zum zweiten Mal in Folge von PDI Technologies verliehen wird. Mit den Auszeichnungen werden sechs herausragende Frauen gewürdigt, deren Führungsstärke, Innovationskraft und strategische Weitsicht die Zukunft des europäischen Convenience-Einzelhandels und der Mobilität prägen.

Aufbauend auf der ersten Ausgabe im Jahr 2025 rücken die „European Female Leaders in Convenience Awards“ weiterhin erfolgreiche Führungskräfte ins Rampenlicht und stärken die Sichtbarkeit von Frauen in Führungspositionen. Diese agieren in einer sich schnell wandelnden Branchenlandschaft, die von der Energiewende, der digitalen Transformation und sich verändernden Verbrauchererwartungen geprägt ist.

Die Preisträgerinnen wurden von einem Nominierungsausschuss und einer Jury unter dem Vorsitz von Christian Warning, Inhaber und Geschäftsführer von The Retail Marketeers, sowie Dawn Desai, EVP & GM, International bei PDI Technologies, ausgewählt.

„Frauen spielen seit langem eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung unserer Branche, und mit diesen Auszeichnungen soll sichergestellt werden, dass ihre Führungsrolle und ihr Einfluss voll und ganz gewürdigt werden“, sagte Warning. „Aufbauend auf der ersten Preisverleihung im Jahr 2025 zeigt die diesjährige Gruppe sowohl die Bandbreite als auch die Vielfalt weiblicher Führungskräfte in ganz Europa. Ihre Erfahrung, ihre Vision und ihr Engagement sind von unschätzbarem Wert, während sich die Bereiche Convenience und Mobilität ständig weiterentwickeln und die nächste Generation von Führungskräften inspirieren.“

Die Preisträgerinnen der „European Female Leaders in Convenience Awards 2026“ sind:

Agnieszka Bobrukiewicz, Mitglied des Vorstands der ORLEN Unipetrol-Gruppe, zuständig für den Einzelhandel in der Tschechischen Republik, Ungarn, der Slowakei und Österreich, sowie Geschäftsführerin für den Nicht-Kraftstoff-Bereich der ORLEN-Gruppe

Alicia Cruzado Lopez, Senior Manager, Franchise Development and New Business, Repsol

Louise Eckford, Head of Transformation, Property & Programmes für Channels & Hospitality bei Marks and Spencer

Judy Glover, Head of European Merchandising, Circle K Europe

Zsuzsa Hordai, Head of Strategic Projects, SPAR International

Anna Wallenberg, CEO, Reitan Convenience Sweden





Die Preisträgerinnen des Jahres 2026 bilden zusammen einen vielfältigen -Querschnitt der führenden europäischen Unternehmen aus den Bereichen Convenience und Mobilität, wobei jede einzelne in einer Zeit tiefgreifender Branchenveränderungen einen messbaren Einfluss auf Märkte, Geschäftsformate und Kundenerlebnisse ausübt.

„Unsere Branche ist stärker und widerstandsfähiger dank der Menschen, die sie leiten“, sagte Desai. „Diese Preisträgerinnen zeigen, wie moderne Führung aussieht, indem sie strategisches Gespür, operative Exzellenz und ein tiefes Engagement für ihre Teams und Kunden miteinander verbinden. Wir sind stolz darauf, ein Programm zu unterstützen, das Frauen würdigt und fördert, welche die Zukunft des Convenience- und Mobilitätshandels in ganz Europa mitgestalten.“

Um mehr über alle Preisträgerinnen der „European Female Leaders in Convenience Awards 2026“ und ihre Erfolge auf den vielfältigen Märkten Europas zu erfahren, besuchen Sie die Website von The Retail Marketeers. Im Rahmen der UNITI Expo 2026 in Stuttgart sind Besucherinnen und Besucher herzlich eingeladen, am Mittwoch, dem 20. Mai 2026, am Stand von PDI Technologies (Halle 5, Stand 5B21) vorbeizuschauen, wo ein informeller Empfang mit kleinen Snacks und Getränken stattfindet. Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, mehr über das Programm „European Female Leaders in Convenience Awards“ zu erfahren, Einblicke in die PDI-Lösungen für den europäischen Markt zu gewinnen und sich in ungezwungener Atmosphäre mit dem PDI-Team, Kunden und Branchenkollegen auszutauschen, die an der Messe teilnehmen.

Später in diesem Jahr, am 11. November 2026, werden The Retail Marketeers und PDI gemeinsam mit weiteren hochrangigen Branchenvertretern die Preisträgerinnen der „2026 European Female Leaders in Convenience Awards“ feiern. Die Preisverleihung findet im Rahmen der „The Retail Marketeers Convenience Leaders Convention“ in Hamburg statt – dem jährlichen Treffen internationaler Führungskräfte aus der europäischen Kraftstoff- und Convenience-Branche. Erfahren Sie mehr über die Convenience Leaders Convention.

Über die Preisverleihung der „European Female Leaders in Convenience Awards“ von The Retail Marketeers

Im Rahmen der „Convenience Leaders Convention“ von The Retail Marketeers findet am 11. November 2026 eine Preisverleihung statt, bei der die Gewinnerinnen der „European Female Leaders in Convenience Awards 2026“ geehrt werden. Die Convenience Leaders Convention ist das jährliche Highlight für Entscheidungsträger im globalen Convenience-Einzelhandel. Die einzigartige englischsprachige Branchenveranstaltung findet vom 11. bis 12. November 2026 im Herzen von Hamburg statt und bringt zum 10. Mal die führenden Köpfe aus der gesamten Wertschöpfungskette zusammen. Im Rahmen des zweitägigen Gipfeltreffens der Kraftstoffindustrie findet auch der „NACS Convenience Leaders Exchange“ für die D-A-CH-Region statt. https://theretailmarketeers.events/

Über PDI Technologies

PDI Technologies, Inc. befindet sich an der Schnittstelle zwischen Produktivität und profitablem Wachstum und bietet Lösungen an, die das Rückgrat des Ökosystems im Convenience-Einzelhandel und im Mineralölgroßhandel bilden. Mit Niederlassungen in Nord- und Südamerika, EMEA und APAC unterstützt PDI mehr als 200.000 Kunden in über 60 Ländern weltweit durch „Connecting Convenience“. Mit PDIQ integriert PDI nun KI in die Arbeitsabläufe, auf die Kunden bereits vertrauen, und unterstützt die Betreiber dabei, intelligenter zu arbeiten, schneller voranzukommen und bessere Entscheidungen zu treffen. Von umfassenden ERP- und Logistiklösungen bis hin zu Kundenbindungsprogrammen, Zahlungsabwicklung und Cybersicherheit – PDI liefert die notwendigen Informationen, um in einer sich rasch wandelnden Welt wettbewerbsfähig zu bleiben und erfolgreich zu sein. Besuchen Sie die Website von PDI Technologies.

Für weitere Informationen wenden Sie sich an: christian.warning@theretailmarketeers.com oder pr@pditechnologies.com